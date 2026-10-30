L’IA a-t-elle une conscience ?

La conscience de l’IA est-elle un mythe ? Qu’elle agace ou qu’elle effraie, la question est à prendre au sérieux. Pour autant, démontre l’essayiste Charlotte de Vilmorin, sans expérience du monde à travers la relation, la machine ne saura jamais ce que c’est que d’aimer et d’être aimé.

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Chaque nouveau débat sur l’intelligence artificielle nous donne le sentiment usant que la frontière patiemment tracée entre l’humain et la machine devient obsolète. On nous assurait que la création nous appartenait en propre, et voilà que des romans écrits avec l’aide de l’IA se glissent dans les sélections littéraires. La dernière question en date fait l’objet d’une grande enquête du Monde : l’IA est-elle consciente, et faut-il se soucier du "bien-être" des machines ?

À prendre au sérieux

J’avoue que ce débat m’agace autant qu’il m’effraie. Il m’agace, parce que j’ai envie de le balayer d’un revers de main : évidemment que non ! Il m’effraie, parce qu’il m’oblige à me demander, une fois encore, ce qui fait notre « magnifique humanité », pour reprendre le titre de l’encyclique de Léon XIV. Car il y a peu encore, la question de la conscience d’une IA semblait relever de la science-fiction. Elle est aujourd’hui prise au sérieux. En juillet, Anthropic, l’entreprise qui développe l’assistant Claude, a annoncé avoir découvert dans ses modèles des structures comparables à l’« espace de travail global », l’une des grandes théories de la conscience humaine. Les neuroscientifiques Stanislas Dehaene et Lionel Naccache y ont vu une organisation "pas éloignée de l’architecture sous-tendant la conscience dans les vrais cerveaux". Résultat : l’entreprise américaine interdit désormais les comportements « abusifs ou cruels, persistants et injustifiés » envers ses modèles.

Sans expérience et sans corps

Les lignes qui suivent n’ont pas la prétention d’un traité, ce sont des intuitions personnelles, nées de mes lectures, de mes méditations, de mon expérience et de ma foi, que je voudrais partager avec vous. Premièrement, peut-on avoir une conscience sans faire l’expérience du monde ? Mon intuition est que non, et la phénoménologie, de Husserl à Merleau-Ponty, nous conforte dans cette idée : nous ne pensons pas le monde de loin, nous l’habitons par notre corps, et c’est par lui que le monde nous touche. Dehaene et Naccache, nos neuro-scientifiques qui ont travaillé sur l’IA, relèvent d’ailleurs ce qui manque à la machine : le sens de soi à travers un corps. La foi chrétienne dans sa tradition va plus loin. Le Verbe s’est fait chair, Dieu n’a pas voulu connaître l’humanité de l’extérieur, il l’a rejointe dans un corps, jusque dans la soif, la sueur et les larmes.

Or l’IA n’a jamais rencontré le monde directement. Elle a été nourrie de milliards de textes écrits par des humains qui ont aimé et perdu. Son "expérience" est une méta-expérience, celle des autres, documentée puis digérée. Elle connaît le récit du monde sans l’avoir traversé.

Du côté de la relation et de l’interpédendance

Faut-il alors en conclure que l’expérience du monde se mesure à notre prise sur lui ? Je ne le crois pas. Par exemple, une personne dont la motricité ou l’agentivité sont limitées fait pleinement l’expérience de son monde, qui n’est pas moins réel parce qu’il est plus petit. Des moines et des moniales choisissent d’ailleurs délibérément de vivre cloîtrées, et nul ne dirait qu’ils ne font pas l’expérience du monde : ils l’habitent autrement, et ce qu’ils cherchent dans cette clôture, c’est la relation, à Dieu et à ceux avec qui ils vivent.

«Peut-être la différence la plus profonde tient-elle finalement à notre vulnérabilité. Nous avons un début et une fin. »

C’est là donc, me semble-t-il, que se trouve une piste de réponse sérieuse, du côté de la relation et du soin, qui tissent notre interdépendance. Emmanuel Levinas a fait du visage d’autrui le lieu où naît l’éthique : un visage nu, exposé, qui m’appelle à la responsabilité. L’IA n’a pas de visage. Elle peut imiter les mots de l’attention, mais elle ne peut ni s’exposer à moi ni avoir besoin de moi. C’est pourquoi, malgré toutes les tentations des entreprises à ce sujet, elle ne doit jamais devenir le palliatif d’une présence humaine, surtout auprès des personnes isolées, à qui l’on serait tenté d’offrir une présence artificielle plutôt qu’une visite réelle.

La différence la plus profonde

"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit." Le plus grand commandement que l’on a entendu ce 30e dimanche du temps ordinaire (Mt 22, 34-40) ne demande pas de fabriquer de l’amour, mais de se donner tout entier, ce qui suppose d’avoir un être à donner. Le second lui est semblable : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Il suppose un prochain, quelqu’un qui partage mon monde et que je peux aimer ou blesser.