Parler de la mort avec son conjoint alors que l’on a toute la vie devant soi ? Le sujet reste tabou pour de nombreux couples. Pourtant, anticiper la disparition de l’autre peut aussi être une manière de l’aimer et de le protéger. Témoignages et éclairages sur une conversation aussi délicate qu’essentielle.

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Parler de la mort avec son conjoint ? Quelle drôle d’idée ! Surtout lorsque l’on vient de se marier, d’accueillir un enfant ou de construire des projets à deux, avec toute la vie devant soi. La mort est un sujet tabou pour 71% des Français, selon une enquête OpinionWay réalisée pour Préviseo Obsèques en 2024. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, 70% affirment pourtant penser à leur propre mort ou à celle de leurs proches. Mais alors pourquoi a-t-on du mal à aborder ce sujet avec son conjoint ? Souvent, la réponse est très simple comme le résume Aurore, 35 ans : "Je ne veux pas imaginer le jour où moi ou Pierre devront continuer sans l’autre, alors je préfère ne pas en parler mais surtout, je ne sais pas comment le faire". La remarque est juste. Comment aborder cette éventualité sans effrayer celui que l’on aime ? Faut-il attendre la maladie ou la vieillesse pour en parler ?

Parler de la mort, tant qu’on est jeune et en bonne santé

"Nous sommes dans une société qui nie la mort. Et donc nous n’abordons pas le sujet, ou très peu", se désole Odile Macchi, 82 ans, qui coanime des sessions destinées aux veuves et aux veufs au centre spirituel Massabielle, dans le diocèse de Pontoise. Elle s’étonne notamment que la question soit si rarement évoquée lors des préparations au mariage. Les futurs époux y sont invités à réfléchir à leur engagement, à leur manière de communiquer, à la place des enfants ou encore au partage des responsabilités, mais la perspective de perdre un jour celui ou celle à qui l’on promet fidélité est généralement mise de côté. Tout au plus rappelle-t-on parfois aux couples l’importance de connaître les démarches administratives habituellement prises en charge par l’autre, afin de ne pas se retrouver démunis si celui-ci venait à disparaître.

Repoussée sans cesse, la question surgit souvent brutalement le jour où l'un des conjoint tombe malade. Mais pour Odile Macchi, il faudrait pourtant oser de l'aborder bien avant. "Le sujet est encore plus tabou quand un des deux est en meilleure santé, souligne-t-elle. Celui qui souffre pourrait y voir un manque de confiance dans sa guérison, comme si son conjoint le considérait déjà condamné." Odile Macchi sait de quoi elle parle. À seulement 35 ans, elle s’est retrouvée veuve avec quatre enfants âgés de 3 à 12 ans. Son mari est mort des suites d’un cancer des ganglions profonds. "Je n’ai jamais abordé avec lui la question de sa mort, je ne me sentais pas à l’aise. C’est lui qui l’a fait", se souvient-elle. Prévoyant, son époux avait notamment souscrit une rente d’éducation pour permettre à ses enfants de bénéficier d'un soutien financier jusqu’à leurs 18 ans. Une précaution qui s’est révélée précieuse après son décès.

"Il faut se dire que la mort fera partie de notre paysage quoi qu’il arrive. Mieux vaut en parler quand on est jeune et en bonne santé. Et que ce soit la vie qui gagne !"

Madeleine Aubert, elle aussi, a été confrontée très jeune au veuvage. Le 31 octobre 1978, son mari mourait d’une leucémie à seulement 35 ans, deux mois après la naissance de leur quatrième enfant. Quarante-huit ans plus tard, elle garde un souvenir intact de cette période douloureuse. "J’ai espéré un miracle jusqu’au bout", souffle-t-elle. Son mari, lui, avait trouvé le courage d’évoquer son départ. Il lui avait indiqué les personnes sur lesquelles elle pourrait compter après sa mort et fait venir un notaire pour mettre ses affaires en ordre. Il avait même choisi un passage de l’Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, pour ses funérailles, qu’il souhaitait placer sous le signe de la paix. Et puis, il lui avait dit quelque chose qu’elle n’a jamais oublié : elle pourrait se remarier après sa mort. Une façon de lui signifier qu’il ne voulait pas que sa disparition l’empêche de continuer à vivre. Madeleine ne s’est finalement jamais remariée, malgré les encouragements de certains de ses proches. Après avoir élevé ses enfants, elle a choisi de consacrer son veuvage à Dieu en rejoignant la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection.

Aujourd’hui, elle regrette pourtant de ne pas avoir abordé avec son mari la question de leur mort respective lorsqu’ils étaient encore tous les deux en bonne santé. "Nous étions jeunes, nous parlions du présent et de l’avenir", raconte-t-elle. Avec le recul, elle est convaincue que cette conversation aurait mérité d’avoir lieu plus tôt. Pour elle, il est important que les deux conjoints puissent se poser ensemble les mêmes questions, sans que l’un soit déjà fragilisé par la maladie. "Il faut se dire que la mort fera partie de notre paysage quoi qu’il arrive. Mieux vaut en parler quand on est jeune et en bonne santé. Et que ce soit la vie qui gagne !"

