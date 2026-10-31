Dans les steppes du Kazakhstan, l’Église évangélise autrement

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Avec quelque 120.000 fidèles, soit environ 1% de la population selon les estimations communiquées, l’Église catholique au Kazakhstan est une petite communauté au cœur d’un immense pays d’Asie centrale, majoritairement musulman. Implantée dans une société marquée par la diversité des traditions religieuses et culturelles, elle mène sa mission dans un contexte bien particulier. Ici, pas question d’évangéliser dans la rue ou de distribuer librement des invitations à rejoindre l’Église. Le père Gabriel Jocher, prêtre de la Société de Jésus et de Marie (SJM) et directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Kazakhstan, raconte à Aleteia comment cette petite Église fait vivre sa mission au quotidien, notamment grâce à la musique, devenue un précieux moyen d’ouvrir les cœurs.

"Officiellement, la liberté religieuse est garantie au Kazakhstan. Chacun est libre de choisir la religion qu’il souhaite", explique à Aleteia le père Gabriel Jocher, 38 ans, installé au Kazakhstan depuis trois ans. Et de préciser : "L’État se définit lui-même comme laïque et souhaite maintenir une séparation claire entre la religion et l’espace public. C’est pourquoi il encadre dans une certaine mesure l’exercice des religions. Ainsi, par exemple, non seulement nos paroisses, mais aussi nous-mêmes, en tant que missionnaires, sommes enregistrés auprès de l’État. Cet enregistrement nous autorise officiellement à exercer notre ministère dans les limites des paroisses qui nous sont attribuées. Ces dispositions de l’État s’appliquent à toutes les religions et communautés religieuses." Dans ce contexte, la mission prend souvent la forme d’une rencontre, d’un service rendu ou d’une porte ouverte. Et parfois, il suffit de quelques notes de musique pour faire tomber les barrières.

La musique, un langage qui rassemble

La cathédrale dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours, située au centre d’Astana, où le père Gabriel exerce son ministère, est l’un des lieux où cette intuition prend forme. "Notre église possède une acoustique particulièrement appréciée des musiciens. Chaque mois, elle accueille donc un concert de musique classique ou sacrée, qui attire un public bien plus large que la communauté catholique", raconte-t-il, ajoutant qu'au Kazakhstan les gens accordent une grande importance à la musique. Les concerts de la paroisse attirent donc de nombreuses personnes, dont des musulmans qui, en temps normal, hésiteraient à entrer dans un lieu de culte chrétien. "Ils font une distinction entre un concert et une messe. Ils aiment la musique et viennent volontiers l'écouter." Une fois à l'intérieur, tout le monde découvre non seulement la beauté de l'édifice, mais aussi la richesse de la tradition spirituelle chrétienne. "Nous en profitons pour leur proposer une réflexion, expliquer le sens des chants religieux et les messages qu'ils transmettent", poursuit le missionnaire. Sans chercher à imposer quoi que ce soit, la musique devient alors une première occasion de rencontre avec la foi catholique. "Certaines personnes me confient avoir été touchées autant par les concerts que par l'atmosphère de la paroisse et son atmosphère chaleureuse."

La cathédrale dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours, située au centre d’Astana, donne régulièrement des concerts de musique pour évangéliser. Œuvres pontificales missionnaires au Kazakhstan

L'orgue occupe aussi une place particulière dans cette démarche. Rare au Kazakhstan, cet instrument suscite la curiosité de ses habitants. Le père Gabriel est lui-même organiste. Le soir, il aime profiter des moments de calme pour jouer, parfois jusque tard dans la nuit. Il lui arrive alors d'accompagner, sans le savoir, la prière de fidèles venus adorer le Saint-Sacrement. "Le lendemain, certaines personnes viennent me voir et me disent : "C'était tellement beau ! Cela m'a vraiment aidé à prier."" Un témoignage tout simple qui, pour lui, illustre la capacité de la beauté à ouvrir les cœurs à Dieu.

Évangéliser par la rencontre et le service

Le père Gabriel Jocher est lui même musicien. Œuvres pontificales missionnaires au Kazakhstan

Mais la musique n’est pas le seul biais de l’évangélisation, les communautés catholiques multiplient aussi les initiatives sociales et éducatives. À Karaganda, un centre médical destiné aux enfants ayant des besoins particuliers a récemment ouvert ses portes. Ailleurs, des religieuses de la Communauté des Béatitudes accompagnent un petit centre pour les enfants atteints de trisomie 21. Les paroisses organisent souvent des journées de rencontre et d’accueil pour les plus jeunes, notamment dans les villages. "Très souvent, le samedi est consacré aux enfants dans les paroisses. Ce sont généralement des religieuses qui les invitent et passent toute la journée avec eux : elles jouent avec eux, leur proposent de la catéchèse et préparent également les repas pour cette journée", explique le père Gabriel, dont la communauté participe aussi à la gestion d'une école allemande, où les élèves peuvent apprendre la langue et préparer la poursuite de leurs études en Europe. "La majorité des enfants accueillis ne sont pas catholiques. Mais c'est justement là que réside l'intérêt de ces initiatives : nous permettre de nouer des relations durables avec les familles, les enseignants et les jeunes", souligne le prêtre.

Cette volonté d’être présent, accompagner et témoigner de la charité chrétienne, se manifeste jusque dans les moments de deuil. Le père Gabriel raconte avoir récemment célébré les funérailles d'une femme dont il n'avait jamais rencontré la famille, pourtant catholique. "Mon ancien réacteur m’avait recommandé de toujours répondre à ces invitations, car elles permettent souvent de renouer avec des personnes éloignées de l'Église. Il faut avant tout les accueillir avec amour. Une fois que vous avez fait leur connaissance, un lien peut se créer."

Des cœurs en quête de Dieu