L’humain d’abord, mais pour quelle raison ?

Produit par l’IA ou produit par l’humain ? L’innovation signée par l’homme aura toujours le mérite d’avoir fait grandir ses auteurs, souligne le consultant en entreprise Pierre d’Elbée.

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Employees First, Customers Second : c’est le titre d’un livre iconoclaste paru en 2010 et vendu à plus de 100.000 exemplaires. L’auteur de ce succès retentissant ? Vineet Nayar, grand gourou du management. Le journal Les Échos présente son nouveau livre : Humans First, Machines Second. Le thème ? L’intelligence artificielle n’est pas forcément une menace pour ceux qui comprennent l’atout premier et irremplaçable de l’humanité : la créativité.

Un management entre tradition et innovation

Son argumentation tient en deux points : une conception du management qui lui est propre, et une façon originale d’utiliser l’intelligence artificielle. Pour Vineet Nayar, la hiérarchie managériale est jusqu’à présent fondée sur le savoir et l’expérience : "Si vous avez plus de connaissances et plus d’expérience, vous êtes un directeur général. Et si vous avez peu des deux, vous êtes un débutant en start-up." L’IA change la donne : non seulement elle a tout lu et tout analysé, mais n’importe qui peut avoir accès à ce savoir. Devant leurs collaborateurs, les managers n’ont donc plus le monopole du savoir. Conséquence : "Nous avons créé une culture autocratique où nous donnions des instructions. Il va falloir détruire cela et créer une organisation démocratique." Nous avions "un penseur ou un innovateur et 100 exécutants. Avec l’IA, il pourra y avoir 100 innovateurs et un chef d’orchestre".

L’IA au service de la créativité

Vient donc le point clé : une nouvelle façon d’utiliser l’IA. Devant un problème à résoudre, Nayar propose de faire travailler un atelier avec cette consigne : "Trouvez trois façons innovantes d'utiliser l'IA pour résoudre ce problème." On aboutit à trois options. Nayar donne alors la deuxième consigne : "Donnez-moi maintenant une quatrième que l’IA n’a pas pu trouver." L’idée sous-jacente est la suivante : si tout le monde s’en tient à l’IA, les résultats seront tous excellents… mais semblables. Cela ne pourra pas constituer un avantage concurrentiel. Seule une solution venant d’un groupe de collaborateurs mis au défi par les excellents résultats d’une IA peut faire la différence. Leur valeur ajoutée ? Une innovation qui leur est propre, un style unique, une inspiration décalée, bref, une solution personnalisée, humaine… Voilà ce qui plaira à un client, bien plus que les résultats standardisés d’une IA.

Les limites de cette approche

Cette réflexion prête le flanc à un certain nombre de critiques. D’abord, une hiérarchie managériale n’est pas seulement fondée sur un savoir, mais sur la capacité de juger et de se montrer responsable. Le bon manager dispose d’une vision globale et permanente des enjeux de son entreprise ou de son département, et d’une maturité relationnelle qui entretient l’esprit de coopération de ses employés ou de son équipe. De leur côté, les collaborateurs sont souvent meilleurs que leur manager sur leurs compétences propres. On pourrait d’ailleurs retourner l’exemple de Nayar contre lui-même : le chef d’orchestre ne sait pas mieux jouer du violon que le violoniste !

«Si la signature compte pour le client, elle compte tout autant pour celui qui travaille. L’effort humain ne vaut pas seulement par son résultat...»

Nayar nous projette dans le futur : qu’est-ce qui, dorénavant, fera la différence pour le client ? À quelle valeur ajoutée sera-t-il sensible ? La qualité exceptionnelle d’un produit créé par l’IA ou sa personnalisation par l’homme ? Pour lui, la réponse est évidente : "La différenciation principale est la quatrième réponse", celle qui vient des hommes. Cela mérite sans doute d’être nuancé. Certes, il est sain de demander aux collaborateurs de chercher une quatrième solution. Mais l’IA peut, elle aussi, en trouver une à la fois excellente et personnalisée. Le choix du client ne sera peut-être pas lié à cette "personnalisation", dont l’IA est largement capable, mais à une signature : n’est-ce pas cette préférence qui explique que le roman de Thélyson Orélien, que l’Académie Goncourt juge très probablement écrit avec l’IA, ait été écarté de la sélection de son prix au nom d’une littérature "écrite par des femmes et des hommes" (Noovo.info) ? D’ailleurs, certains éditeurs lancent déjà des labels "100 % humain"… Le "fait main" valorise ce savoir-faire proprement humain : ne remarque-t-on pas déjà un effet de lassitude envers des produits "faits avec l’IA" ?

La technique au service de l’humain