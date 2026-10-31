Que seront les couleurs du Paradis ?

Une des raisons de notre manque de désir de la vie éternelle, est que nous avons du mal à nous la représenter. Auteur de "La Vie du monde à venir" (Cerf), le philosophe Élie Colin nous donne quelques repères pour imaginer et penser la vie éternelle le plus justement possible.

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"J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir", professons-nous dans le Symbole de Nicée-Constantinople. Mais est-ce bien vrai ? L’attendons-nous vraiment, l’espérons-nous de tout notre cœur, cette Résurrection et cette Vie à venir ? Pour diverses raisons historiques et intellectuelles, notre mentalité chrétienne contemporaine semble moins tendue vers la vie future qu’elle n’a pu l’être dans les siècles passés. Or, je crois que le sens de notre foi s’affadit si nous perdons de vue l’objet de notre espérance, la béatitude éternelle promise par Dieu ; l’intérêt du chemin chrétien décroît à mesure que nous oublions le terme glorieux auquel il nous conduit. Saint Paul souligne cet enjeu de cohérence avec force : "Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine", "si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes" (1 Co 15, 17-19). La vie chrétienne n’a de sens que tournée vers les choses du ciel, vers la Vie éternelle que Jésus-Christ est venu nous donner.

Ennuyeuse éternité

Sauf que, je le confesse, je ne la désire finalement pas tant que cela, cette Vie éternelle. Pourquoi ? Une des raisons est peut-être notre difficulté à nous représenter ce Paradis céleste, cette vie sans terme et sans déclin. Dans beaucoup de nos imaginaires, au fond de nos consciences, le paradis ne nous semble-t-il pas un peu terne, sans éclat ni couleurs ? Nous craignons presque de nous ennuyer, comme si finalement quelque chose nous manquerait. Attachés que nous sommes — légitimement — aux biens de cette terre que Dieu nous a donnés, nous craignons de ne plus nous y reconnaître, de nous trouver dans un ciel éthéré et sans chair ni vie, ou d’une vie trop différente de celle que nous connaissons et aimons.

Notre vie présente, dans toute sa richesse, sa densité et son épaisseur, est la matière de notre vie éternelle ; nous resterons bien nous-mêmes au ciel, avec nos goûts, notre histoire, notre corps même.

Ces sortes d’appréhensions que nous avons plus ou moins consciemment, il me semble qu’elles tomberont d’elles-mêmes si nous nous attachons à penser la vie éternelle, avec courage et intelligence. En puisant dans les trésors de l’Écriture et de la Tradition chrétienne, chez les mystiques et les docteurs, chez les théologiens et les papes, il est possible de donner quelques repères pour imaginer et penser la vie éternelle le moins inadéquatement possible.

Un principe d’accomplissement

La première étape doit être d’appliquer ce qu’on peut appeler un principe de perfection ou d’accomplissement : tout ce qui est beau et bon ici-bas se retrouvera au ciel, mais en mieux, porté à son maximum. Notre vie présente, dans toute sa richesse, sa densité et son épaisseur, est la matière de notre vie éternelle ; nous resterons bien nous-mêmes au ciel, avec nos goûts, notre histoire, notre corps même. Il y a bien une continuité, une ressemblance. Mais en même temps, tout sera différent, tout sera plus fort, plus beau, plus doux, plus lumineux. Ce sera bien moi, le même qu’avant, mais purifié, illuminé, sanctifié, mené à mon plein accomplissement, enfin conforme à l’idée d’amour que Dieu a de moi.

On peut donc se représenter autant qu’on veut le paradis, en le peuplant de tout ce que nous aimons, de tout ce qui est bon et heureux — mais il faut encore corriger cette image, parce que ce sera toujours bien mieux, infiniment mieux que ce que nous imaginons, car notre Dieu est "Celui qui peut réaliser infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir" (Ep 3, 20) et il nous a préparés "ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme" (1 Co 2, 9).

Voir Dieu tel qu’il se voit

L’Église enseigne que le don par excellence que Dieu nous faits au paradis, la source principale de notre béatitude, c’est la vision béatifique de son essence. Là encore, la chose paraît abstraite et peut-être ennuyeuse. Mais il faut tâcher, non sans vertige, d’en mesurer le sens : le Très-Haut, le Transcendant et l’Infini, le Dieu unique qui est Trois Personnes, se fait connaître à nu, tel qu’il est, face-à-face, et non plus voilé ou caché, à travers un miroir ou un symbole. Par une ultime grâce, appelée "lumière de gloire", Dieu nous rend capables de le contempler en vérité, parfaitement, et ainsi de nous rassasier sans fin de sa gloire et de sa pure lumière. Notre intelligence sera absolument comblée de cette vision inouïe et stupéfiante ; notre volonté sera subjuguée par la bonté et la beauté infinies de Dieu et se reposera en lui. Il n’est rien de meilleur que cette vision béatifique, par laquelle nous aurons tous les autres biens.