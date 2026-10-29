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Courir 12 kilomètres en habit de moine, voilà une manière pour le moins originale de renouer avec ses anciennes habitudes. Samedi 24 octobre, frère Enguerrand a pris le départ du trail de Dom Guéranger, dont la première édition a relié Sablé-sur-Sarthe à l’abbaye de Solesmes, dans les Pays de la Loire, en hommage à son fondateur. Une image insolite qui raconte pourtant bien plus qu’un simple retour à la course. Derrière ces kilomètres se dessine une histoire faite de dépassement de soi, de rencontres et de quête de sens.

Frère Enguerrand lors de sa course en habit de moine. Frère Enguerrand

La course d'une vie

Avant de revêtir l’habit monastique en 2022, frère Enguerrand a passé onze années à Paris dans le monde professionnel. La course prend alors une place importante dans sa vie. En 2014, il se lance ainsi dans le marathon de New York après s’être entraîné toute l’année. "J’aimais le côté dépassement de soi à travers l’expérience sportive", raconte-t-il. Au-delà du défi personnel, le coureur apprécie également la dimension collective de ce sport. Pour préparer le marathon, il s’entraîne en groupe. "J’ai vraiment aimé lier le côté individuel et collectif", explique-t-il avant d'ajouter, "chacun court alors à son rythme, tout en avançant vers un même objectif".

"Je ne me posais même pas la question de la vocation."

Quelques années plus tard, son chemin prend une tout autre direction. En 2019, alors qu’il ne se sent plus à sa place dans son travail et se trouve "au bord du burn-out", l'ancien Parisien décide de prendre du recul. Une retraite de dix jours à Solesmes bouleverse la suite de son parcours. "Ce moment m’a donné une grande, grande paix", se souvient frère Enguerrand. Une expérience qui lui fait prendre la décision de quitter son emploi et de chercher ce que Dieu veut pour lui.

Il faudra encore trois années de discernement avant que le religieux ne pousse définitivement la porte de l’abbaye. À ce moment-là, devenir moine n’est pourtant pas son projet. "Je ne me posais même pas la question de la vocation", reconnaît-il. Il envisage plutôt de se mettre au service de l’Église dans un projet professionnel en accord avec ses convictions. Solesmes devient cependant son lieu de ressourcement. Le futur frère y revient régulièrement tout au long de son cheminement. "C’est comme ça que l’évidence est venue. Le Seigneur m’a appelé à vivre moine à Solesmes", confie-t-il à Aleteia. Le 14 août 2022, il entre définitivement à l’abbaye. Quatre ans plus tard, à 40 ans, il y vit toujours.

Donner un sens à chaque foulée

Aujourd’hui, le religieux court néanmoins bien moins qu’auparavant. "Quand j’ai vraiment de la chance, je cours une fois par semaine", précise frère Enguerrand. Si sa pratique sportive s’est espacée, sa manière de voir la course a, elle, gardé une place particulière dans son quotidien. "La course est une belle image de la vie spirituelle", estime-t-il. Comme dans la vie spirituelle, "elle demande un effort. Elle demande de la persévérance. Elle demande du courage. Elle demande un but".

"Il faut donner des buts et des causes pour courir, ça donne plus de sens."

De fait, frère Enguerrand n’en est pas à sa première course officielle pour défendre une cause. Bien avant son entrée au monastère, une expérience vécue auprès des chrétiens d’Orient en Irak, en 2015, l’avait profondément marqué. De retour en France, il souhaite faire entendre la voix de ces jeunes rencontrés sur place, et imagine réunir des sportifs autour de cette cause. En 2016, son groupe rassemble ainsi 1.000 coureurs au semi-marathon de Paris. Ils seront 3.000 l’année suivante, tous réunis pour porter les couleurs des chrétiens d’Orient.

Ainsi, quelques années plus tard, la proposition d’un trail organisé autour de la figure du fondateur de l’abbaye, Dom Guéranger, fait écho à cette intuition. "Il faut donner des buts et des causes pour courir, ça donne plus de sens", explique-t-il.

Frère Enguerrand Frère Enguerrand

Pour autant, frère Enguerrand refuse de mettre sur le même plan sport et foi. La course poursuit notamment un objectif de bien-être, tandis que la vie spirituelle cherche "le bonheur de toute la personne". La foi, "prend tout l’être" et engage une existence entière, précise-t-il. Si les deux chemins peuvent partager certaines vertus, le moine tient à rappeler que la vie spirituelle dépasse la pratique sportive.

Par ailleurs, ce qui passionne frère Enguerrand davantage que la course aujourd'hui, ce sont les personnes. Le quadragénaire aime écouter les histoires de ceux qu’il rencontre, particulièrement lorsqu’elles racontent un chemin de conversion. Lui qui dit avoir longtemps vécu dans une forme de représentation de lui-même apprécie désormais "une rencontre en vérité et en simplicité".