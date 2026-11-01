Entre les défunts et les vivants, une communion qui ne s’éteint pas

Pourquoi prier pour les défunts et non prier les défunts ? Les morts peuvent-ils prier pour les vivants ? La mort ne rompt pas la communion, répond don Thomas Lapenne, professeur au séminaire de la Communauté saint Martin. Dans la prière, nous pouvons établir avec nos défunts une relation de fidélité dans l’espérance.

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À l’approche de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts, nos pensées se tournent vers ceux que nous avons aimés et qui nous ont précédés dans la mort. Nous visitons leurs tombes et surtout, nous prions. Mais comment bien vivre cette relation avec nos défunts ? Faut-il prier les morts, prier pour eux, ou leur confier nos intentions ? La foi de l’Église nous offre des repères précieux.

La communion des vivants et des morts

La mort ne rompt pas la communion. Par le baptême, nous appartenons au Christ et formons en lui une seule Église : celle qui chemine sur terre, celle des âmes en voie de purification et celle des saints qui contemplent Dieu. Le concile Vatican II l’affirme : "L’union de ceux qui sont encore en chemin, avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence" (Lumen gentium, 49). Cette communion est une réalité spirituelle fondée sur le Christ ressuscité : l’amour vécu en Dieu n’est pas anéanti par la mort.

Les défunts ont besoin de nos prières

Pourquoi prier pour les défunts ? Parce que certains ont encore besoin d’être purifiés pour entrer pleinement dans la joie de Dieu. Le purgatoire n’est pas une seconde chance après la mort, mais l’œuvre de la miséricorde divine qui achève de guérir ce que le péché a blessé en nous. Nous ignorons le jugement de Dieu sur chaque personne et pouvons donc remettre nos défunts à sa bonté. Depuis les premiers siècles, l’Église prie pour les morts, particulièrement dans l’Eucharistie. Le Catéchisme de l’Église catholique rappelle que ces suffrages [prières d’intercession, Ndlr] visent à ce que, purifiés, ils parviennent à la vision de Dieu (CEC, 1032).

Pourquoi les défunts ne peuvent-ils pas achever eux-mêmes ce chemin ? La mort met fin au temps terrestre où nous pouvons accueillir la grâce, poser des actes méritoires et orienter librement notre existence vers Dieu (CEC, 1021-1022). Les âmes du purgatoire sont sauvées, mais attendent encore la pleine communion avec Dieu. Elles ne peuvent plus acquérir de nouveaux mérites ni modifier leur condition par de nouveaux choix terrestres. Voilà pourquoi faire célébrer une messe, offrir une pénitence, accomplir une œuvre de charité ou demander une indulgence sont des gestes concrets d’espérance.

Prier les saints

Faut-il alors prier les morts ? Il faut distinguer deux réalités. Nous prions pour les défunts lorsque nous demandons à Dieu de leur accorder sa miséricorde. Nous prions les saints lorsque nous leur demandons d’intercéder pour nous auprès de Dieu. L’Église invite à invoquer les saints du Ciel, mais ne nous encourage pas à chercher un contact avec les morts, à les interroger ou à obtenir d’eux des révélations. La Bible met en garde contre ces pratiques (Dt 18, 10-12), et le Catéchisme condamne la divination et le spiritisme (CEC, 2116-2117). La foi chrétienne n’est pas une technique pour franchir le seuil de la mort : elle est confiance en Dieu, qui seul connaît pleinement le mystère de l’au-delà.

Peut-on néanmoins confier une intention à une âme du purgatoire ? Certains saints et auteurs spirituels ont envisagé cette possibilité, mais l’Église n’en a pas fait une doctrine ni une pratique liturgique officielle. Le Catéchisme évoque la réciprocité mystérieuse de la communion des saints : "Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur" (CEC, 958). Il convient donc de rester ouvert à ce mystère, sans confondre cette opinion avec l’invocation des saints déjà dans la gloire ni en faire une pratique centrale.

Un acte d’amour et de confiance

En ces jours où nous faisons mémoire des défunts, le plus juste n’est pas de chercher à les faire parler, mais de les confier à la miséricorde du Père et de prier pour eux avec fidélité. Nous ne savons pas tout de leur état, mais nous savons à qui les remettre.