Pourquoi les chrétiens ne devraient pas se laisser impressionner par les squelettes

À la veille de la Toussaint, maisons et jardins se parent de leurs décorations les plus lugubres. Squelettes, crânes et fausses pierres tombales intimident les passants le soir d’Halloween. Pourquoi les chrétiens ne devraient pas en avoir peur ?

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Le squelette est, depuis quelques années, en tête des ventes dans les boutiques de décoration. Symbole par excellence de la fête d’Halloween, il impressionne les enfants qui sonnent aux portes pour réclamer des bonbons. Toutefois, les chrétiens ne devraient pas être effrayés par les squelettes.

Halloween suscite une certaine fascination pour la mort et l’au-delà. Le squelette qui trône ce soir-là sur les façades des maisons renvoie à l’image de sa propre mort, laissant le goût amer d’une réalité inévitable. Le mystère de la mort intrigue. De fait, il n’est pas surprenant de voir des concepteurs d’intelligence artificielle s'intéresser à l’immortalité, jusqu’à chercher à transférer la conscience humaine dans un robot.

"La mort, une porte d’entrée vers la vie éternelle"

Alors qu’Halloween met en scène la mort, les chrétiens sont invités à ne pas y percevoir une forme d’angoisse. En effet, la tradition chrétienne apporte un regard empreint d’espérance sur la mort. Dans son autobiographie Histoire d’une âme, la petite Thérèse, convaincue que la mort l’unirait éternellement à Dieu, rapporte une conversation qu’elle a eu avec ses sœurs à ce sujet :

“Nous ne savons pas encore de quelle maladie tu mourras…”

“Mais, répondit-elle, je mourrai de mort ! Dieu n’a-t-il pas dit à Adam de quoi il mourrait lorsqu’il lui a déclaré : “Tu mourras de mort” ?”

“Alors, la mort viendra te chercher ?”

“Non, ce n’est pas la mort, mais le Bon Dieu. La mort n’est pas, comme nous la représentent les tableaux, un fantôme, un spectre horrible. Le catéchisme dit qu’elle est la séparation de l’âme et du corps, rien de plus ! Eh bien, je ne crains pas une séparation qui m’unira pour toujours à Dieu.”