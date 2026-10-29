Une cinquantaine d’étudiants de l’Université de l’Illinois ont retranscrit à la craie, lundi 19 octobre, l’intégralité de l’Évangile selon saint Jean sur les trottoirs du campus. Une manière originale d’aller à la rencontre de leurs camarades.

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Aux États-Unis, la foi ne se contemple pas seulement, elle s’écrit à même le sol. C’est en tout cas ce qu’ont voulu montrer des étudiants de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign (UIUC), au nord-est du pays, qui ont choisi de retranscrire à la craie l’intégralité de l’Évangile de Jean sur les trottoirs du campus. Pour mener à bien cette œuvre éphémère, les jeunes ont consacré trois heures et demie à reproduire les 21 chapitres, ce lundi 19 octobre.

Les premières lignes de l’Évangile selon saint Jean à la craie, sur les trottoirs de l’UIUC. John Bierman

Annoncer l’Évangile autrement

L’UIUC est la cinquième plus grande université publique des États-Unis, avec près de 60.000 étudiants. Son Centre Newman, une aumônerie catholique destinée aux étudiants, est quant à lui le plus grand du pays. Il dispose notamment d’une résidence universitaire pouvant accueillir près de 600 jeunes. Aleteia s'est entretenu avec Conor Bergan et John Bierman, à l’origine de ce projet.

"On ne passe pas quatre heures à genoux à écrire à la craie pour une cause qui ne nous tient pas vraiment à cœur."

L’idée est d’abord venue de Conor, avant de séduire immédiatement John. Tous deux, étudiants en troisième année et conseillers au sein de la résidence du Centre Newman, ont ensuite travaillé ensemble à sa réalisation. Pour Conor, l’objectif était avant tout de sortir des murs de l’aumônerie et d’aller à la rencontre des étudiants qui ne la fréquentent pas. "Je me suis dit que ce projet avait le potentiel de toucher un très grand nombre de personnes", explique le jeune homme. En effet, si le Centre Newman attire de nombreux étudiants déjà familiers de la foi, il reste difficile d’atteindre ceux qui en sont éloignés. "Beaucoup n’auront jamais de contact avec le Centre Newman. Impossible de les atteindre si personne ne les connaît", précise Conor.

Au-delà de cette volonté d’évangéliser, voir les étudiants se mobiliser autour de Jésus constituait, pour Conor, un témoignage de foi. "On ne passe pas quatre heures à genoux à écrire à la craie pour une cause qui ne nous tient pas vraiment à cœur", souligne le jeune universitaire.

Les étudiants ont réparti l’Évangile en plusieurs sections et déterminé l’espace nécessaire entre chacune d’elles, avant de travailler ensemble à sa retranscription intégrale. John Bierman

Le soir venu, chacun s’est mis à l’ouvrage, un morceau de craie à la main, pour faire apparaître peu à peu les 21 chapitres sur les trottoirs du campus. De 20 heures à 23h30, les étudiants se sont relayés pour venir à bout de cette vaste retranscription. Au total, une cinquantaine d’entre eux ont participé à l’initiative.

Dès le lendemain, les premiers passants ont commencé à marcher sur les versets. "Le passage massif de piétons a effacé la majeure partie des inscriptions à la craie dès vendredi", raconte John. Néanmoins, cette disparition n’a pas rendu le projet vain, bien au contraire. "La réaction que nous avons eue mardi matin en valait vraiment la peine. C’était la première fois que je me réjouissais de voir des gens marcher la tête baissée."

"L’Évangile à la craie" sur les trottoirs du campus, au lendemain de plusieurs heures de travail pour les 50 étudiants qui l’ont écrit. John Bierman

Un Évangile pour toucher les cœurs

Le choix de l’Évangile de Jean n’a pas été laissé au hasard. Pour John, ce texte était particulièrement adapté au message que les étudiants souhaitaient transmettre. "Si vous ne devez lire qu’un seul livre de la Bible, je vous recommande l’Évangile selon Jean. Il vous racontera l’histoire d’amour que Dieu a inscrite dans nos vies, à grande échelle comme de manière très personnelle", explique-t-il.

C’est précisément cet amour que les deux conseillers ont voulu faire découvrir aux passants. "Nous souhaitions faire découvrir aux gens l’amour que nous connaissons ici, au Centre Newman. Nous voulions simplement toucher les gens, et cela nous a semblé une façon originale et amusante d’y parvenir", poursuit John.

"Honnêtement, si cela a changé une seule vie, ou même simplement semé une graine appelée à germer, alors cela en valait la peine."