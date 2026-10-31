Medjugorje : qui est le nouvel homme de confiance de Léon XIV ?

Originaire de Romagne, Mgr Cavina a 71 ans et est canoniste de formation. Il a travaillé par le passé au sein de la secrétairerie d’État au sein de la section pour les rapports avec les États. Nommé évêque à Carpi par Benoît XVI en 2011, il renonce en 2019 pour mettre fin à de vives tensions au sein du diocèse, Mgr Cavina étant accusé par certains de trop peser sur la vie politique locale.

Le pape Léon XIV a nommé Mgr Francesco Cavina, évêque émérite de Carpi, comme visiteur apostolique à caractère spécial à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, annonce le Bureau de presse du Saint-Siège le 31 octobre 2026. Dans ce célèbre sanctuaire marial, un des plus populaires d’Europe, cet Italien remplace son compatriote Mgr Aldo Cavalli, qui part à la retraite.

Léon XIV a nommé Mgr Francesco Cavina, évêque émérite de Carpi, comme visiteur apostolique à caractère spécial à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 31 octobre 2026.

Âgé de 80 ans, Mgr Aldo Cavalli conclut pour sa part ce samedi 31 octobre une longue mission au service de l’Église catholique. Il a notamment été nonce en Angola, au Chili, en Colombie, à Malte et aux Pays-Bas. Le pape François lui avait confié le rôle de visiteur apostolique à caractère spéciale à Medjugorje en 2021.

Un sanctuaire populaire mais polémique

Le 19 septembre 2024, le dicastère pour la Doctrine de la fois avait annoncé autoriser le culte lié au sanctuaire de Medjugorje tout en expliquant que les éventuels futurs "messages" des apparitions mariales présumées devraient être approuvés avant leur publication. Cette mise sous tutelle venait clore plus de 40 ans de vives controverses depuis les premières "apparitions" à six enfants en 1981.

Le sanctuaire de Medjugorje, dont la renommée s’est répandue partout dans le monde, a suscité des avis contradictoires de la hiérarchie catholique. Outre les mises en garde de divers évêques du lieu – situé sur le territoire du diocèse de Mostar –, une commission d’enquête lancée sous le pontificat de Benoît XVI avait émis des réserves notamment sur l’authenticité du phénomène et sur la vie personnelle des "voyants".