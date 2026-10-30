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Comment préserver les trésors du passé tout en les faisant vivre aujourd’hui ? C’est tout l’enjeu du Salon international du patrimoine culturel, organisé à l’initiative d’Ateliers d’Art de France, qui réunit jusqu’au 1er novembre, au Carrousel du Louvre, 334 exposants. Artisans d’art, entreprises spécialisées et professionnels de la restauration y présentent des savoir-faire aussi précieux que variés. L’occasion de rencontrer quelques passionnés qui mettent leur expertise au service du patrimoine, et notamment des édifices religieux.

Quand la lumière révèle le patrimoine

Mettre en valeur une église, c’est aussi savoir en révéler la beauté. Et la lumière joue, dans ce domaine, un rôle essentiel. Parfois sombres, les édifices religieux peuvent ainsi dévoiler, grâce à des dispositifs d’éclairage sophistiqués, des détails architecturaux jusqu’alors peu visibles.

ERCO au Salon du Patrimoine Culturel, devant la voûte de Saint-Eustache et son nouvel éclairage. Sophie Roubertie I Aleteia

Silvia Battaglia d’Amécourt est architecte pour la société ERCO, qui vient de terminer l’éclairage des voûtes de l’église Saint-Eustache, à Paris. Elle explique : "Avec nos installations, nous sculptons la lumière. Nous proposons une application permettant de gérer des scénarios à distance, permettant d’adapter l’éclairage aux différents temps et célébrations de l’année liturgique. L’éclairage doit avoir un impact sur l’espace." Une manière de sublimer l’architecture tout en accompagnant la vie liturgique des lieux.

Échafaudagistes, ces experts qui prennent de la hauteur

Restaurer une cathédrale ou un clocher suppose parfois de véritables prouesses techniques. Avant même que les artisans puissent intervenir sur les pierres, encore faut-il leur permettre d’accéder aux parties les plus hautes des édifices, souvent difficiles d’accès. La restauration des bâtiments, lorsqu’elle touche la structure même de l’édifice, en particulier les hauteurs, comme les clochers, nécessite l’installation d’échafaudages sophistiqués. La société Hussor Eracta fait partie des spécialistes du secteur, concevant et montant les installations les plus techniques.

Ses représentants sont fiers des étonnants chantiers réalisés : "Nous mettons notre technicité et notre adaptabilité au service du patrimoine. Notre approche technique se fait avec un haut degré de sécurité pour les utilisateurs." Parmi leurs réalisations figurent plusieurs cathédrales, dont celle de Narbonne, où la restauration du clocher vient de s’achever. Un travail aussi discret qu’indispensable à la sauvegarde de ces monuments.

L’intelligence de la main, un patrimoine à transmettre

Préserver le patrimoine, c’est aussi transmettre les gestes qui permettent de le restaurer. Car derrière chaque pierre taillée, chaque vitrail réparé ou chaque dorure retrouvée se cachent des métiers d’art exigeants, qui allient patience, précision et passion. Un pôle d’information est dédié à la formation aux métiers d’art, pour les visiteurs désireux de découvrir des métiers porteurs de sens, alliant histoire et intelligence de la main. De nombreuses conférences et démonstrations sont programmées pour présenter ces métiers. Vitrailliste, tailleur de pierre, restaurateur, staffeur, couvreur, doreur… Le choix semble infini.

Travail de staff réalisé pour le salon. Sophie Roubertie I Aleteia

Cette transmission passe également par l’engagement des jeunes générations, invitées à découvrir concrètement la restauration du patrimoine. L’association Arcade, qui consacre la moitié de son activité à la restauration du patrimoine religieux, propose à des volontaires de participer à des chantiers de restauration. Plus de 400 jeunes sont déjà intervenus en six ans sur 23 chantiers, encadrés par des professionnels.

"Arcade donne l’occasion à des jeunes de sortir de leurs écrans et de découvrir la joie du travail manuel. Les chantiers sont un beau lieu de sociabilité", souligne Amaury Gomart, directeur général et fondateur d’Arcade. Au-delà de la restauration des monuments, c’est ainsi tout un patrimoine de gestes, de connaissances et de rencontres qui se transmet. Une belle manière de rappeler que les vieilles pierres ont encore beaucoup à offrir aux nouvelles générations.