Quand la maladie rend les mots difficiles

Mais entre la conviction qu’il faudrait en parler et la réalité d’un couple confronté à la maladie, il y a parfois un monde. Élisabeth et Alexis, tous deux âgés de 45 ans, en font l’expérience depuis huit ans. En 2018, les médecins ont diagnostiqué chez Alexis un cancer du nasopharynx. Le pronostic était sombre. "La mort, nous l’avons abordée de loin le jour où les médecins ont dit à Alexis qu’il n’aurait que cinq ans à vivre. Cela fait huit ans et il se bat toujours", raconte son épouse. À l’annonce de la maladie, Alexis lui avait simplement indiqué l’endroit où il souhaitait être enterré. Rien de plus. Depuis, le sujet reste sensible. "J'ai déjà perdu mes deux parents des suites d’un cancer, je sais combien la vie peut basculer brutalement. La mort n'est pas un sujet tabou pour moi", précise Élisabeth, qui aimerait pouvoir anticiper davantage le possible décès de son époux, notamment pour leurs cinq enfants, âgés de 6 à 14 ans. "Nous avons plusieurs biens immobiliers. Je pense pouvoir subvenir aux besoins de la famille si Alexis venait à disparaître, mais l'évocation de ces détails blesse profondément Alexis, qui a parfois le sentiment que je l’enterre avant l’heure", se désole encore la mère de famille nombreuse.

"En tant que chrétien, on ne peut pas avoir peur de la mort et dire que c’est un sujet tabou."

Alexis, lui, préfère préparer l’avenir autrement. Plutôt que de parler de son absence, il veut profiter pleinement de sa présence auprès des siens. Voyager, découvrir le monde et multiplier les moments heureux avec ses enfants : voilà sa manière à lui de faire face à la maladie. "Je veux voir le monde tant que j’ai encore le temps et créer de beaux souvenirs avec mes enfants. Je ne veux pas qu’ils se souviennent de moi comme d’un père éternellement malade et aigri", confie-t-il.

Leur histoire rappelle qu’il n’existe pas une seule manière d’appréhender la mort. Pour certains, mettre des mots sur l’avenir permet de se rassurer. Pour d’autres, cette perspective demeure trop douloureuse. Et parler de la mort suppose aussi d’accepter le rythme, les peurs et les silences de celui que l’on aime.

Parler de la mort, une manière de protéger ceux que l’on aime

Chez Hélène et Quintin, tous deux quadragénaires, la question s’est invitée dans les conversations à la naissance de leur fils aîné, il y a huit ans. "Je pense que la parentalité pousse à se poser cette question : que deviendra ton enfant le jour où tu ne seras plus ? À qui pourras-tu le confier ?", explique Hélène. Depuis, le couple parisien revient régulièrement sur le sujet, d’autant qu’il a été marqué par la disparition de plusieurs amis de leur âge, eux aussi parents. Ces décès ont rendu plus concrète une éventualité que l’on préfère généralement tenir à distance. Sans vivre dans l’angoisse, Hélène et Quintin ont choisi de prendre certaines dispositions pour protéger leurs enfants, notamment sur le plan financier et patrimonial. Tous deux ont également réfléchi à la manière dont le parent survivant pourrait entretenir la mémoire de celui qui serait parti, afin que leurs enfants continuent de grandir avec son souvenir. Autant de questions difficiles, mais qui ne leur paraissent ni morbides ni choquantes. "La mort fait partie de la vie. On sait qu’on va tous mourir, autant se préparer avant que le malheur frappe", estime Hélène. Et d’ajouter : "En tant que chrétien, on ne peut pas avoir peur de la mort et dire que c’est un sujet tabou."

Mais leurs conversations ne se limitent pas aux questions matérielles. Ils ont aussi évoqué un sujet plus intime : la possibilité, pour celui qui resterait, de refaire sa vie. "Si je meurs, ne t’empêche pas de trouver quelqu’un d’autre", résume Hélène. À ses yeux, demander à son conjoint de rester seul après sa disparition serait une forme d’égoïsme. "L’aimer, c’est aussi souhaiter qu’il puisse retrouver le bonheur, même sans moi", glisse-t-elle. Cette question du remariage, le père Nicolas Troussel, curé de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal, dans le XVIe arrondissement de Paris, l’évoque parfois avec les fiancés lors de la préparation au mariage. Un sujet qui provoque souvent leur étonnement. Lorsque les futurs époux promettent de s’aimer "pour toujours", ils imaginent naturellement un amour qui ne connaîtra pas de fin. Le prêtre leur rappelle alors que le lien matrimonial les unit pour toute leur vie terrestre et que, si l’un des époux meurt, l’autre est libre de se remarier. "Cette perspective peut dérouter de jeunes amoureux, mais elle invite à réfléchir au sens de leur engagement. Leur amour est appelé à s’inscrire dans l’éternité de l’amour de Dieu, sans pour autant signifier que le conjoint survivant serait condamné à rester seul", precise-t-il.

Se préparer à la mort, c’est aussi se préparer à la vie éternelle

Le père Nicolas Troussel reconnaît toutefois que la question de la mort demeure insuffisamment abordée dans l’accompagnement des couples. "Pastoralement, de fait, il y a un enjeu d’aider les paroissiens à pouvoir parler de la mort, envisager la mort, comme ce dernier passage à préparer", souligne-t-il. Dans sa paroisse, le sujet a notamment fait l’objet de prédications et de conférences consacrées à la loi sur la fin de vie. Mais au-delà des questions pratiques et des débats, c’est aussi le sens même de la mort que les chrétiens sont invités à interroger car elle ne se résume pas à une séparation définitive. Aussi douloureuse soit-elle, elle est envisagée à la lumière de l’espérance de la Résurrection. "L’enjeu du moment, c’est d’en parler en amont comme étant une dimension essentielle de la vie et spirituellement essentielle", insiste le père Nicolas Troussel, rappelant que la fin de vie constitue aussi, dans la foi chrétienne, un dernier passage vers la rencontre avec Dieu.