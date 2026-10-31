Medjugorje : qui est le nouvel homme de confiance de Léon XIV ?

Léon XIV a nommé Mgr Francesco Cavina, évêque émérite de Carpi, comme visiteur apostolique à caractère spécial à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège ce 31 octobre 2026.
Le pape Léon XIV a nommé Mgr Francesco Cavina, évêque émérite de Carpi, comme visiteur apostolique à caractère spécial à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, annonce le Bureau de presse du Saint-Siège le 31 octobre 2026. Dans ce célèbre sanctuaire marial, un des plus populaires d’Europe, cet Italien remplace son compatriote Mgr Aldo Cavalli, qui part à la retraite.
Originaire de Romagne, Mgr Cavina a 71 ans et est canoniste de formation. Il a travaillé par le passé au sein de la secrétairerie d’État au sein de la section pour les rapports avec les États. Nommé évêque à Carpi par Benoît XVI en 2011, il renonce en 2019 pour mettre fin à de vives tensions au sein du diocèse, Mgr Cavina étant accusé par certains de trop peser sur la vie politique locale.