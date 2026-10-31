Vers une réincarnation de la pastorale de la Toussaint ?

Provoqué par le débarquement mercantile d’Halloween, le catholicisme français a répondu graduellement, en revenant peu à peu au sens incarné de la fête de la Toussaint, analyse l’historien Paul Airiau. C’est ainsi que les saints régionaux et leurs reliques ont refait leur apparition.

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Depuis la fin des années 1990, le catholicisme français s’est rendu compte qu’il avait à faire avec quelque chose qui ressemblait à la mort, mais point comme il l’aurait voulu. En effet, il a été confronté brutalement à l’importation marchande de la fête d’Halloween par une entreprise spécialisée dans les déguisements et par Orange lancée dans une grande campagne marketing. Une série d’entreprises et de commerçants y ont à leur tour vu un moyen de développer la consommation en un mois d’octobre assez creux (hormis pour les producteurs de chrysanthèmes), et des enseignants de classes primaires y ont trouvé l’occasion d’activités pédagogiques multiples. Le contexte était cependant déjà favorable, puisque des pratiques festives reliables à Halloween se développaient localement depuis le milieu des années 1990.

Réponses à Halloween

Qu’Halloween soit une fête liée à la mort mériterait sans doute bien des nuances. Qu’elle soit sans lien avec le catholicisme pourrait être tout autant pondéré. Ce qui est au moins sûr, c’est que, dans les formes qu’elle a prises lors de son importation, elle a développé un folklore dans lequel les catholiques français ne se sont pas véritablement reconnus. Trop morbide, trop gothique, voire trop quasi-diabolique. Des parades ont alors été développées, en valorisant la Toussaint comme manifestation de la victoire divine sur la mort et les puissances démoniaques. Il y eut donc le "gâteau de la Toussaint", lancé à Paris en 2001 et plus ou moins diffusé, puis en 2002, toujours à Paris, le festival "Holy wins", mêlant concert pop-rock et évangélisation, au succès plus assuré, jusqu’en Belgique. Le tout s’accompagnait de la promotion de figures des saints comme alternative joyeuse et bien réelle aux déguisements et personnages imaginaires et fantasmés des nocturnes déambulations enfantines et ludiques.

Il y eut alors parmi les catholiques une espèce de cristallisation existentielle provoquée par ce qui fut vécu comme une forme de submersion culturelle de la matrice chrétienne de la France. On peut sans doute parler d’entrée plus ou moins consciente dans le fait d’être désormais minoritaire voire ultraminoritaire (cela dépend des générations), comme si les stratégies marchandes imposaient à leur façon la réalité que les évêques avaient plus ou moins assumée avec le "rapport Dagens" en 1996 : les catholiques n’ont plus la main dans la société française, et il va falloir faire avec et pour longtemps. La période fut fondatrice pour la mise sur orbite de militants qui développèrent ensuite des pratiques pastorales articulant attestation croyante, expression contrôlée des émotions et pilotage laïc capable de s’imposer par son expertise professionnelle et son entregent aux appareils clérico-administratifs (Anuncio, Congrès Mission, groupe Glorious).

La Toussaint sans les saints

Cette réponse à Halloween s’est volontairement ancrée dans une perspective de manifestation joyeuse et décomplexée, changeant quelque peu le sens de la fête catholique. En effet, les attestations matérielles de la signification de la Toussaint revendiquée par le catholicisme (Dieu victorieux jusque dans la chair des sauvés) n’ont pas été utilisées, tout comme ont été en partie laissées de côté les dimensions proprement rituelles et liturgiques des pratiques cultuelles — le catholicisme français continue de dissocier, sauf exceptions, réunions de pop-louange et célébrations liturgiques. Les reliques des saints, lien fort concret avec le salut annoncé et réalisé et avec des vies définies comme possibles modèles, sont restées bien tranquillement dans leurs châsses, exposées çà et là dans des chapelles latérales des églises ou des cathédrales, ou reléguées dans les trésors, les coffres-forts et les sacristies. Certes, elles n’en sortaient généralement pas pour la Toussaint, mais pour les fêtes patronales qui, autrefois, rythmaient les campagnes et les villes. Celles-ci subsistent désormais çà et là, en mode fort mineur, dans le cadre d’un ancrage patrimonial, répondant à des attentes locales diverses, ou d’une recharge sacrale limitée liée à des pastorales cherchant à visibiliser le passé catholique.

Cependant, elles auraient pu être liées solidement à la Toussaint et à la célébration des fidèles défunts. Cela leur aurait redonné une forme d’actualité, en s’articulant clairement à la question de la mort, désormais plus ou moins rituellement posée au début de novembre (la célébration des fidèles défunts, lue comme fête des morts, le 2 novembre, s’associant en partie aux célébrations du 11 novembre, à la tonalité plus sombre que celles du 8 mai et du 14 juillet). Cela aurait aussi revivifié des appartenances paroissiales locales, en jouant la carte de la déambulation collective sous patronage céleste, qui, fort usuellement, circonscrit l’espace tout en le relativisant (puisque la procession manifeste concrètement que l’Église se pense en partie comme un corps étranger au monde en pèlerinage vers le paradis), soit une des caractéristiques des temps présents.

Le retour des reliques

Que tout cela ne se soit point produit au début des années 2000 dit en fait une rupture de tradition et de mémoire croyante. Bazardés avec la religion populaire dans les années 1960-1970, au nom d’une foi purifiée de la religion, les saints locaux, régionaux, paroissiaux, ont, dans l’immense majorité des cas, sombré dans l’oubli, y compris chez les catholiques les plus militants, tout autant marqués par la rupture culturelle qu’a représenté l’urbanisation accélérée des années 1950-1970. De plus, les remodelages paroissiaux liés à la rétractation du monde clérical et pratiquant et aux nouvelles distributions spatiales de la population se sont fait en utilisant des appellations le plus souvent simplement territoriales, ou mobilisant des figures saintes, incontournables ou relativement récentes ou anciennes, territorialement ancrées et jugées significatives. Aussi les processions des reliques bénéficient-elles désormais surtout à quelques stars des ostensions et processions, notamment sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans un processus global de nationalisation et de mondialisation — Carlo Acutis paraît bien être en voie de venir titiller la carmélite française.

Faut-il croire que la veillée au Stade de France le 25 septembre dernier traduit un changement de perspective et qu’à la Toussaint et lors des fêtes patronales, des processions et vénérations de reliquaires vont désormais fleurir, maintenant qu’Halloween s’est en partie normalisé en perdant de son importance et que les enjeux ont donc changé ? Peut-être, sait-on jamais. Elle manifeste pour le moins, de la part d’un clergé et de militants nés sous Jean Paul II, une sensibilité plus grande à la puissance sacrale des reliques et à une religiosité quasi matérielle, celle se fixant dans des restes de corps, indépendamment de tout questionnement sur les legenda des saints invoqués. Elle correspond de facto à un certain nombre d’attentes des 15-30 ans, mieux perçues par les organisateurs que lors de la veillée du Stade Gerland en 1986 où une partie de l’animation avait été copieusement sifflée.

Nouvelle génération