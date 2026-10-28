L’obsession de la « première fois »

Bévue ou calcul ? La prétendue découverte d’un nouveau terrorisme raciste et antireligieux s’inscrit dans une regrettable stratégie de communication, déplore l’écrivain Henri Quantin. Transformer tout événement tragique en tournant historique ne peut pas constituer une politique.

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Peut-être est-ce finalement la dernière manière pour le président de la République de rappeler qu’il occupe encore sa fonction : provoquer des polémiques qui le remettent brièvement au centre du jeu politique, quitte à ce que ce soit par l’unanimité des réactions indignées. De la part d’un homme qui a prouvé depuis longtemps que les mots n’avaient plus aucun sens pour lui, le calcul étonnerait à peine. "Ci-gît la parole politique", titrait déjà en mars 2021 Aymeric Christensen, rédacteur en chef de La Vie, à propos d’une énième supercherie lexicale de l’exécutif sur le confinement.

Juifs et catholiques oubliés

"C’est la première fois qu’il y a un acte terroriste planifié pour tuer nos compatriotes, nos enfants, en raison de leur couleur de peau ou de la religion qu’on leur donne." Dans cette déclaration inepte à la suite de l’attentat de Trappes ce 23 octobre, beaucoup ont pointé à raison l’incontestable erreur objective, que le président dénoncerait lui-même comme une forme de désinformation, s’il la lisait sous la plume d’un journaliste : les victimes de Mohamed Merah, comme celles de l’Hyper Cacher ont évidemment été assassinés en tant que juives ; le père Hamel et les fidèles de la basilique Notre-Dame de Nice l’ont bien sûr été comme catholiques. En outre, on ne peut oublier que le texte qui a revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 désignait la France comme un "pays de croisés" et Paris comme la capitale "qui porte la bannière de la croix en Europe". La quasi-totalité des victimes des djihadistes a donc été tuée comme appartenant à l’Occident chrétien. Certes, la plupart des "croisés" en question, fans des Eagles of Death Metal au Bataclan ou promeneurs du 14 juillet à Nice, seraient sans doute les premiers étonnés à l’idée d’être considérés comme des disciples du Christ crucifié, mais c’est bien pour leur appartenance religieuse supposée qu’ils ont été exécutés.

D’autres commentateurs ont également rappelé que la couleur de peau a déjà causé la mort et que les crimes racistes ne sont guère une nouveauté sur notre territoire. Même s’il apparaît moins net que les cas qu’ils citent relèvent du terrorisme, ils ont contribué à pousser le Président à rectifier son propos. Pas d’amende honorable macronienne, bien sûr — ce n’est pas le genre de la maison —, mais un communiqué qui rappelle les faits passés : "Notre pays a connu, ces dernières années, des attentats qui ont frappé des chrétiens parce qu’ils étaient chrétiens et des juifs parce qu’ils étaient juifs. Aucune de ces victimes ne doit être oubliée. Aucune douleur ne doit être hiérarchisée." Cela va toujours mieux en le disant.

Une stratégie de communication

Au-delà de la mémoire courte du Président, de sa cécité volontaire ou de son lourd agenouillement devant l’islam — seule religion victime du terrorisme ! —, c’est l’obsession de la "première fois" et du "tournant" qui frappe. Ce sont ces mots-là qui font penser que la déclaration n’était pas une bourde due au règne de la réaction immédiate, mais une stratégie de communication de plus. Communication anti-Rassemblement national, bien sûr, responsable tout trouvé d’un climat de haine raciste présenté comme inédit. Le "tournant" serait alors avant tout la possibilité, pour les communicants de l’Élysée, d’utiliser un acte terroriste contre le parti de Marine Le Pen, alors que les précédents attentats, associables à l’islam, tendaient plutôt à servir la cause du parti qui veut interdire le voile islamique dans l’espace public. Il y aura toujours des conseillers privés pour ne voir dans les morts que des points en plus ou en moins dans les sondages d’opinion.

Communication personnelle, plus encore, tant il semble essentiel pour Emmanuel Macron de proclamer qu’il est le président d’un moment historique, d’une situation inédite, d’événements sans précédent. Cela lui offre plus que jamais la possibilité de prendre la pose de l’homme du juste milieu, non plus seulement entre deux extrêmes — son fonds de commerce électoral depuis le début —, mais entre deux terrorismes, ce qui a plus de grandeur, même dans l’échec. En somme, le Président donne moins l’impression de déplorer une époque plus inquiétante que jamais que de chercher à montrer par tous les moyens que son second quinquennat n’est pas insignifiant. De là sa hâte à signaler des "premières fois" et à souligner un "tournant".

Ne pas être extrémiste