Pour les défunts, les larmes de novembre

En ce mois de prière pour les défunts, nos larmes, de joie ou de tristesse, sont intimement liées à notre prière. Ce sont elles qui font fléchir la tendresse de Dieu.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Dans l’élan de la Toussaint où rayonnent la gloire de Dieu et la joie de l’éternité, l’Église nous invite à prier pour les fidèles défunts afin que leur purification par le passage du Purgatoire débouche sur l’entrée consolante du Paradis. Ceux que nous aimons et qui ont quitté cette vie terrestre partagent nos larmes. Ils attendent dans l’espérance la communion parfaite avec Dieu et nous attendons notre réunion avec eux dans une Charité sans fin.

Les fenêtres de l’âme

Il existe deux choses qui, échappant à notre connaissance, sont pleinement fouillées par le regard de Dieu : l’abîme et le cœur de l’homme, tous deux cachés. De l’abîme sans fond de la souffrance et du péché humains jaillissent les pleurs de ceux qui sont blessés, qui se perdent, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Du cœur de chacun, se déversent les larmes des désolations qui durent, du combat qui faiblit, des tentations qui rabotent, de la mort des êtres chers. Ces larmes sont comme des eaux qui jaillissent non point d’une source mais d’une fenêtre qui ouvre sur l’âme, trésor précieux et irremplaçable de chaque personne.

En ce qui regarde la force de Dieu, elle se laisse volontiers affaiblir par les larmes des hommes. Le Tout Puissant accorde même, à des âmes d’élection, un don insigne : celui des larmes.

Au commencement du temps, il est dit : Spiritus Dei ferebatur super aquas ("L’Esprit de Dieu était porté sur les eaux", Gn 1, 2). Ce sont, certes, les eaux mystérieuses et tourbillonnantes de la Création en cours, mais aussi, sans doute, les eaux qui sourdent sans cesse des yeux des hommes. Dieu plane sur ces eaux, les habite et met tout en œuvre pour qu’elles tarissent un jour. En attendant, nos larmes, de joie ou de tristesse, sont intimement liées à notre prière. Ce sont elles qui font fléchir la tendresse de Dieu. Elles triomphent toujours, comme celles du petit enfant gagnent le cœur de ses père et mère. Les larmes étonnent et elles font plier généralement les volontés les plus endurcies, sauf à être un monstre d’insensibilité.

Le don des larmes

En ce qui regarde la force de Dieu, elle se laisse volontiers affaiblir par les larmes des hommes. Le Tout Puissant accorde même, à des âmes d’élection, un don insigne : celui des larmes. Nombreux sont les saints qui en bénéficient. Pensons par exemple à saint Ignace de Loyola qui, dans son journal des motions intérieures, noircit des pages en ne relatant pratiquement que la quantité de larmes versées avant, pendant et après la messe. Chez lui, tout semble surgir des larmes, ses intuitions les plus fulgurantes, ses engagements les plus extrêmes — comme celui de la pauvreté parfaite. Les larmes obscurcissent la vue pour un bref instant afin que la vision soit ensuite plus transparente, que tous les sens soient en éveil pour accueillir les grâces divines. Il écrit par exemple, le 18 février 1544, au terme d’une intense prière : "Pendant cela, et par la suite, très grande effusion de larmes, motions et sanglots intérieurs. Et j’avais comme l’impression de sentir sensiblement les veines et les parties de mon corps" (Écrits, Journal des motions intérieures, 17).

Ces larmes viennent de Dieu et retournent à Lui, dans un cycle constant, permettant à celui qui les reçoit et qui les redonne de se purifier, d’éclairer son regard, de déposer ses fardeaux, de travailler au champ du Seigneur. Chacun connaît les mots célèbres du psalmiste : "Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie" (Ps 126, 5). Ces larmes sont de véritables armes confiées à l’homme par Dieu qui aime être ainsi "vaincu" par ce signe de détresse, de confiance, de faiblesse.

