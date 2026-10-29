Alors que Parcoursup doit être remplacé en 2028, les députés ont débattu mercredi 28 octobre à l’Assemblée des contours de son successeur. Un débat sans vote qui a fait émerger des visions différentes de l’accès à l’enseignement supérieur.

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Quelle alternative à Parcoursup ? Le débat sur le remplacement de la plateforme a opposé, mercredi 28 octobre à l’Assemblée nationale, deux visions de l’accès à l’enseignement supérieur. La gauche a plaidé pour davantage de places, tandis que la droite a défendu une sélection mieux assumée. "Nous venons chercher des propositions et des engagements précis. Pas des slogans ou des promesses sans fondement sérieux", a prévenu le Premier ministre Sébastien Lecornu en ouverture de ce débat sans vote qu’il a lui-même sollicité, appelant les députés à "identifier une voie de passage au Parlement" sur l’après-Parcoursup.

Après un mois de mobilisation lycéenne et étudiante, le gouvernement a annoncé ce lundi une "évolution forte" de la plateforme d’orientation post-bac, avant son remplacement prévu en 2028. "Le Parlement ne peut pas seulement demander la fin d’un système. Il doit aussi contribuer à définir les principes du suivant", a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste. Un argument aussitôt contesté par Soumya Bourouaha. "Vous venez chercher auprès de nous la solution à un problème que vous avez créé, à six mois de votre départ en sachant très bien que vous ne le réglerez pas", a rétorqué la députée communiste.

À gauche, davantage de places dans le supérieur

À gauche, les interventions des députés ont largement convergé pour présenter Parcoursup comme le symptôme d’un manque de places dans l’enseignement supérieur. Comme l’intersyndicale de la jeunesse, la députée de Seine-Saint-Denis Soumya Bourouaha a réclamé 250.000 places supplémentaires, bien loin des 15.000 annoncées lundi par le gouvernement. L'élue a également demandé le retour à un baccalauréat reposant sur des épreuves terminales ainsi qu’un renforcement du service public de l’orientation.

Cette critique du fonctionnement de la plateforme s’est exprimée dans les prises de parole de plusieurs députés. "Il faut un droit d’accès au premier cycle pour tout bachelier, avec une priorité dans son académie", a lancé le député écologiste Jean-Claude Raux, dénonçant une "pénurie organisée". Un constat que partage l'élu socialiste Pierrick Courbon, pour qui "Parcoursup constitue aujourd’hui davantage un outil de régulation et de sélection qu’une plateforme d’aide à l’orientation". "C’est un outil de gestion de la pénurie" a-t-il ajouté. Le député a ainsi également appelé à "un véritable plan de rattrapage" permettant d’ouvrir "au bas mot 150.000 places supplémentaires".

De son côté, le député insoumis Louis Boyard a aussi mis en cause le fonctionnement de la plateforme. "Parcoursup est une plateforme de sélection au service de votre vision politique libérale", a-t-il affirmé. Selon le député, les gouvernements successifs auraient affaibli les lycées et les universités publics tout en favorisant l’essor de l’enseignement privé. Comme les organisations de jeunesse, Louis Boyard a réclamé 10 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans l’éducation et l’enseignement supérieur.

Parcoursup "ne crée pas le problème, il le révèle", a ensuite estimé le député MoDem Frantz Gumbs. "Nous avons massifié les candidats, mais nous n'avons pas massifié l'accueil", a-t-il résumé, plaidant pour une meilleure application des heures d'orientation prévues au lycée et pour un accompagnement accru des professeurs principaux.

La députée macroniste Violette Spillebout a, elle, reconnu une "crise de confiance" autour d'un dispositif jugé anxiogène. Tout en déclarant que "tout n'est pas à jeter", elle a plaidé pour davantage de transparence. "La décision de sélection doit rester celle des établissements, mais leurs outils de classement doivent être publics".

À droite, une sélection mieux assumée

À droite, le débat a davantage porté sur l’acceptation du principe même de la sélection. Pour le député Horizons Philippe Fait, la question n’est pas tant celle de la plateforme que celle de la "méritocratie républicaine". "La sélection, on peut toujours la supprimer à l’entrée. Elle vous reviendra (…) un peu plus tard, mais plus brutale et plus injuste", a averti l'élu, faisant notamment référence au risque d’échec en première année d’université.

Même son de cloche chez l'élue LR Virginie Duby-Muller pour qui "Parcoursup n'est pas la maladie (...) C'est le symptôme d'un pays qui sélectionne partout sans jamais oser le dire." Il faut "assumer la sélection, dire la vérité sur les débouchés, relever le niveau de l'école", a-t-elle martelé. Ainsi, l'élue propose notamment "de faire des prérequis de véritables conditions d'admission" à l'université et de redonner du poids au baccalauréat dans les procédures d'admission.