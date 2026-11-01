Route du Rhum 2026 : ces bateaux qui embarquent la solidarité

Pour cette nouvelle édition de la Route du Rhum, dont le départ a été donné ce dimanche 1er novembre, certains skippers ont choisi de donner un supplément de sens à leur aventure. Avec Erwan Le Draoulec, Nicolas d'Estais ou Violette Dorange, des associations engagées pour la solidarité prennent elles aussi la mer.

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C'est le top départ. Ce dimanche 1er novembre, au large de Saint-Malo, 115 bateaux se sont élancés vers la Guadeloupe pour l'une des plus belles aventures de la voile océanique : la Route du Rhum. Des skippers, des bateaux, des ambitions sportives et des milliers de milles à parcourir. Mais cette 13eme édition raconte aussi une autre histoire : celle d'une course qui donne du vent aux engagements solidaires.

Car derrière les noms inscrits sur les coques, il y a parfois des associations, des combats et des vies à changer. À commencer par Lazare, qui prend le départ cette année avec Erwan Le Draoulec et son Ocean Fifty. L'association développe des colocations solidaires entre personnes ayant connu la rue et jeunes actifs bénévoles. L'objectif ? Faire du logement un point de départ, mais surtout recréer du lien, rompre la solitude et permettre à chacun de retrouver sa place dans la société. À la barre, le skipper Erwan Le Draoulec s'apprête à vivre sa première Route du Rhum en solitaire. Ce trentenaire s'est révélé en remportant la Mini Transat en 2017, à seulement 21 ans, avant de poursuivre son parcours en Figaro puis en Class40.

Autre engagement particulièrement visible sur les pontons : celui de Café Joyeux, porté en mer par Nicolas d'Estais sur son IMOCA. Depuis sa création, l'entreprise solidaire œuvre pour l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap mental et cognitif, en leur proposant des emplois en milieu ordinaire dans ses cafés-restaurants. Ancien consultant, Nicolas d'Estais a choisi de changer de vie pour faire de sa passion de toujours, la voile, son métier. Un virage professionnel qui l'a conduit de la Mini Transat, où il termine deuxième en 2019, à la Class40, avant de rejoindre la classe IMOCA. Après une première Route du Rhum en 2022, bouclée à la 15e place en Class40, le skipper poursuit sa progression vers son grand objectif : le Vendée Globe 2028. Il peut déjà compter sur le soutien sans faille de l'association Café Joyeux. À terre comme en mer, celle-ci fait de la joie son maître mot ! Plusieurs membres de l'association sont venus soutenir le navigateur juste avant son départ, tous vêtus de jaune, la couleur fétiche de l'association, et en compagnie du chanteur Vianney, grand invité surprise pour la sortie des écluses du port de Saint-Malo.

De son côté, la jeune et populaire Violette Dorange, 25 ans, a pris le départ avec Initiatives-Cœur. Le Vendée Globe 2024-2025 avait révélé cette jeune femme au grand public, devenue la plus jeune navigatrice à boucler ce tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. Nul doute qu'elle emmènera loin sur les flots Initiatives-Coeur, projet mené au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui permet de financer des opérations pour des enfants atteints de malformations cardiaques. Depuis 2009, l'aventure a déjà contribué à sauver plus de 500 enfants.