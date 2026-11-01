La fête de la Toussaint ouvre sur la mort un regard nouveau. Si nous croyons que nous sommes faits pour la vie, rappelle le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la ville de Lille, nous ne nous tairons plus.

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Comme un adieu. Le drame de nos vies est de souvent commenter ce que nous ne connaissons pas, d’avoir des avis sur ce que nous n’éprouvons pas. La raison ne peut toujours se nourrir de l’expérience. Elle n’en perd pas pour autant sa légitimité à s’exprimer, avec une autorité un peu relativisée, surtout si elle n’enorgueillit. En ces jours où la détresse de nombre de nos contemporains, qui ont beaucoup de mal à trouver un horizon dans les nuages de fumée sous lesquels on les contient, s’exprime avec une violence triste, voici que le 2 novembre vient répandre un lourd parfum de chrysanthèmes qui peut conduire à la mélancolie.

Cette douloureuse mélancolie

La mélancolie n’est pas simplement le gentil spleen qui fait battre un peu plus vite les cœurs adolescents. Elle est une maladie. Une maladie mortelle : la "bile noire" des Grecs désigne en médecine une douleur morale intense avec un risque suicidaire élevé. Elle se caractérise par une dépréciation totale de soi et un ralentissement psychomoteur. Autant de symptômes qui ne sont pas sans évoquer ceux que nous vivons à l’échelle d’un peuple comme le nôtre. Cette dépréciation de soi qui consiste à perdre toute confiance en ses propres capacités, à ne plus reconnaître aucun mérite au passé et ne plus rien attendre du futur. Ce ralentissement d’une société entière qui semble plongée dans l’acédie et la procrastination.

Sur la mort, un regard nouveau

Il y a des raisons d’être inquiets. Il y a aussi une raison d’espérer. Les humiliations de la vie peuvent nous rendre humbles devant nous-mêmes et capables de nous ouvrir à une autre force que celles de nos muscles, une autre intelligence que celles de nos cerveaux, une autre vision que celles qui captivent nos regards.

Faute de croire en cette Vérité nombre de baptisés se taisent. Faute de croire cette Promesse, nombre d’entre nous ne cherchent plus à en manifester la portée dans le quotidien ordinaire.

Car elle est là l’espérance absolue, dans cette vulnérabilité qui est la condition de notre paix. Nous oublions trop vite que le 2 novembre est d’abord le lendemain de la Toussaint. Nous confondons les deux faisant du jour des saints celui qui célèbre la mort. Le 1er de ce mois vient au contraire nous ouvrir sur la mort un regard nouveau : aussi cruelle soit la séparation, aussi intimement déchirant soir l’absence, l’homme dépouillé de sa vie se la voit remettre, et avec quelle puissance, par celui qui a vaincu le voleur d’avenir. C’est à force de ne plus croire cela, à force de placer notre salut dans l’argent et les signes enfantins de la puissance fausse, que nous sombrons dans cette mélancolie qui freine nos désirs et nous précipite dans la haine de l’autre et la détestation de nous-mêmes.

Nous sommes faits pour la vie