Ces initiatives offrent aux jeunes les bases d’une vie affective et relationnelle réussie

Pornographie, surexposition aux réseaux sociaux, émergence des compagnons artificiels… Les fléaux de notre temps qui nuisent à l’édification d’une société équilibrée sont légion, et trop de jeunes sont blessés dans leur cœur et déboussolés dans leurs aspirations profondes. Haut les cœurs ! Aleteia propose un tour d’horizon, non exhaustif mais plein d’espérance, des initiatives au service de la formation des adolescents en matière de vie affective et sexuelle.

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À mille lieues d’une vision simplement sanitaire de l’affectivité et de la sexualité, de nombreux programmes de formation et associations ont vu le jour ces dernières décennies, proposant une approche sans angélisme mais empreinte d’émerveillement sur ces sujets, au plus près des préoccupations et questionnements des jeunes, et dans le respect et la promotion du rôle premier des parents dans l’éducation de leurs enfants. Le but ? Permettre aux jeunes de mieux se connaître, faire grandir leur confiance en eux et ainsi les aider à poser des choix éclairés et libres. Tout en étant en adéquation avec l’anthropologie chrétienne, ces associations diffusent un message dont le contenu n’a rien à voir avec du catéchisme, et de nombreux établissements privés font appel à elles ou se servent de leurs contenus dans le cadre de l’EVARS (Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, créée par le Ministère de l’éducation nationale en 2001 et dont le contenu a été défini en 2025).

L’un de ces tout derniers parcours, Aimer en Grand, créé par Messiane Cazé en collaboration avec Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Nîmes, lancera sa session pilote à l’automne 2026. Adressé aux jeunes de 14 à 18 ans, ce parcours en six sessions est résolument ancré dans la théologie du corps de saint Jean Paul II. "J’ai moi-même vécu le pouvoir de transformation que peut avoir cet enseignement", témoigne la fondatrice d’Aimer en Grand qui a choisi comme porte d’entrée de son parcours ce dont tous les jeunes font l’expérience en premier : l’amitié, pour les mener pas à pas vers les questions existentielles liées à l’engagement et la vocation. Face à l’émergence des compagnons artificiels et le grand isolement des jeunes dans un paradoxe d’hyperconnexion numérique, son ambition est "d'offrir un lieu où la relation prend le risque d'être réelle et d’apporter des clés de lecture aux adolescents sur leur vie relationnelle".

Les autres diocèses ne sont pas en reste et beaucoup prennent le sujet à bras-le-corps, à l’instar du diocèse du Morbihan. La DDEC du 56 forme des intervenants en milieu scolaire à raison d’un jour par mois sur une année et met à leur disposition des kits clés en main, adaptés à plusieurs tranches d’âge.

De nombreuses associations

À partir des questions des jeunes, l’association TeenStar propose depuis de nombreuses années des parcours aux collégiens, lycéens et étudiants sous forme de rencontres régulières en petits groupes non mixtes sur plusieurs mois afin d’approfondir des thèmes liés à l’affectivité et à la sexualité.

Afin de promouvoir et décomplexer le lien parent-enfant sur ces sujets, l’association Cycloshow et XY propose des ateliers mère-fille et père-fils sur une journée pour aborder les changements physiologiques apparaissant à l’adolescence.

Avec Parlez-moi d’amour, les enfants sont amenés à unifier leur personne dans toutes ses dimensions (Corps, cœur, intelligence/volonté, cœur profond) et invités à faire ce voyage vers la partie la plus intime de leur personne. Nombreux sont ceux qui ont déjà été blessés par des exemples ou des images choquantes et dégradantes. Dans ce cœur profond, ils font l’expérience de l’inviolabilité de cet espace intime où réside leur dignité humaine qui leur garantit leur caractère unique et la beauté de leur personne.

Un message d’émerveillement sur le corps

L’association Com’ je t’aime, fondée par Inès de Franclieu, veut quant à elle porter une parole de beauté sur le corps sexué et sa finalité : l’amour. "Nous voulons susciter chez les enfants un regard d’admiration sur la sexualité, langage du corps qui dit combien on s’aime. Ayant découvert cette beauté, nous leur expliquons comment respecter leur corps et celui des autres", souligne le site internet. Une expérience acquise par plus de 1.800 interventions dans les écoles.

Présent dans une soixantaine de départements, le CLER, dont les intervenants suivent une formation de 160 heures, intervient aussi auprès des jeunes de tous niveaux scolaires. L’association a également créé plusieurs ateliers, certains pour les enfants pour les préparer à la puberté, d’autres pour les parents afin de les aider à créer du lien avec leur enfant et leur donner des éléments de langage.