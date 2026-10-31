Honorer la Toussaint, c’est renouveler notre vénération des saints et notre propre désir de sainteté. Mais comment fêter les saints sans se tromper sur leur sainteté ? La réponse du père Guillaume de Menthière, enseignant au Collège des Bernardins : il faut les écouter, les imiter et nous confier à eux.

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Dieu merci, le matraquage commercial sur Halloween ne parvient pas à faire oublier tout à fait la fête de la Toussaint. Déjà menacée par la confusion avec la commémoraison de tous les fidèles défunts, comment cette solennité peut-elle encore tirer son épingle du jeu ? Qu’est-ce qui peut sauver la Toussaint de l’oubli et de l’indifférence ? La pâtisserie sans doute. Chacun sait, en effet, que les fêtes chrétiennes ne surnagent dans la conscience de la plupart de nos contemporains que par leur association à une confiserie particulière. La galette sauve l’Épiphanie, les crêpes la Chandeleur, le chocolat Pâques… Nous avons la dévotion pâtissière. La pente du sacré au sucré est doucement inéluctable… Fort de ce constat, un de mes anciens vicaires, en association avec la boulangère du quartier, avait imaginé le "gâteau de la Toussaint". C’était une sorte de génoise succulente vendue avec l’image et la biographie d’un saint canonisé. L’idée était ingénieuse, mais elle n’a pas fait, c’est le cas de le dire, recette. Dommage.

Saints et appelés à l’être

Reste pour les chrétiens à honorer cette grande solennité en renouvelant conjointement leur vénération aux saints et leur propre désir de sainteté. "Vous êtes les saints de France" disait récemment Léon XIV, à la foule juvénile massée dans le stade pour l’accueillir. Quelle canonisation expresse ! Le pape ne prétendait évidemment pas que tous ces jeunes fussent sans péché, sans faiblesse, sans contradiction, sans vice, sans défaut. Mais il les exhortait à vivre du baptême qui fait d’eux des saints et les appelle à la sainteté. Saint Paul ne nomme-t-il pas "saints" ces Corinthiens à qui il reproche pourtant leur vie de débauche ? Les chrétiens de Corinthe sont en effet, ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints (1 Co 1,2).

«Notre manière de les célébrer, c’est de les écouter, de les imiter et de nous confier à eux.»

Alors comment fêter les saints ? pas simplement en les acclamant, en les magnifiant, en leur tressant des couronnes. Amas d’épithètes, mauvaises louanges, disait La Bruyère, ce sont les faits qui louent. Notre manière de fêter les saints, ce n’est pas de les mettre sur un piédestal, de les encenser, ou de faire leur panégyrique, notre manière de les célébrer, c’est de les écouter, de les imiter et de nous confier à eux.

Les écouter

Que nous disent-ils ? Heureux, heureux, heureux, ils n’ont que ce mot là à la bouche ! Le texte des Béatitudes (Mt 5,1-12) est l’évangile de la Toussaint. Il est comme l’interview des saints du ciel. Écoutons leur témoignage car je ne suis pas persuadé que pour nous sainteté soit spontanément synonyme de bonheur. Dans l’esprit de bien des gens, sainteté évoque plutôt je ne sais quelle austérité, la grisaille d’un mois de novembre, une sorte de garde-à-vous éternel effroyablement ennuyeux au pied du trône divin. Qui a pu nous mettre ces idées-là dans la tête, si ce n’est le Malin ? Redisons plutôt avec Léon Bloy : Il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints.

« Les saints, notez-le, n’ont pas cherché la sainteté. Ils ont cherché Dieu !»

Que nous disent d’eux-mêmes les bienheureux ? Nous sommes des êtres d’exception ? Nous avons trouvé Dieu ? Nous l’avons suivi et nous voilà récompensés ? Non ! ils disent : nous sommes le peuple immense de ceux qui l’ont cherché. Cherché, pas trouvé, cherché ! Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, chante le psalmiste. Combien plus pour ceux qui le trouvent ! Les saints, notez-le, n’ont pas cherché la sainteté. Ils ont cherché Dieu. Pas la sainteté, mais Dieu, le seul Saint !

Les imiter

Ce qui nous est demandé, c’est moins d’applaudir avec enthousiasme les saints que de marcher sur leurs traces. Imitez-moi comme j’imite le Christ, dit l’Apôtre. Devenez à l’envi mes imitateurs. Mais avons-nous vraiment envie de suivre les saints ?

Oh ! certes, chacun veut bien s’ébahir sur son saint patron dont une hagiographie plus ou moins légendaire nous rapporte les exploits. Mais justement, ce genre de sainteté parait nous toiser de haut et ricaner de nous voir empêtrer dans notre médiocrité. Alors on se persuade que saint veut dire héroïque et grandiose, on veut de l’auréolé et du mystique, on se barbouille de sublime, on tripote l’extase. Or il faut avoir le courage de le dire avec Georges Bernanos : la sainteté n’est pas sublime, elle est le plus souvent simple comme un verre d’eau que l’on tend à celui qui a soif. Jésus n’a pas dit "heureux, les vedettes ou les thaumaturges". Il a dit : "Heureux les pauvres de cœur."

Nous confier à eux

Enfin, nous pouvons nous confier aux saints, comme autant de frères aînés. Parce que, Dieu merci, l’Église ce n’est pas chacun pour soi mais qu’il existe cette magnifique communication dans le bien qu’on appelle la communion des saints. Je le sais : il y en a qui craignent que notre fraternelle vénération des saints n’offense le culte d’adoration dû à Dieu seul. Quelle bizarre pensée est-ce là ? S’imagine-t-on dans une famille le père s’offusquer de ce que ses enfants communiquent entre eux ? le petit frère ne demande-t-il pas à sa grande soeur de l’aider, ou d’intercéder à sa place ? La relation avec nos frères les saints pourrait-elle porter ombrage à notre Père commun ? S’imaginer ainsi un Dieu courroucé parce qu’on offre une bougie à saint Antoine ou un bouquet à sainte Thérèse, je vous l’avoue, c’est une chose que je ne puis concevoir.

«À la seule Table de l’Eucharistie je me sens en vive communion avec ces défunts dont l’absence partout ailleurs m’est si pénible.»