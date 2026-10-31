Léon XIV, un pape qui vote

Léon XIV, premier pape américain de l'Histoire, a voté pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, comme "chaque fois qu'il en a eu l'occasion", a indiqué le 30 octobre le service de presse du Vatican dans un communiqué.

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Premier pape américain de l’Histoire, Léon XIV a voté pour les élections de mi-mandat aux États-Unis. "Le pape Léon XIV a exercé son droit de vote en tant que citoyen des États-Unis chaque fois qu'il en a eu l'occasion" et "conformément à cette pratique bien établie de participation civique, le Pape a envoyé son bulletin de vote par courrier à Chicago", a ainsi annoncé le service de presse du Vatican ce 30 octobre. C'est la première fois qu'un pape annonce avoir exercé son droit de vote.

Le Pape, né à Chicago, "a également confirmé que, pendant les années où il a résidé au Pérou, il a exercé son droit de vote chaque fois qu'il en a eu l'occasion", ajoute la même source. "Le Saint-Père exprime sa conviction quant au droit et au devoir des citoyens de participer aux processus démocratiques", selon le bref communiqué.

Un engagement en faveur de la paix

Le chef des quelque 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'est à plusieurs reprises ces derniers mois opposé au président américain Donald Trump, notamment sur la question du traitement réservé aux migrants aux États-Unis ou encore à propos de la guerre en Iran. En avril, dans un contexte international tendu par le conflit au Moyen-Orient, le président américain s'était livré à une diatribe contre Léon XIV, disant ne pas être "un grand fan" de Léon XIV et ne pas vouloir "d'un pape qui critique le président des États-Unis". "Le pape Léon est FAIBLE face à la criminalité, et catastrophique en matière de politique étrangère", avait ensuite écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Léon XIV avait répliqué ne pas avoir "peur" de l'administration américaine et avoir le "devoir moral" de s'exprimer en faveur de la paix. "Je ne suis pas un politicien, je n'ai pas l'intention d'entrer dans un débat avec lui, le message est toujours le même: promouvoir la paix", avait ainsi déclaré le pape américain aux journalistes lui posant la question à bord de l'avion l'amenant en Algérie.

Les élections américaines de mi-mandat doivent se tenir le 3 novembre. En septembre, Léon XIV avait exhorté les fidèles à se défaire de "toute passivité et indifférence" face à l'actualité. "Nous ne pouvons pas rester des spectateurs passifs ; nous devons au contraire écouter avec notre cœur, nous laisser interpeller et nous engager", avait-il déclaré lors d'une audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre.