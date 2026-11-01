Jean et Lucette ont fait de l’adoption des enfants handicapés le combat d’une vie

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Retracer l’histoire de SOS Emmanuel Adoption, c’est plonger dans une grande fresque familiale : celle que Jean et Lucette Alingrin ont commencé à esquisser ensemble, il y a de ça une cinquantaine d’années, comme pour rendre hommage à l’amour qui s’offre sans mesure, façonné au contact de la fragilité.

Un drame transformé en force de vie

Originaires de la banlieue ouvrière parisienne, le jeune couple s’installe à Angers quelques années après la guerre, où Jean travaille comme directeur d’une usine de matériaux de construction. Un drame intime vient bouleverser leur destin en 1954. Alors qu'ils élèvent déjà Marie, une petite fille de deux ans, Lucette subit un douloureux accident de grossesse : elle perd l’enfant qu’elle porte et devient stérile. Quelques années plus tard, les parents endeuillés décident d’accueillir pendant huit mois le bébé d'une cousine atteinte de tuberculose. En prenant soin de cet enfant comme s’il s’agissait du leur, la vie de la petite famille prend un nouveau départ.

"Quand cette cousine est rentrée de l’hôpital pour récupérer sa petite fille, mes grands-parents ont senti comme un déchirement. C’est là qu’ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient aimer un enfant qu’ils n’avaient pas conçus, autant qu’un enfant biologique", raconte à Aleteia Justin Alingrin, le petit-fils de Jean et Lucette, qui a repris les rênes de Sos Emmanuel Adoption un an avant le décès de Jean, en 2024.

Simone Veil : "Je n'ai jamais vu un amour pareil"

Avant même la fondation officielle de l’œuvre en décembre 1975, Jean et Lucette choisissent d’accueillir chez eux des enfants venus de tous horizons — François, né en Algérie ; Emmanuelle, qui arrive du Liban, fragilisée par la polio ; ou encore Anne-Claire, de Martinique. Mais dans un premier temps, ils se heurtent à l’impossibilité d’obtenir le statut de parents. À l'époque, en effet, sous la présidence du général de Gaulle, les règles juridiques freinent l'adoption lorsqu'un foyer compte déjà un enfant naturel : le code civil hérité de Napoléon interdisait que les biens d’un enfant "de sang" soit partagés avec un enfant venu d’ailleurs.

SOS Emmanuel Adoption

En 1971, le couple fait une rencontre déterminante : grâce à l’intermédiaire du directeur de l’EFA (Enfance & Familles d’Adoption), ils obtiennent un entretien mémorable avec Simone Veil. Jean et Lucette se présentent simplement avec un album rempli de photos, où ils apparaissent entourés des enfants dont ils s’occupent dans leur maison située dans la clairière de Montjoie, à Baugé-en-Anjou, au nord d’Angers. "Madame Veil, quand elle a vu les photos, a été tellement émue qu'elle a laissé couler quelques larmes. Elle a regardé mes grands-parents et leur a dit : "Je n'ai jamais vu un amour pareil", explique Justin. Quelques semaines plus tard, un courrier signé de la main du président Georges Pompidou régularisera les adoptions.

Jean et Lucette sont conviés dans la foulée en tant que "famille significative" à la première conférence internationale sur l'adoption qui se tient à Milan en 1971. Simone Veil vient publiquement les remercier sur l’estrade pour leur témoignage. En 1975, l'association est officiellement créée avec l’aide de plusieurs familles de l’entourage de Jean et Lucette, en quête d’enfants adoptifs. Durant des décennies, elle déploie ses ailes à l'international — Liban, Vietnam, Djibouti, Nouvelle-Calédonie —, des bénévoles et des familles viennent accueillir les enfants à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour les conduire à Montjoie, où des nourrices s’occupent d’eux jusqu’à leur trouver des parents.

SOS Emmanuel Adoption

Plus de 2.000 enfants adoptés, la moitié porteurs de handicap.

Le véritable tournant vers la cause du handicap survient le 31 décembre 1975. Ce jour-là naît Grigoria, une petite fille atteinte de trisomie 21, rejetée par sa mère. Son père, totalement démuni, contacte Jean et Lucette. Sans hésiter, le couple fonce à Paris. "Ma grand-mère l'a prise dans ses bras avec une certaine appréhension, en se disant : je ne sais pas comment, mais on va y arriver", se rappelle Justin. Depuis l’accueil de la petite Grigoria, l'œuvre a permis l'adoption d’environ 2.200 enfants, dont la moitié sont dits "à particularité" (maladie grave ou handicap lourd), porteurs de trisomie 21 pour la plupart.

SOS Emmanuel Adoption

En 2010, face au coût et aux exigences d'infrastructures médicales et hospitalières requises à plein temps, l'association doit cesser l'accueil physique des enfants. Elle se réinvente alors en tiers de confiance : elle collabore étroitement avec les départements pour identifier les pupilles de l'État en attente de foyer, tout en formant et en préparant les familles à la réalité quotidienne du handicap.

Le flambeau de l'amour inconditionnel

Aujourd’hui, Justin Alingrin a succédé à ses grands-parents, après être né et avoir grandi chez eux : "J'ai toujours été très proche de mes grands-parents. Je les ai observés travailler, puis j’ai commencé à les assister. C’est comme cela que j’ai pu m'imprégner de leur mode de vie et de leur vision des choses", souligne le jeune homme, fier d’avoir hérité de cet ADN de joie et de charité. Après s’être investi aux côtés de son grand-père — notamment sur le projet du Golf de Montjoie, un espace thérapeutique favorisant l'insertion des enfants —, il a pris la présidence de l'association en 2023.