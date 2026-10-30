Ewen, 1 an et déjà si vaillant

À un an, Ewen a déjà livré un immense combat. Après plusieurs semaines d’hospitalisation pour une leucémie, le petit garçon a retrouvé son domicile, applaudi par toute l’équipe soignante de l’hôpital Robert-Debré, à Paris. Une vidéo bouleversante publiée le 28 octobre sur Instagram, qui rappelle aussi le quotidien des enfants atteints de cancer et les efforts incessants de la médecine pour les soigner.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Il ne marche pas encore tout seul. Pourtant, ses petits pas balbutiants dans ce couloir d'hôpital laissent déjà entrevoir un vrai guerrier. Ewen, un an, est acclamé par ses soignants pour son retour chez lui, après plusieurs semaines d'hospitalisation liée à sa leucémie.

Le 28 octobre, Ewen est acclamé par ses soignants pour son retour à la maison, après plusieurs semaines d’hospitalisation liées à sa leucémie. Sur les notes de We Are the Champions, de Queen, l’émotion est palpable. Pour ses parents, cette sortie est bien plus qu’un simple retour au domicile. "On a passé deux mois et deux jours intenses à l'hôpital, avec chimio et greffe. Donc on vit tout cela comme une victoire", confient-ils à Aleteia.

Quelques jours plus tôt, le tout petit garçon soufflait ses premières bougies dans sa chambre d'hôpital, couvert d'amour par ses parents mais aussi par ses soignants. Il aurait dû être rentré chez lui pour son anniversaire, mais son état de santé en a décidé autrement. Pour marquer cette première année, les soignants lui ont organisé une petite fête surprise. Un moment de douceur au milieu d’un parcours particulièrement éprouvant.

La maladie avait été détectée alors qu’Ewen n’avait que cinq mois. "On a fait la première chimio par médicament à ce moment-là, avec un sirop qu’on a dû lui donner", racontent ses parents. Ce premier traitement avait pour objectif de contenir la leucémie, et non de la soigner définitivement. Plus récemment, Ewen a dû affronter dix jours de chimiothérapie intensive, avant de bénéficier d’une greffe.

Retrouver le bonheur dans les choses simples

Face à la maladie de leur enfant, ses parents ont traversé des moments d’une grande violence. Mais cette épreuve leur a aussi appris à regarder autrement les petits instants du quotidien. "C’est contradictoire, on est passés par des moments très durs, mais c’est aussi là qu’on se raccroche aux choses simples de la vie", expliquent-ils. Ils se souviennent notamment d’une période particulièrement difficile pendant la chimiothérapie, alors qu’Ewen était au plus mal. "Il dormait 23 heures sur 24 et les quelques minutes où il était éveillé, on avait une esquisse de sourire. Rien que ça, c’était un bonheur et on oubliait la journée horrible qu’on avait passée. Chaque détail anodin était incroyable."

Aujourd’hui, le petit Ewen est en rémission totale. Une annonce porteuse d’espoir, après des mois d’incertitude et des traitements lourds. Mais le soulagement n’efface pas toutes les inquiétudes. "On m’a toujours dit qu’un cancer, c’était cinq ans de rémission. Donc on est toujours un peu sur le qui-vive, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête", concède le papa d'Ewen. "On profite vraiment de chaque instant que la vie nous donne", résume-t-il.

DR

Situé dans le 19e arrondissement de Paris, l’hôpital universitaire Robert-Debré est l’un des établissements de référence en France pour la prise en charge des cancers de l’enfant. Chaque année, près de 2.300 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer dans le pays, et les leucémies représentent le cancer le plus fréquent chez les moins de 15 ans.