Méconnue, la tradition du gâteau de la Toussaint renaît à l’approche du 1er novembre. Pour Aleteia, Cécile Godineau, de la pâtisserie La Duchesse Anne à Saumur, raconte l’histoire de ce dessert singulier.

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Et si, après la galette des Rois et la bûche de Noël, la Toussaint avait elle aussi son gâteau ? À Saumur, l’entreprise familiale qui réunit la pâtisserie La Duchesse Anne et la boulangerie Joseph propose chaque année "le gâteau de la Toussaint" pendant une quinzaine de jours avant le 1er novembre. Biscuit à la pistache, framboises et mousse légère composent cette pâtisserie aussi gourmande que symbolique. Une tradition que la maison fait vivre depuis près de cinq ans.

Une vieille recette remise au goût du jour

L’histoire du gâteau de la Toussaint s’inspire d’une recette ancienne, généralement située entre le XVII et le XVIIIe siècle. Au début des années 2000, le père Olivier Humann, alors vicaire de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule à Paris, aurait cherché à redonner à la fête de la Toussaint une place particulière face à la popularité grandissante d’Halloween selon un article du Parisien publié en 2002. Avec une pâtissière, il aurait alors remis au goût du jour une recette associant notamment pistache, framboises et citron.

Quelques années plus tard, le gâteau de la Toussaint trouve une nouvelle vie à Saumur. Le père Emmanuel d’Andigné, prêtre de la paroisse Saint-Charles-de-Foucauld, retrouve une ancienne recette et l'a fait découvrir à la maison La Duchesse Anne et Joseph. "C'est le père d’Andigné qui nous a contacté et nous a fait découvrir cette recette", se souvient Cécile Godineau. "On ne connaissait pas du tout ce gâteau", confie-t-elle. Le religieux leur transmet alors la recette, que les pâtissiers choisissent d’adapter à leur manière.

Pâtisserie La Duchesse Anne

Dans sa version actuelle, le gâteau se distingue notamment par son biscuit à la pistache. "On a créé un biscuit d’aqua à la pistache", explique Cécile Godineau. Une préparation délicate, réalisée à la main, dans laquelle les blancs d’œufs doivent être incorporés avec précaution afin de conserver toute leur légèreté.

La recette originale comportait, elle, une crème chiboust. À la Duchesse Anne et Joseph, les pâtissiers ont choisi de réaliser une mousse plus légère. Des framboises viennent compléter l’ensemble. "Avec des framboises, ça réveille, et ça donne un petit peu d’acidité !", décrit la professionnelle. Le résultat n’est pas seulement pensé pour être bon. Sa présentation possède elle aussi une dimension symbolique. Le jaune qui recouvre le gâteau évoque pour Cécile "le doré des églises".

La recette du gâteau de la Toussaint

La recette exacte de la pâtisserie La Duchesse Anne et de la boulangerie Joseph n’est pas communiquée. Il est toutefois possible de réaliser chez soi une version inspirée de ce gâteau, à base de pistache, de citron et de framboises. La recette proposée reprend ainsi les saveurs caractéristiques du gâteau de la Toussaint.

Néanmoins, la particularité du gâteau ne se trouve pas uniquement dans ses ingrédients. À Saumur, chaque pâtisserie est accompagnée d’une petite carte fournie par la paroisse. Elle raconte la vie d’un saint et rappelle le sens de la fête de la Toussaint. “On a deux possibilités, ou les gens la piochent ou ils la choisissent”, raconte Cécile Godineau. Un petit rituel qui s’est installé au fil des années dans la boutique. De quoi donner au gâteau une dimension qui dépasse largement la simple gourmandise.

À la Duchesse Anne et Joseph, le gâteau n’est disponible que pendant une période très courte, environ quinze jours autour de la Toussaint. Toutefois, cette fenêtre limitée semble avoir contribué à en faire un rendez-vous attendu. “On nous demande souvent si le gâteau de la Toussaint est prêt, si on va bien avoir la petite carte”, raconte avec enthousiasme Cécile Godineau. Certains clients viennent désormais spécialement le chercher chaque année et n’hésitent pas à en prendre plusieurs.Pour la pâtisserie, faire vivre cette tradition a surtout une valeur particulière. “C’est de donner du sens aussi à ce que l’on fait”, explique la responsable. Son métier l’amène déjà à accompagner les grands moments de la vie, des mariages aux baptêmes en passant par Noël. La Toussaint y trouve désormais sa place.