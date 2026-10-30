Le camp du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est arrivé en tête devant le bloc principal de l'opposition mais loin de la majorité pour garder le contrôle du Parlement, selon les résultats définitifs des législatives diffusés dans la nuit du 29 au 30 octobre. Cela ouvre la voie à de difficiles négociations de coalition.

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Le camp du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est arrivé en tête devant le bloc principal de l'opposition mais loin de la majorité pour garder le contrôle du Parlement, selon les résultats définitifs des législatives diffusés dans la nuit du 29 au 30 octobre, ouvrant la voie à de difficiles négociations de coalition. La coalition sortante de droite et d'extrême droite de Benjamin Netanyahu recueille 53 sièges sur les 120 que compte la Knesset (Parlement israélien), et le Likoud du Premier ministre reste le premier parti avec 27 députés.

Le bloc de l'opposition emmené par le centriste Gadi Eisenkot obtient 48 sièges, a indiqué la Commission électorale dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Le scrutin de mardi 27 octobre est le premier depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, marqué par une participation au plus haut depuis 1999 (77%), et une percée percée spectaculaire des deux listes arabes. Raam et la Liste unifiée raflent à elles seules 19 sièges, selon les résultats définitifs.

Ces formations ont été visées jeudi par des accusations de fraude électorale relayées par le camp de Benjamin Netanyahu. Des responsables et des médias ont notamment affirmé que ces partis étaient soupçonnés d'avoir reçu des fonds du Qatar pour financer l'achat de voix. L'émirat du Golfe est souvent utilisé comme repoussoir par la classe politique israélienne, et l'opposition a d'ailleurs fait campagne en accusant Benjamin Netanyahu et son entourage de liens avec cet État, soutien financier clé du Hamas et hôte de la direction politique du mouvement islamiste palestinien pendant des années.

Le Qatar et les partis arabes ont rejeté ces accusations, et Gadi Eisenkot a accusé Benjamin Netanyahu de chercher à "délégitimer les résultats" du scrutin. Le service de renseignement intérieur (Shin Bet) a indiqué qu'il enquêtait sur des soupçons d'irrégularité, tout en affirmant que cette enquête ne visait pas à "incriminer toute une communauté qui a voté de manière démocratique et légale". Ces tensions menacent de plonger Israël dans une crise politique en plein conflit au Moyen-Orient, dans le cadre duquel Benjamin Netanyahu menace de relancer une campagne militaire contre l'Iran.

Tractations difficiles

Sans faire explicitement référence aux accusations relayées par le camp du Premier ministre contre les partis arabes, la Commission électorale a affirmé jeudi que "certaines informations qui (avaient) circulé (étaient) entièrement infondées". "L'enquête se poursuit en parallèle du processus mené par la Commission électorale centrale. Elle n'aura aucun impact sur les résultats finaux qui seront remis au président", a-t-elle ajouté.

Les résultats finaux seront officiellement remis mercredi au président Isaac Herzog, qui entamera alors un processus de consultation des chefs des partis représentés à la prochaine Knesset avant d'en désigner un pour tenter de former un gouvernement, a indiqué la Commission électorale. L'absence de majorité à ce stade augure de tractations difficiles qui pourraient durer des semaines. En cas d'échec, le pays pourrait devoir organiser de nouvelles élections, comme cela a été le cas à plusieurs reprises dans son histoire.