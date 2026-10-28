Pèlerinages, JMJ, fêtes paroissiales… Comment choisir un objet qui fera durer le souvenir ?

Des grands rassemblements diocésains aux fêtes paroissiales, les objets personnalisés peuvent faciliter l’organisation, accompagner les participants et prolonger le souvenir d’un événement.

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Les parapluies blancs déployés par les prêtres le long de l’avenue des Champs-Élysées, lors de la messe célébrée par Léon XIV place de la Concorde, à Paris, le 26 septembre 2026, ont marqué les esprits. Une image forte, qui illustre aussi toute l’utilité que peuvent avoir les objets personnalisés lors de grands rassemblements. Car ces derniers sont loin d’être réservés aux grandes marques, aux lancements de produits ou aux salons professionnels. Casquettes, parapluies, stylos… Les 220.000 articles produits pour l’occasion par La Boîte à Objets, une PME spécialisée dans les objets personnalisés, ont rempli bien d’autres fonctions que celle de simples supports publicitaires. Ils ont accompagné les participants, facilité l’organisation et contribué, à leur manière, à laisser un souvenir durable de cette visite pontificale.

Pour La Boîte à Objets, fondée en 2012 par trois amis et installée à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, cette mobilisation a marqué une nouvelle étape. Avec sept salariés et un chiffre d'affaires à quatre millions d’euros, l’entreprise avait déjà confectionné des drapeaux à l’occasion de la venue du pape François en Corse, en décembre 2024. Mais jamais encore elle n’avait participé à un événement d’une telle ampleur à l’échelle nationale. Une expérience qui lui a permis d’affiner son savoir-faire et qui a depuis suscité de nouvelles sollicitations de la part des diocèses. Au-delà de ces grands événements, l’entreprise défend une conviction : un objet personnalisé ne doit pas être un simple gadget, mais un article utile, que l’on prend plaisir à utiliser, à conserver et à retrouver bien après le rassemblement. "Ce sont des souvenirs précieux avant tout", confie à Aleteia Laurent Cafiero, l’un des cofondateurs de La Boîte à Objets.

Laurent Cafiero, Francis Rivière et Florent Venturino, les trois amis à l’origine de La Boîte à Objets, fondée en 2012 à Aubagne. Boîte à Objets

Des objets qui rendent service avant de devenir des souvenirs

Si l’exemple de la visite de Léon XIV concerne un rassemblement exceptionnel par son ampleur, le principe vaut aussi pour des événements plus modestes. Lors d’un pèlerinage, une gourde permet de s’hydrater tout au long du parcours, une casquette protège du soleil et un sac à dos facilite le transport des affaires personnelles. Pour un rassemblement de jeunes, des bracelets peuvent aider à distinguer les groupes, tandis que des carnets permettent de prendre des notes lors d’une conférence. Quant à une fête paroissiale, elle peut être l’occasion de proposer des gobelets réutilisables. Avant de choisir un objet, les organisateurs ont donc tout intérêt à se poser une question : à quoi va-t-il servir ? "Le but d’un goodies, c’est qu’il ne finisse pas simplement dans un tiroir ou à la poubelle. L’idée est qu’il puisse être réutilisé", rappelle Laurent Cafiero.

"Un objet promotionnel n’est pas un simple goodies, il crée du souvenir."

Le choix doit ainsi tenir compte du public, du contexte et du budget. Cette question se pose notamment dans la préparation des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Séoul, pour lesquelles La Boîte à Objets a également été sollicitée par des diocèses. Comment proposer aux jeunes des objets qui leur plaisent et qu’ils auront envie d’utiliser une fois rentrés chez eux ? "Nous avons fait beaucoup de sweats modernes qui peuvent à la fois plaire aux jeunes et être un souvenir précieux et utile", explique Laurent Cafiero, dont l’entreprise a produit 2 millions d’articles en 2025. Au-delà des vêtements, des accessoires pratiques tels que des câbles multifonction et des tote-bag peuvent aussi répondre à cette attente. "La personnalisation permet ensuite de donner une identité à ces objets. Le nom de l’événement, son logo ou une courte phrase suffisent souvent à rappeler l’occasio", note Laurent Cafiero. "Un marquage lisible et adapté au support est préférable à un visuel trop chargé."

