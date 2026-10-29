Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Alors que l’Espagne observe trois jours de deuil national après la catastrophe ferroviaire survenue mercredi 28 octobre qui a causé la mort d’au moins 69 personnes, le témoignage d’un prêtre présent sur les lieux du drame éclaire une autre dimension de l’intervention des secours : l’accompagnement spirituel des victimes. Curé de Los Yébenes, une commune de l’archidiocèse de Tolède située à proximité du lieu de l’accident, le père Fernando Fernández de Bobadilla a été averti de la collision par un ami. Il a aussitôt pris sa voiture pour rejoindre les voies ferrées, arrivant avant une partie des équipes de secours.

Face à une scène qu’il décrit comme "horrible", le prêtre a immédiatement cherché comment venir en aide aux victimes. "J’ai fait ce que je pensais pouvoir faire à ce moment-là, et ce que personne d’autre que moi ne pouvait faire à cet instant : le pardon des péchés et les préparer au cas où le Seigneur les appellerait au ciel", a-t-il confié au média espagnol Vida Nueva, dans un témoignage repris par l’édition hispanophone d’Aleteia.

Une absolution générale au milieu du drame

Devant le nombre de victimes et l'urgence de la situation, le père Fernando a choisi de donner l’absolution générale, prévue par l’Église catholique dans certaines circonstances exceptionnelles. "J’ai donné l’absolution générale, comme on nous l’enseigne dans la théologie du sacrement de pénitence. Dans les situations de catastrophe, l’absolution générale peut être donnée, même en l’absence de confession individuelle", explique-t-il.

Il s’est alors adressé, aussi fort qu’il le pouvait, à toutes les personnes qui se trouvaient en danger de mort. Le Catéchisme de l’Église catholique prévoit en effet cette possibilité en cas de grave nécessité, notamment lorsqu’un danger imminent de mort ne laisse pas aux prêtres le temps d’entendre les confessions individuelles. Mais la présence du prêtre ne s’est pas limitée à l’administration du sacrement. Aux côtés des secouristes, il a également participé aux gestes les plus concrets : aider à installer des blessés sur des brancards, tenir une poche de perfusion ou soutenir ceux qui en avaient besoin.

"Je suis prêtre et je vais prier pour vous"

Au milieu des opérations de secours, le père Fernando s'est surtout efforcé d'apporter une présence réconfortante. Aux blessés qu’il rencontrait, il se présentait simplement : "Je suis prêtre et je vais prier pour vous." Les équipes de secours lui ont également permis de s’approcher de l’un des wagons accidentés. Devant les corps des victimes que l’on en extrayait, il ne pouvait plus que prier. L’archevêque de Tolède, Mgr Francisco Cerro, l’a ensuite rejoint avec d’autres prêtres. "En tant que prêtres, c’était tout ce que nous pouvions faire ; sur le plan humain, en même temps, nous aidions à faire tout ce qu’on nous demandait", raconte-t-il.

Âgé de 71 ans et opéré d’un cancer un an auparavant, le père Fernando reconnaît avoir certaines limitations physiques. Pourtant, durant les longues heures passées sur place, il affirme n’avoir ressenti "ni fatigue ni aucune gêne". Il est resté auprès des victimes et des secouristes jusque dans l’après-midi, jusqu’au départ des dernières ambulances.

Être présent quand les mots ne suffisent plus

Pour le prêtre espagnol, l’essentiel était avant tout de ne pas laisser les personnes touchées par la catastrophe seules face à leur souffrance. Dans une telle situation, explique-t-il, chercher à donner une explication à l’incompréhensible ne sert à rien. Il s’agit plutôt d’offrir ce que l’on peut, aussi modestement soit-il. "Vous offrez ce que vous avez", résume-t-il, évoquant cette prière adressée aux victimes, qu’elles soient croyantes ou non.

Dans un drame où les secours tentent de sauver des vies et où les familles attendent des nouvelles de leurs proches, le père Fernando rappelle ainsi la place particulière de l’accompagnement spirituel : être là, prier et témoigner d’une présence auprès de ceux qui souffrent. Une présence dans laquelle il voit un signe de la miséricorde de Dieu, même au cœur de la tragédie.