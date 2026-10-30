Nicolas Dainville : « La grandeur d’âme exige qu’il n’y ait pas d’indignation sélective »

Après l'attentat de Trappes et de La Verrière le 23 octobre, Nicolas Dainville refuse les indignations sélectives et les divisions communautaires. Témoin au quotidien des fractures françaises, le maire de La Verrière plaide pour la transmission de l'histoire commune, le retour de l'autorité et une véritable unité nationale. Entretien.

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Le 23 octobre dernier, Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, étaient frappées par un attentat. Le périple meurtrier de Kevin T., mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi, jeune combattant de MMA âgé de 26 ans, et fait plusieurs blessés, dont une fillette de 12 ans prénommée Ramatou. Maire DVD de La Verrière, ville directement touchée par les événements, Nicolas Dainville a été en première ligne pour accompagner les victimes et leurs familles, soutenir les habitants et appeler à la dignité et à la concorde. Profondément marqué par ce drame, il dénonce l'instrumentalisation politique de l'attentat et alerte sur les fractures qui traversent la société française. Il plaide pour un "sursaut judiciaire, sécuritaire et civilisationnel", et défend un universalisme français fondé sur la transmission d'une histoire et d'un héritage communs. "L'idéologie woke, qui consiste à considérer un individu à travers une identité unique, à l'enfermer dans un groupe pour l'opposer à un autre, doit être combattue. C'est exactement l'inverse de l'universalisme français", soutient-il. Entretien.

Aleteia : Après l'attentat de Trappes et de La Verrière, qui a profondément marqué les habitants, quelles ont été vos priorités pour accompagner les victimes, soutenir leurs familles et rassurer la population ?

Nicolas Dainville : La situation a été terrible, avec un véritable traumatisme pour les commerçants qui ont vu l'assaillant s'en prendre à deux hommes devant le centre commercial, mais aussi pour les personnes qui ont assisté à la scène et vu cette petite fille de 12 ans recevoir huit balles et s'effondrer à terre. Notre première mission a été d'accompagner ces personnes du mieux possible, notamment en leur proposant un soutien médico-psychologique. Nous avons ensuite cherché à informer nos habitants en toute transparence. Un mouvement de peur s'était installé, amplifié par les réseaux sociaux. Il était donc essentiel de rassurer la population et de mettre en sécurité les enfants qui se trouvaient notamment à l'école. Dans un troisième temps, il a fallu soutenir les familles et rendre hommage aux victimes. L'une d'elles, la petite Ramatou, habite notre commune. Nous avons essayé de garder le lien avec ses proches. Il y avait une inquiétude générale, mais aussi beaucoup de sollicitude pour les blessés.

Comment va aujourd'hui la petite fille de 12 ans ? Et les deux autres hommes blessés lors de l'attaque ?

Son pronostic vital n'est plus engagé : elle va vivre. Elle devra certainement suivre une longue rééducation. Sa famille a fait preuve d'un courage extraordinaire. Lors de la marche blanche, sa maman a témoigné de la combativité de sa fille et de son courage. Ramatou a notamment dit : "Je me suis battue pour toi et papa." Sa mère a également pris la parole avec beaucoup de foi et a remercié Dieu. Dans ce moment de ténèbres, entendre parler de Dieu et d'espérance a profondément touché les personnes présentes.

«Chacun doit donc s'efforcer d'être un artisan de paix et d'agir pour l'unité. Chaque action compte, aussi petite soit-elle : c'est la logique des "colibris" dont parlait le romancier Pierre Rahbi.»

Concernant les deux autres hommes, l'un, âgé de 29 ans, a été grièvement blessé. Il est sorti du coma il y a quelques jours. L'autre, âgé de 48 ans, a été touché aux jambes et a pu quitter l'hôpital. Tous deux travaillent dans une entreprise de nettoyage et d'entretien. Ils participaient à l'ouverture de notre nouvelle école, reconstruite après que deux de nos écoles ont été incendiées lors des émeutes consécutives à la mort de Nahel.

Vous avez appelé les habitants et les élus à se rassembler après l'attaque. Au-delà des déclarations d'unité nationale, quelles initiatives concrètes souhaitez-vous engager pour restaurer la confiance et éviter que la France ne s'enferme dans une logique de confrontation ?

La première chose que j'ai souhaité faire, c'est être à la hauteur de l'événement en matière de dignité, de recueillement et de respect. Il fallait aussi éviter toute récupération politique qui manque de grandeur dans ce genre de moment. J'ai été très mal à l'aise face à l'instrumentalisation politique qui a accompagné le drame. Nous appelons à l'unité nationale parce que nous avons un pays morcelé. Comme le souligne Jérôme Fourquet, nous sommes devenus un archipel de communautés qui ne parviennent plus à bâtir des ponts entre elles. Notre pays réunit aujourd'hui tous les ingrédients d'une guerre civile : les pillages, le morcellement des territoires… Chacun doit donc s'efforcer d'être un artisan de paix et d'agir pour l'unité. Chaque action compte, aussi petite soit-elle : c'est la logique des "colibris" dont parlait le romancier Pierre Rahbi.

