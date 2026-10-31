Soissons a son nouvel évêque

Léon XIV a nommé le père Martial Bernard, 48 ans, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 31 octobre. La messe d’ordination de Martial Bernard aura lieu le 20 décembre à 15h en la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais de Soissons.
Léon XIV a nommé le père Martial Bernard évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 31 octobre. Le prêtre de 48 ans était jusqu’alors vicaire général du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes. Le diocèse historique de Soissons, Laon et Saint-Quentin, fondé au Ier siècle, était vacant depuis septembre 2025 et la nomination du précédent évêque à la tête du diocèse de Luçon.
Messe d'ordination le 20 décembre
Son nouveau pasteur est né à Bourg-la-Reine en 1978, a été formé au sein du séminaire d’Issy-les-Moulineaux et au séminaire Saint-Paul de Louvain-la-Neuve. Il a ensuite étudié la théologie catéchétique au sein de l’Institut catholique de Paris. Ordonné en 2005, il a servi dans le secteur de Brétigny pendant de longues années. Entre 2014 et 2018, il a été curé et recteur de la cathédrale d’Évry, prenant aussi en charge les questions liées à l’éducation. La messe d’ordination de Martial Bernard aura lieu le 20 décembre à 15h en la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais de Soissons.