En septembre 2026, 52.405 naissances ont été enregistrées en France, soit une baisse de 2,1 % par rapport à septembre 2025. Malgré un léger rebond au printemps, la natalité française reste orientée à la baisse.

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En septembre 2026, 52.405 naissances ont été recensées en France, soit 1.747 naissances en moyenne par jour, selon le dernier bilan publié ce 29 octobre par l'Insee. Cela représente une baisse de 2,1 % par rapport à septembre 2025. L'année 2026 poursuit donc la tendance amorcée depuis déjà une quinzaine d'années, celle d'une natalité française en chute libre. Le mois d'août avait déjà été marqué par une diminution de nombre de naissances, avec une baisse de 1,6% par rapport à 2025.

Derrière ces chiffres, une réalité se dessine : pour de nombreux Français, le désir de fonder une famille se heurte à des difficultés concrètes. Logement trop petit ou trop cher, coût de la vie, incertitudes professionnelles, difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle… Autant de facteurs susceptibles de retarder un projet de naissance, voire d’y faire renoncer.

Un mouvement de fond

Une récente étude de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) a souligné le poids de ces contraintes financières : 67% des parents interrogés estimaient ne pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir un enfant supplémentaire. Le recul de la natalité ne saurait donc être réduit à une simple évolution des aspirations individuelles. Il interroge aussi la capacité des familles à envisager sereinement l’avenir.

En 2025, 643.905 bébés sont nés en France, soit une diminution de 2,3 % par rapport à 2024. Le nombre de naissances était alors inférieur de 24% à celui enregistré en 2010, selon l’Insee. Les chiffres de 2026 s’inscrivent donc dans la continuité de ce mouvement de fond puisque de janvier à septembre, 478.277 enfants sont nés en France, contre 483.810 sur la même période en 2025, soit une baisse de 1,1%.