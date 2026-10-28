« Mon père, les casseurs ce n’est pas nous ! »

Curé de la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc-de-la-Mutualité à Saint-Denis, le père Patrice Gaudin témoigne de la tristesse des jeunes des quartiers, désolés qu’on les assimile aux casseurs et aux pilleurs. "Ils sont peut-être minoritaires mais ils ont une influence réelle et positive pour tisser du lien là où tout semble se déchirer."

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Cela se passe Cité Floréal à Saint-Denis dans le trop fameux "9.3", à la rencontre de grands jeunes de toutes origines et religions. Ils viennent vers moi, spontanément parce qu’ils sont certains que nous nous pouvons parler librement. Ils savent que je vais les écouter. Leur seule préoccupation est celle de leur identité. On les prend pour des délinquants, des profiteurs, des asociaux et ils témoignent : "Nous sommes tristes parce que maintenant, on nous regarde uniquement comme des pilleurs et des casseurs."

Réussir sans casser

Ils ont envie de s’en sortir, ils veulent voir autre chose, vivre autrement : "Moi je veux étudier, je ne veux pas ça." Ce type de réflexion vient aussi bien d’un jeune chrétien que de son ami musulman. Nour me disait son désir d'être médecin, Éva sa vocation de s'occuper des jeunes et de travailler dans l'animation. C'est vrai, beaucoup d'entre eux ont manifesté devant leurs lycées et universités car ils sont inquiets pour leur avenir. Ils veulent des bonnes conditions d'études. Ils veulent réussir mais ils savent que ce n’est pas en cassant, en pillant que cet avenir sera possible.

Ne désespérons pas de cette jeunesse des quartiers et regardons quelques semaines en arrière. Ces jeunes, priaient, louaient, manifestaient leur joie et leur foi au stade de France avec le pape Léon XIV. Nous avons tous vécu un moment prophétique, la joyeuse communion de tant d'origines et de sensibilités. Les musulmans ont été aussi touchés parce qu’ils respectent ceux qui ont la foi. Et aujourd’hui, nous basculons dans la sidération, la tristesse, la colère devant ces images de casseurs, de pilleurs... dont un certain nombre viennent de nos quartiers. Paradoxe ou interrogation ?

Tisser du lien

La tentation de l'oubli de ce moment avec Léon XIV est grande : en ne regardant que les jeunes violents, on enferme par amalgame tous les autres jeunes de nos quartiers dans une vision désespérée. Je n’accepte pas ce simplisme réducteur tant que je rencontre chaque jour des jeunes à la recherche du bien.

«Je témoigne : les hommes, les femmes, les jeunes, les parents de bonne volonté sont nombreux, très nombreux et trop discrets.»

Les paroisses, les différents groupes de prière ont un rôle majeur à jouer dans ce grand chantier éducatif, d'écoute de la jeunesse, de pacification des quartiers. Songeons aux nombreux patronages à l'œuvre pendant ces vacances de Toussaint, les rencontres spirituelles proposées dans les paroisses, prochainement la nuit d'adoration à Paris organisée par la Cité céleste. Observons ces prêtres dans leurs tournées de rue pour écouter encore et toujours les jeunes et moins jeunes. Pensons à ces nombreux chrétiens des quartiers cherchant sans relâche à tisser du lien là où tout semble se déchirer. Les prêtres des quartiers populaires sont auprès de ces jeunes pour les écouter, les encourager, les reprendre aussi lorsque les discours se font violents et insensés, et surtout leur proposer un avenir et une espérance. Étant l’un d’eux, je témoigne : les hommes, les femmes, les jeunes, les parents de bonne volonté sont nombreux, très nombreux et trop discrets.

Le levain est dans la pâte