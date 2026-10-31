Vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon, le père Charles Mallard commente les lectures de la solennité de la Toussaint. Tout homme peut être un saint, c’est-à-dire rejoindre la foule immense de ceux qui voient Dieu tel qu’il est, en suivant la route des Béatitudes.

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"J’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main" (Ap 7, 9). Par ces mots, la première lecture nous plonge dans le mystère que nous célébrons le jour de la Toussaint. Nous voici invités à contempler, nous aussi, cette foule immense décrite par saint Jean ; cette foule innombrable de ceux qui sont admis au plus près de Dieu, avec tous les anges, les Anciens et les Vivants, ceux qui viennent de la grande épreuve, blanchis par le sang de l’Agneau ; la foule des saints, connus ou anonymes qui sont désormais dans la gloire, auprès du Seigneur.

Tout homme peut être saint

La première chose que nous pouvons remarquer, c’est que cette foule est immense, innombrable et qu’elle provient de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Cela signifie que ce n’est pas réservé à quelques-uns. Si le texte donne le nombre des serviteurs de Dieu, le nombre des saints au contraire est trop grand pour qu’on puisse le compter ! La sainteté n’est pas un privilège réservé à une élite : elle concerne la multitude. La nation représente l’histoire, la tribu ce que l’on est, le peuple notre entourage et la langue ce que l’on pense.

Ainsi la sainteté ne dépend pas de notre histoire, de nos capacités, de notre milieu ou de nos opinions : tout homme peut être saint, et les saints ont vécu toutes les situations humaines. Dit autrement, il n’est jamais impossible d’être saint ! Il est parfois impossible d’être chrétien — quand par exemple on n’a pas entendu parler de Jésus, ou quand la vie nous a présenté le message du Christ d’une manière fausse et odieuse — mais il n’est jamais impossible d’être saint.

Voir Dieu tel qu’il est

La deuxième chose à noter c’est que la sainteté est une grande chose. C’est ce que disait la deuxième lecture. "Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est" (1Jn 3, 2). La sainteté c’est l’accomplissement de cette parole. Aujourd’hui nous nous réjouissons pour tous ceux qui voient Dieu tel qu’il est et qui sont devenus semblables à lui. En eux, l’humanité est arrivée à sa plénitude, ils sont l’idéal et la perfection de l’humanité.

«Dans toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues, des hommes et des femmes ont préféré la pauvreté du cœur à la frénésie de la possession, la douceur à la violence, les larmes à l’insensibilité d’un cœur de pierre.»

Nous sommes faits pour Dieu et si les saints sont dans la béatitude, c’est qu’ils sont parvenus à ce pour quoi nous avons été créés. Tant mieux pour eux ! Mais tant mieux pour nous aussi, parce que cela signifie qu’il y a un but, un sens à notre existence. Nous ne sommes pas condamnés à la précarité ou à l’absurde, l’homme n’est pas un fétu de paille promené aux hasards du vent : nous sommes faits pour la vie divine.

La grande épreuve

Mais il y a une troisième chose à remarquer… c’est que cette foule innombrable vient de la grande épreuve. Cela signifie que cette sainteté n’est pas automatique : il y a quelque chose de spécial à vivre et à faire. Et cela nous conduit naturellement vers le troisième texte que nous avons lu : les Béatitudes. On a toujours considéré qu’il s’agissait de la feuille de route pour la sainteté. Ces Béatitudes dressent le portrait du Christ, et donc de tous ceux qui, imitant le Christ, sont devenus semblables à lui.

N’en faisons pas trop vite une lecture paradoxale. Cette foule immense et innombrable de tous les saints nous montre que c’est possible. Dans toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues, des hommes et des femmes ont préféré la pauvreté du cœur à la frénésie de la possession, la douceur à la violence, les larmes à l’insensibilité d’un cœur de pierre et ils ne se sont jamais satisfaits de l’injustice. Oui, une foule immense et innombrable de gens comme nous ont refusé la rancune et la vengeance et c’est pourquoi ils ont été pardonnés, blanchis par le sang de l’Agneau. Ils ont refusé les manigances et les soupçons et c’est pourquoi ils voient Dieu. Ils ont refusé les conflits et les divisions et c’est pourquoi ils sont enfants de Dieu.

Réjouissons-nous

Alors aujourd’hui réjouissons-nous en contemplant la foule de tous les saints. Réjouissons-nous parce qu’une multitude d’hommes et de femmes sont dans la gloire auprès de Dieu, connus ou inconnus, célèbres ou anonymes, ils ont vécu ce que nous vivons mais ils l’ont vécu à la manière de Dieu, et ils nous montrent que nous pouvons à notre tour vivre pleinement notre humanité en la vivant au rythme du cœur de Dieu. Rendons grâce pour leur témoignage et laissons-nous guider par leur exemple, accompagnés par leur prière, pour qu’un jour nous rejoignons nous aussi cette foule immense qui entoure le Trône avec les anges, les Anciens et les Vivants.