«La grandeur d'âme exige qu'il n'y ait pas d'indignation sélective. Car cette indignation à géométrie variable ne fait qu'accentuer la logique de confrontation.»

À La Verrière, nous avons une ville composée d'habitants aux origines très diverses, mais nous croyons profondément à l'universalisme français. Nous ne cherchons pas à cultiver ce qui nous distingue, mais à encourager ce qui nous rassemble. Au quotidien, cela passe d'abord par la transmission de notre histoire commune. Nous proposons des activités auprès des jeunes pour leur rappeler qu'ils sont tous les héritiers de notre passé. Nous avons par exemple noué un partenariat avec la Fondation Charles-de-Gaulle et organisé un spectacle avec Histo Rock, un opéra-rock consacré à l'histoire de France. Nous misons également sur la culture et le partage de la beauté du patrimoine. Nous lançons ainsi une exposition intitulée "La beauté sauvera le monde", créée à l'initiative du maire de Saint-Dizier, en partenariat avec le Grand Palais. L'idée est de remettre le beau au cœur des quartiers, de faire de la ville un musée à ciel ouvert et de rendre la culture accessible, y compris à ceux qui en sont habituellement éloignés. Enfin, nous misons sur la citoyenneté et l'engagement. Cela passe notamment par notre conseil municipal des jeunes et par l'organisation de bourses destinées à soutenir des actions intergénérationnelles. Je reprends souvent cette formule de Baden-Powell : "La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres."

Emmanuel Macron a présenté l'attaque de Trappes comme un tournant dans l'histoire du terrorisme en France, évoquant pour la première fois un acte terroriste planifié pour tuer des Français en raison de leur couleur de peau ou de leur religion. Comprenez-vous cette déclaration, alors que la France a déjà connu les attentats de Toulouse, de la basilique de Nice ou encore l'assassinat du père Hamel pour ne citer que ceux-là ?

Cette déclaration est très imparfaite et maladroite. C'est un crime raciste, oui, et la colère doit nous animer puisque des personnes de couleur ont été visées. Mais il faut aussi avoir le courage de reconnaître qu'il s'inscrit dans une longue série de drames qui ont déjà endeuillé la France. Le président a manqué de précision et a fait preuve d'une grande maladresse.

«Il faut un sursaut civilisationnel : transmettre notre histoire et redonner aux Français, quelles que soient leurs origines, la fierté d'être français.»

Certains drames ont même eu lieu dans un silence assourdissant. À La Verrière, nous avons par exemple connu l’assassinat de Michel Rommevaux, assassiné devant l'église de Trappes. Personne n'en a parlé. Il est enterré à La Verrière. Sa famille a eu le sentiment que l'un des siens était tombé dans l'oubli, que son nom avait été tu, alors qu'il avait lui aussi été victime de cette haine. L'assaillant lui avait asséné une dizaine de coups de couteau et voulait manifestement s'en prendre à l'église de Trappes. La grandeur d'âme exige qu'il n'y ait pas d'indignation sélective. Car cette indignation à géométrie variable ne fait qu'accentuer la logique de confrontation.

Plus largement, la répétition des violences en France nourrit le sentiment que l'État perd le contrôle de certaines situations. Partagez-vous ce constat ? Quelles décisions attendez-vous du gouvernement ?

Nous avons un État qui semble totalement dépassé, c'est vrai. Nous l'avons encore vu le 17 octobre, avec des commerçants abandonnés face aux violences. Il doit d'abord y avoir un sursaut judiciaire. J'en veux pour preuve le nombre extrêmement faible de condamnations à des peines de prison ferme après les émeutes liées à la mort de Nahel : seuls 0,76% des condamnés auraient effectué de la prison ferme. À La Verrière, nous avons subi huit millions d'euros de dégâts et deux écoles ont été brûlées. Et il n'y a eu qu'une seule condamnation ! C'est incompréhensible pour les habitants et cela entretient un sentiment d'impunité.

«Péguy parlait des villes comme de "petites patries". Le rôle des maires est essentiel pour relever ce défi. Au quotidien, beaucoup d'entre eux essaient de miser sur ce qui rassemble.»

Il faut ensuite un sursaut sécuritaire. Nous sommes confrontés à des groupes de jeunes, parfois très jeunes, d'une extrême violence. Nous, les maires, nous les voyons sur le terrain : certains sont équipés de marteaux et d'armes en tout genre. Nos forces de l'ordre doivent être pleinement soutenues. Elles sont à bout. Enfin, il faut un sursaut civilisationnel : transmettre notre histoire et redonner aux Français, quelles que soient leurs origines, la fierté d'être français.