Soissons a son nouvel évêque

Léon XIV a nommé le père Martial Bernard, 48 ans, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 31 octobre. La messe d’ordination de Martial Bernard aura lieu le 20 décembre à 15h en la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais de Soissons.

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Léon XIV a nommé le père Martial Bernard évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 31 octobre. Le prêtre de 48 ans était jusqu’alors vicaire général du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes. Le diocèse historique de Soissons, Laon et Saint-Quentin, fondé au Ier siècle, était vacant depuis septembre 2025 et la nomination du précédent évêque à la tête du diocèse de Luçon.

Messe d'ordination le 20 décembre