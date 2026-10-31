Pourquoi la Vierge Marie est-elle appelée « Reine du ciel » ?

S’il est bien une figure biblique devenue reine dans la tradition chrétienne, et encore priée quotidiennement, c’est assurément la Vierge Marie ou "Reine du ciel", honorée par les prières d’intercession de chaque croyant, notamment lors de la célèbre prière du Regina Cæli…

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La "Reine du Ciel" du latin Regina Cæli (ou Coeli) ne provient pas directement des Saintes Ecritures, mais d’une dévotion mariale héritée elle-même du christianisme primitif. Marie fait depuis longtemps, en effet, l’objet d’un culte rendant hommage à la Mère de Dieu ou Théotokos en grec. Ainsi le Concile d’Ephèse en 431 posa les bases théologiques de cette dévotion qui se développera dans la tradition. Il sera alors ultérieurement d’usage de désigner Marie en tant que "Reine du ciel", signe de sa prééminence. De cette dévotion découlera un grand nombre d’antiennes, ces prières chrétiennes chantées en latin et qui lui sont dédiées. Parmi toutes les antiennes, dont Alma Redemptoris mater, Ave Regina ou encore Salve Regina, l’usage de celle proprement désignée "Regina Cæli" remonte au XIIIe siècle, bien que certaines traditions suggèrent des origines plus anciennes. Mais que nous apprennent les paroles de cette si célèbre prière ? Et en quoi font-elles de la Vierge Marie la "Reine du ciel", et par là même une reine de la Bible ?

Réjouis-toi, Reine du Ciel…

C’est à l’occasion de la joie pascale que sont dites les paroles de cette prière bien connue des fidèles, notamment celles et ceux suivant les diffusions du Vatican lors desquelles le Pape chante le Regina Cæli avec la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre. En effet, entre le dimanche de Pâques et la Pentecôte, au lieu de l’Angélus, le Regina Cæli célèbre la victoire sur la mort. Cette prière récitée honore la Vierge Marie ou "Reine du Ciel" dans la réjouissance de la résurrection du Christ. Aussi, débute-t-elle par ces mots connus de tous les fidèles : "Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia !" (Regína caéli, lætáre, Allelúia! en latin). A la différence de l’Antienne Salve Regina, il n’est plus question de vallée des larmes, mais bien de la joie ; La joie pascale apportée par La "Reine du Ciel" à celles et ceux qui l’invoquent et croient en la gloire de son Fils ressuscité, ainsi que nous le rappela le pape François lors du Regina Cæli du lundi de Pâques 2015 :

Nous nous adressons à Marie en l’invitant à se réjouir, car Celui qu’elle a porté en elle est ressuscité comme il l’avait promis, et nous nous confions à son intercession. En réalité, notre joie est le reflet de la joie de Marie, car c’est elle qui a gardé et qui garde avec foi les événements de Jésus. Récitons donc cette prière avec l’émotion des enfants qui sont heureux parce que leur Mère est heureuse.

Une Reine célébrée par les arts