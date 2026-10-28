Lors de l’audience générale du 28 octobre, Léon XIV a appelé les chrétiens à ne pas vivre leur foi "dans un esprit d’opposition ou d’hostilité" envers le monde et la culture. En poursuivant ses catéchèses, le Pape a défendu un dialogue fécond entre foi, culture, science et savoir.

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Léon XIV a poursuivi ce mercredi 28 octobre son cycle de catéchèses consacré aux textes du concile Vatican II, évènement qui a a marqué un tournant dans les relations entre l’Église catholique et le monde dans les années 1960. Lors de l'audience générale, le Pape s’est notamment arrêté sur les rapports entre la culture et la foi chrétienne, tels qu’ils sont abordés dans la constitution Gaudium et spes.

La foi, a expliqué le Pape, ne s’identifie à aucune culture spécifique, mais est "étroitement liée à la culture dans laquelle elle est immergée". La foi chrétienne est appelée à "rejoindre la personne dans son milieu de vie, fait de paroles humaines, de traditions, de sens religieux, d’art et de poésie, de pensée et de science", a poursuivi le successeur de Pierre, en précisant que l’Église était invité à accueillir "ce qu’il y a de bon, de beau et de vrai" dans toutes les cultures.

Le pontife américano-péruvien a ainsi exhorté les fidèles à ne pas vivre leur foi "dans un esprit d’opposition ou d’hostilité à l’égard du monde, de la culture et de ses expressions humaines". La culture "constitue un bien en soi" et représente "un service rendu à l’être humain et à l’accomplissement de sa vocation sur terre", a souligné Léon XIV.

Former les croyants

Pour le Pape, parvenir à "une synthèse mûre et responsable entre foi et culture" est d'ailleurs "indispensable" pour témoigner de sa foi "de manière crédible". Ainsi, les croyants "ne sont […] pas dispensés d’une patiente formation intellectuelle et culturelle", puisque leurs connaissances humaines et scientifiques "doivent aller de pair avec les contenus de leur foi", a-t-il insisté, évoquant le progrès des sciences et du savoir qui "soulève des interrogations toujours nouvelles et plus profondes".