Un objet qui raconte une histoire

Mais l’utilité ne fait pas tout. Certains objets prennent une valeur particulière parce qu’ils sont associés à une rencontre, à une célébration ou à une expérience collective. Une casquette portée pendant un pèlerinage, un bracelet conservé après un week-end spirituel, comme le Frat ou un stylo rapporté à la maison après une retraite peuvent devenir les témoins d’un moment que l’on souhaite garder en mémoire. "Après la visite de Léon XIV en France, certains objets ont été échangés sur Internet, d’autres sont même devenus collectors. On voit que leur intérêt a dépassé leur fonction initiale", souligne Laurent Cafiero. Ces objets deviennent alors bien plus que de simples articles personnalisés : ils rappellent une journée vécue, une rencontre ou un moment partagé avec des proches. « Un objet promotionnel n’est pas un simple goodies, il crée du souvenir », insiste Laurent Cafiero.

Pour un diocèse ou une paroisse, cette dimension mérite d’être prise en compte. Un objet n’a pas besoin d’être religieux à proprement parler pour avoir du sens. Un carnet utilisé pendant un temps de prière, une gourde emportée sur les chemins ou un sac conservé après les JMJ peuvent rappeler une rencontre et les liens noués à cette occasion.

Anticiper le budget et la logistique

Le choix des objets dépend naturellement du nombre de participants et du budget disponible. Une paroisse qui prépare une rencontre de quelques centaines de personnes n’aura pas les mêmes contraintes qu’un diocèse organisant un rassemblement de plusieurs milliers de fidèles. Mais un budget maîtrisé n’exclut pas la qualité. Pour un grand rassemblement, il est tout à fait possible de miser sur des objets simples et accessibles, comme un bracelet à partir de 14 centimes ou un stylo BIC quatre couleurs fabriqué en France, proposé à moins de 2 euros. La Boîte à Objets travaille en effet avec de nombreuses marques, françaises comme Gobi, spécialisée dans les gourdes et conteneurs réutilisables ou Opinel, mais aussi internationales, à l’image de Moleskine, une marque de papeterie italienne. Pour des rassemblements avec un nombre de participants plus restreints, ou lorsque le budget le permet, les organisateurs peuvent envisager des produits plus haut de gamme, comme une bouteille isotherme Avira à partir de 14 euros ou une polaire sherpa personnalisable de la marque néerlandaise Iqoniq, proposée autour de 38 euros. "Tout dépend du budget dont on dispose", rappelle Laurent Cafiero. Les tarifs évoluent notamment selon les quantités commandées et les options de personnalisation. Dans tous les cas, l’enjeu reste de choisir des objets de qualité, adaptés aux besoins des participants et qu’ils auront plaisir à conserver. Sans oublier qu’un sac, une gourde ou un carnet personnalisé peuvent aussi être proposés à la vente pour contribuer au financement d’un pèlerinage ou d’une rencontre paroissiale, à condition de choisir un prix accessible et d’anticiper les quantités pour limiter les invendus.

Les délais méritent également d’être anticipés, notamment lorsque les produits doivent être personnalisés. Il faut tenir compte de la fabrication, de la livraison, du stockage et de la répartition sur place. Mieux vaut donc s’y prendre suffisamment tôt pour avoir le temps de comparer les possibilités, de choisir les produits et de faire réaliser la personnalisation souhaitée. Le choix d’un produit fabriqué en France ou en Europe peut également entrer en ligne de compte, en fonction des délais, de la disponibilité et du budget. "Sur la plupart de nos produits stock, il faut compter entre 8 et 12 jours ouvrés en moyenne. Pour les produits "sur-mesure" ou de gros volumes, à savoir plus de 25. 000 articles par exemple, les délais sont plus longs, à savoir 3 à 5 semaines", indique Laurent Cafiero.

Si les délais le permettent, privilégier une fabrication française ou européenne, c’est faire le choix d’un savoir-faire. Pour les organisateurs, l’enjeu reste donc de trouver le bon équilibre entre qualité, durabilité et budget, afin de choisir des objets qui ne seront pas seulement distribués le jour J, mais réellement utilisés par la suite.

Ainsi, après les kilomètres parcourus, les chants, les rencontres et les célébrations, un objet tout simple aura non seulement rendu service sur le moment, mais continuera aussi, longtemps après, à rappeler ce que les participants auront vécu ensemble.