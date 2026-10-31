Les saints sont-ils tous morts ?

Le 1er novembre, l’Église célèbre tous les saints. Canonisés ou connus de Dieu seul, ces personnes sont déjà au ciel où elles intercèdent pour nous. Mais les saints, ce sont aussi tous les baptisés, comme l’a rappelé le pape Léon XIV à Saint-Denis avec son exclamation : "Vous êtes les saints de France !"

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Par une triste confusion et l’importation de la tradition anglo-saxonne d’Halloween, la Toussaint est souvent qualifiée de "fête des morts". C’est une vraie méprise. Le 1er novembre, l’Église célèbre au contraire la vie, la vie éternelle même, à laquelle sont parvenus les saints et les saintes en se laissant aimer par le Seigneur tout au long de leur existence et en ayant une vie de disciple.

Shutterstock I Jasen Wright

Ce jour-là, ce ne sont pas seulement les saints canonisés qui sont honorés – ils le sont déjà dans le calendrier liturgique – mais également ceux connus de Dieu seul. Tous sont morts, mais c’est la vie qu’ils possèdent désormais en plénitude que nous célébrons, en demandant leur intercession.

Tous les baptisés sont saints

Pourtant, il existe bien des saints vivants. Le pape Léon XIV s’est chargé de nous le rappeler lors de son voyage apostolique en France en septembre dernier. Personne n’est resté indifférent devant la belle exclamation qu’il a eue devant les 80.000 jeunes rassemblés au Stade de France, à Saint-Denis : "Vous êtes les saints de France !" Comment comprendre cette drôle de formule, alors que nous avons souvent une idée figée, voire statufiée, de la sainteté.

Pope Leo XIV watches a theatrical spectacle in ten tableaux depicting French saints and virtues during a prayer vigil with young people at the Stade de France stadium in Saint-Denis, on the outskirts of Paris, on September 25, 2026, as part of his four-day visit to France; the performance depicts the lives and virtues of French saints. JB.Delerue

Saint Paul, déjà, s’adresse aux fidèles d’Éphèse ou de Philippes de cette manière en écrivant sa lettre "à ceux qui sont sanctifiés". Le sont tous ceux qui ont reçu le baptême. Par la grâce des sacrements, chaque fidèle est mis à part, et Dieu agit en lui à la mesure de sa coopération. N’est-ce pas cela, la sainteté ? Chacun est donc saint, en puissance d’une certaine manière, appelé à suivre le Christ pas à pas, même si le chemin est parfois sinueux.

La communion des saints