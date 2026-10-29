Qu’elle qu’en soit la raison, une douleur indicible affecte des grands-parents privés de voir leurs petits-enfants. Comment garder le lien ?

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"Cela fait dix ans que nous sommes empêchés de voir cinq de nos petits-enfants", confie Luc*. "J’oscille entre la colère, la peine et un sentiment de gâchis car nous ne les avons pas vus grandir et mûrir. Nous n’aurons pas de souvenirs, si ce n’est ceux de leur petite enfance que nous gardons précieusement dans nos cœurs." Pour ces grands-parents, les années qui passent sont autant d’occasions manquées de témoigner de leur affection, de participer aux moments-clés de la vie de l’enfant (une première communion par exemple), de vivre des moments de qualité en famille, de s’aimer tout simplement. Réduits à imaginer ce que deviennent et ce que vivent leurs petits-enfants, les grands-parents éprouvent des regrets mais aussi une angoisse face à l’âge qui avance : que se passera-t-il quand l’un d’eux partira ? Pourront-ils les revoir avant de mourir ?

Pour le couple de grands-parents, être privé de ses petits-enfants est difficile. "Nous avons tous les deux une tristesse infinie à porter", avoue Valérie, dont la belle-fille a coupé les ponts. "Nous essayons d’être indulgents l’un envers l’autre et de nous respecter dans notre peine." "On souffre tous les deux, mais en alternance", reconnaît Claire, l’épouse de Luc.

Les raisons de la rupture

Des parents peuvent décider de couper ou de distendre le lien entre leurs propres parents et leurs enfants pour plusieurs raisons. S’ils estiment que la sécurité des petits n’est pas assurée : par exemple instabilité psychologique, présence alentour d’une personne aux tendances incestueuses, comportement toxique, lieu de vie présentant des dangers etc. Certains invoquent des différences d’éducation, de religion ou de pratique religieuse. D’autres ont pris du large vis-à-vis de leurs parents pour des raisons personnelles, et, de ce fait, leurs enfants aussi. Pour d’autres enfin, les aléas de la vie, par exemple une famille recomposée, l’éloignement géographique ou encore le fait qu’un conjoint ne supporte pas sa belle-mère ou son beau-père, font qu’il devient plus difficile d’entretenir les liens.

Quelle qu’en soit la raison, rationnelle ou pas, les grands-parents ne sont pas seuls à souffrir. "Tout le monde en pâtit", explique à Aleteia la psychologue Emmanuelle Riblier. "Les petits-enfants sont privés d’un lien naturel et sécurisant et cela fausse leur façon d’être en lien. Ils sont pris dans des conflits de loyauté. C’est le cas par exemple lorsqu’un enfant va en vacances chez ses grands-parents tout en sachant que son père ou sa mère s’y oppose." De leur côté, si les parents ne sont pas d’accord entre eux, leur couple peut être fragilisé. Enfin, il n’est pas rare que la fratrie tout entière soit affectée. "La sentence exprimée par notre fils nous interdisant de voir ses enfants a rejailli sur la fratrie", estime Claire. "Nos autres enfants ne souhaitent pas en parler. Je leur ai tout de même dit de ne pas abandonner leur frère. Nous leur avons évité de choisir entre lui et nous."

Privilégier le dialogue

Face à ces situations, "il ne faut pas laisser de zone d’ombre et mettre des mots dès que possible en ayant un a priori bienveillant", conseille la psychologue. Si un incident s’est produit, mieux vaut engager un dialogue permettant à chacun de s’expliquer et de comprendre les raisons de l’autre. Au contraire, prendre une décision unilatérale sans en parler en mettant tout le monde devant le fait accompli, est violent pour chacun . Par exemple, ce grand-père qui n’a pas suffisamment surveillé ce petit qui s’est cassé la jambe, était-il vraiment capable de le faire alors qu’on lui en avait confié trois autres ? Ne peut-on trouver une solution pour qu’il puisse les garder un par un ou deux par deux ? "Dans une discussion, il est possible de changer", assure Luc.

Je m’intéresse à eux, je leur demande ce qu’ils aiment. J’ai même pris un cours d’écriture pour faire de très belles lettres. Même si je ne reçois qu’une réponse sur quatre, je préfère ne rien attendre et je continue.

Dans le cadre de ce dialogue, "il est légitime pour chacun d’exprimer des demandes parce qu’elles résultent d’un besoin", souligne Emmanuelle Riblier. Par exemple, besoin de voir ses petits-enfants d’un côté, besoin d’être dans une relation de confiance de l’autre. Cela peut être aussi une demande de la part des parents, que les grands-parents respectent certains rituels, rythmes ou choix éducatifs qu’ils pensent bons pour leurs enfants. Ou encore de la part des grands-parents, de bénéficier des services d’une baby-sitter pour soulager la grand-mère le soir.

Garder le lien envers et contre tout

Si les grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, le lien n’est pas rompu. Ils continuent à les aimer. "Ils sont toujours chers à notre cœur", confie Claire. "J’ai toujours essayé de garder un contact épistolaire et d’envoyer un cadeau à chaque anniversaire", raconte Valérie. "Je m’intéresse à eux, je leur demande ce qu’ils aiment. J’ai même pris un cours d’écriture pour faire de très belles lettres. Même si je ne reçois qu’une réponse sur quatre, je préfère ne rien attendre et je continue."

"La prière a une grande place", poursuit Claire. "Dans cette épreuve, on reçoit de Là-Haut ce dont on a besoin. Il y a peut-être aussi la grâce du sacrement de mariage qui nous aide." "Le Seigneur est avec nous dans ces moments difficiles", témoigne Valérie. "La grâce met aussi sur le chemin du pardon et elle donne l’espérance". "On espère beaucoup que quand ils seront majeurs, ils voudront nous revoir", confient Luc et Claire. "Rien n’est jamais écrit dans le marbre pour toujours. On ne sait pas ce qui peut se passer. Si on n’a plus d’espoir, on ne permet pas que les choses arrivent."