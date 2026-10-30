À l’approche d’Halloween, l’Association internationale des exorcistes (AIE) met en garde contre la banalisation de l’occultisme et la multiplication des événements qui lui sont consacrés. Dans un communiqué publié le 27 octobre, elle appelle à ne pas considérer ces pratiques comme de simples divertissements sans conséquence, et alerte sur leurs possibles dangers spirituels.

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C'est le moment de l'année où l'on croise un peu hasard de chaque maison ou de chaque rue une araignée, une sorcière ou un clown maléfique; sans oublier les fantômes. Et comme chaque année, l'Association internationale des exorcistes met en garde contre Halloween, loin d'être une "fête" anodine. Dans un communiqué publié le 27 octobre, elle alerte ainsi sur la banalisation et la promotion de l’occultisme dans la société qu'induit Halloween.

Elle dénonce notamment la multiplication des festivals, salons ésotériques et événements consacrés à la sorcellerie, à la divination, à la médiumnité et aux pratiques magiques, parfois organisés ou soutenus par des collectivités locales. "Elles y voient des occasions d’attractivité destinées à favoriser la découverte et à encourager la fréquentation de villages périphériques, autrement délaissés par les circuits touristiques", note l'Association. Mais le divertissement ne justifie pas tout, rappelle cette dernière, car présenter ces pratiques comme de simples activités culturelles ou récréatives ne suffit pas à les rendre anodines.

Des dérives obscurantistes

L'Association internationale des exorcistes alerte notamment sur le risque spirituel que comporte la mise en place de telles activités au moment d'Halloween, et reproche à la société de présenter certaines pratiques ésotériques ou énergétiques comme des outils de développement personnel, de compréhension du monde ou de bien-être. "Ceux qui promeuvent ces pratiques ou y adhèrent semblent s'inscrire dans une démarche obscurantiste, bien éloignée de toute véritable approche rationnelle. C'est pourtant ce type de vision que l'on attribue parfois, à tort et avec préjugés, à l'Église catholique", tranche-t-elle.