À la mort d’un proche

Lorsqu’il s’agit de la douleur causée par la mort d’un proche, les larmes délivrent d’une partie de la souffrance, sans pour autant faire revenir l’être aimé, mais ce soulagement partiel aide à survivre, aide à reprendre peu à peu le cours de l’existence, sans pour autant effacer le souvenir inscrit dans le cœur. À la suite de la mort de son ami d’enfance, saint Augustin confie de façon poignante :

"Et maintenant, Seigneur, tout cela est passé et le temps a soulagé ma blessure. Puis-je approcher de votre bouche l’oreille de mon cœur ? Ô vous, qui êtes la vérité, me direz-vous : Pourquoi les larmes sont douces aux malheureux ? […] Si votre oreille ne s’inclinait à nos pleurs, que resterait-il de notre espérance ? D’où vient donc que l’on cueille à l’arbre amer de la vie ces fruits si doux de gémissements, de pleurs, de soupirs et de plaintes ? Qui leur donne cette saveur ? Est-ce l’espérance que vous nous entendez ? […] Serait-ce donc qu’affadi de regrets, dans l’horreur où le plonge une perte chère, le cœur se réveille au goût amer des larmes ?" (Les Confessions IV, 5).



Étrangement, nous avons besoin de cette source des larmes pour vivifier notre cœur, qui, sinon, risque de se dessécher. Non point des larmes d’apitoiement sur soi-même, mais celles qui sont versées comme unique possible soutien humain à la détresse de l’autre. André Frossard écrivait justement : "Heureux ceux qui pleurent, car il n'est pas de larmes impures. En chacune d'elles brille un fragment d'éternité, toute larme a sa source dans un autre monde" (L’Art de croire). Chaque larme est unique, à l’image des touchantes reliques de ces Saintes Larmes versées par Notre Seigneur lors de son Agonie et recueillies par les anges, ou bien devant le tombeau de Lazare, et encore contemplant Jérusalem promise à la ruine.

Saintes larmes

Ernest Hello rapporte une phrase attribuée à sainte Rose de Lima : "Les larmes sont à Dieu, et quiconque les verse sans songer à Lui, les Lui vole" (Paroles de Dieu, "Les larmes dans l’Écriture"). Cette sainteté intrinsèque des larmes a été profanée, dépouillée de sa splendeur depuis que l’homme a choisi de se révolter contre Dieu car il les fait couler par plaisir, aime voir le malheureux terrassé par elles. Il n’empêche qu’elles demeurent une possession de Dieu et que, coulant des yeux des pauvres, des persécutés, elles sont comme un divin anathème jeté à la face du monde indifférent et insensible. Victor Hugo, ici inspiré, écrit : "Dieu tombe goutte à goutte du ciel, et larme à larme de nos yeux" (Post-scriptum de ma vie). Cela est une part de son Incarnation. Là où il y a abondance de larmes, il y a promesse d’une abondance de victoires.

Ces larmes aux prises avec la mort ont un effet instantané, aussi rapide que la foudre : Dieu est saisi, remué, bouleversé, et Il guérit l’agonisant, l’arrachant aux griffes de la mort.

Telle est l’histoire du patriarche Joseph dont toute la vie est baignée de larmes, de douleur et parfois de joie. Lorsqu’il reçoit en Égypte ses frères tortionnaires suppliants qui ne le reconnaissent point, il est précisé qu’"il se détourna un peu et pleura" (Gn 42, 24). Par ses larmes, il efface la faute de ses persécuteurs, comme chaque péché est emporté par une larme unique de celui qui se repent sincèrement, comme le note Chateaubriand : "Il faut des torrents de sang pour effacer nos fautes aux yeux des hommes, une seule larme suffit à Dieu" (Atala).

Consolation et délivrance

Lorsque le roi Ezéchias, malade jusqu’à la mort, s’entendit ordonner par Dieu, à travers la parole d’Isaïe, qu’il devait mettre ordres aux choses de sa maison car sa vie était comptée et qu’il allait mourir, il ne lui restait plus que les larmes pour faire fléchir le jugement du Maître. Il est dit qu’il se tourna vers la muraille et qu’il "pleura de grandes larmes (flevit fletu magno)" (2 R 20, 2).