Les saints, signes vivants du Royaume de Dieu, selon Léon XIV

À l’occasion de la fête de la Toussaint, ce dimanche 1er novembre, le pape Léon XIV a rendu hommage à tous les saints, connus comme anonymes. Lors de l’angélus place Saint-Pierre, il a rappelé que la sainteté est accessible à tous et constitue un signe d’espérance face au mal.

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À l’occasion de la fête de la Toussaint, célébrée ce dimanche 1er novembre 2026, le pape Léon XIV a rappelé que le nombre de saints est impossible à déterminer. Lors de la prière de l’angélus, il a expliqué que la sainteté "ne se réduit à aucun calcul" et qu’elle représente un signe d’espérance face à "la cupidité et la tyrannie du mal qui semble parfois prévaloir".

Avant de réciter en latin la prière mariale de l’angélus, le Pape, chaleureusement applaudi par la foule, a consacré sa catéchèse à la signification de la Toussaint. Il a invité les fidèles à "savourer la joie de cette innombrable famille d’hommes et de femmes qui, en suivant le Seigneur Jésus, ont fait de leur vie un don à Dieu et à leur prochain". En faisant référence à Benoît XVI, Léon XIV a rappelé que les saints sont animés par le désir de rejoindre "l’océan de l’amour infini" qu’est Dieu.

«Les saints et les saintes sont le signe le plus beau et le plus fort du Royaume de Dieu qui vient.»

Le Pape a ensuite précisé que les saints ne sont pas uniquement ceux que l’Église a officiellement reconnus comme tels, à travers le travail du dicastère pour les Causes des saints, à Rome. Ils sont aussi très nombreux à ne jamais avoir été officiellement déclarés saints.

En s’appuyant sur l’Évangile des Béatitudes, Léon XIV a évoqué ces hommes et ces femmes souvent anonymes. Il les a décrits comme les "pauvres en esprit, mais riches de l’amour de Dieu", ceux qui restent "doux face à la violence" ou encore ceux qui sont "désarmés dans leur cœur, mais protégés par Dieu".

Une vocation universelle

Pour le Pape, il est donc impossible de dénombrer précisément cette multitude de personnes. Cette impossibilité ne tient pas seulement à leur nombre : "La sainteté, en effet, ne se réduit à aucun calcul, car il en va de même pour le bien que tous les saints ont répandu autour d’eux dans le monde", a-t-il expliqué.

Léon XIV a également insisté sur la force des actes de bonté accomplis par ces hommes et ces femmes. Leurs "gestes et choix d’amour" dépassent, selon lui, "les calculs de la cupidité et la tyrannie du mal qui semble parfois prévaloir". "Les saints et les saintes sont le signe le plus beau et le plus fort du Royaume de Dieu qui vient", a-t-il déclaré, tout en rappelant que ce Royaume est également "déjà parmi nous".