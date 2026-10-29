Au Brésil, la religion est aussi un enjeu politique

Les élections locales et présidentielles au Brésil ont remis en avant le rôle des Églises, qu’elles soient catholiques ou évangéliques. Si la religion n’était pas un thème de campagne, le facteur religieux a son importance, analyse le géopolitologue Jean-Baptiste, sans être toujours décisif.

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L’élection présidentielle brésilienne, qui a vu la victoire du président sortant Lula Da Silva, n’a pas porté sur des thèmes religieux. Les programmes des deux principaux candidats, Lula et Flavio Bolsonaro, les ont évités. La sécurité, dans un pays marqué par une grande violence, la pauvreté, la réforme fiscale et le fonctionnement des institutions furent les grandes questions débattues. Des questions qui, a priori, n’engagent pas les différentes églises et communautés. Pourtant, les communautés religieuses se sont mobilisées en faveur de l’un et l’autre candidat, avec des différences marquées entre les catholiques et les évangéliques.

Répartitions religieuses

Toutes les études sociologiques et politiques confirment le même phénomène : les catholiques brésiliens votent majoritairement pour Lula et les évangéliques pour Bolsonaro. Dans un sondage de second tour publié début octobre, Flavio Bolsonaro obtenait ainsi 69% des voix des évangéliques contre 25% pour Lula. À l’inverse, ce dernier recueillait 53% des voix chez les catholiques contre 41% pour Bolsonaro. Un dernier sondage publié le mercredi avant les élections montrait un léger resserrement chez les évangéliques : Bolsonaro y passait de 60% à 58% et Lula de 28% à 30%. Les sans-religion, eux, votent plutôt Lula : dans une enquête Nexus/BTG, 57% de cette catégorie choisissaient Lula contre 31% pour Bolsonaro. Des sondages à mettre en regard du poids démographique de chaque confession : dans un recensement de 2022, les catholiques représentaient 48% de la population brésilienne, contre 28% pour les évangéliques. Le Parti des travailleurs (Partido dos Trabalhadores-PT) a néanmoins mis en place une stratégie dédiée à l’électorat évangélique, avec des comités de soutien et des actions vers les différentes communautés pour tenter de capter leurs voix. Cela n’a toutefois pas empêché Bolsonaro de conserver sa majorité.

Un vote religieux ?

Mais en matière électorale, concordance ne signifie pas causalité. Ce n’est pas parce qu’un catholique vote pour Lula qu’il vote pour lui en tant que catholique ou du fait de son appartenance à l’Église catholique. Le vote est davantage social et géographique que religieux. Lula fait ainsi le plein de voix dans le nord du Brésil, le Nordeste, qui est le bastion traditionnel du PT. Or c’est aussi la région qui comprend le plus de catholiques et c’est un bastion du Parti des travailleurs et de Lula depuis plus de 25 ans. Cette population n’a pas choisi Lula parce qu’elle est catholique, mais parce qu’elle appartient aux catégories sociales visées par la redistribution économique mise en place par le PT.

Depuis un quart de siècle, une grande partie de la population évangélique est sortie de la pauvreté et a eu accès à l’enseignement supérieur.

L’exemple des évangéliques le démontre. Au début des années 2000, quand Lula fut élu pour la première fois (2002), ce groupe religieux votait majoritairement pour lui. C’était alors une population pauvre et ayant réalisé moins d'études. Or, depuis un quart de siècle, une grande partie de la population évangélique est sortie de la pauvreté et a eu accès à l’enseignement supérieur. Au fur et à mesure de leur croissance économique, cet électorat s’est détourné du PT pour se rallier au parti de Bolsonaro. Quand on regarde plus en détail le vote des évangéliques, on constate que les plus pauvres ont été ceux qui ont le moins soutenu Bolsonaro, se rattachant à Lula, alors que les protestants historiques et les pentecôtistes plus aisés l’ont majoritairement soutenu. La situation économique individuelle a donc pesé plus lourd que l’appartenance religieuse.

Un choix social et géographique

Il sera intéressant de suivre l’évolution dans le temps long. L’électorat du PT est composé de deux types d’électeurs : les populations pauvres, notamment du Nordeste, et les populations diplômées et socialement intégrées des grandes villes. L’entre deux choisissant majoritairement le parti de Bolsonaro. En montant dans l’échelle sociale et en rejoignant cette population urbaine intégrée, les évangéliques pourraient donc revenir vers Lula. Ou du moins ce qu’il restera de son parti une fois que cette figure tutélaire aura quitté la scène politique.

On le voit, les critères de choix politique ne sont donc pas en premier religieux, sauf pour quelques groupes d’évangéliques.