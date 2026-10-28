Inscrire les racines chrétiennes de la France dans la constitution : une fausse bonne idée ?

Inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution d’une République anticléricale ne serait pas seulement un paradoxe, soutient le père Clément Barré, mais la porte ouverte à des contradictions sans fin.

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La campagne présidentielle a toujours des airs de concours Lépine des propositions politiques. On sait que les programmes n'engagent que ceux qui y croient, leur rôle est de permettre aux candidats, à travers des séries de propositions de déployer leur vision pour le pays. C'est ainsi que le candidat Bruno Retailleau a proposé d'inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution. Voilà une idée qui devrait réjouir bien des catholiques qui ressentent dans la société une volonté d'effacer toute référence au christianisme de notre histoire nationale. Voici qu'un candidat à l'élection présidentielle propose de reconnaître solennellement ce qui relève pour nous de l'évidence.

Un inventaire à la Prévert

Il y a toutefois une différence entre reconnaître une vérité historique et lui donner une valeur constitutionnelle. Et c'est précisément là que les choses se compliquent. Il faut dire que nous avons pris ces dernières années la curieuse habitude de vouloir faire entrer dans la Constitution toutes les grandes convictions politiques et morales du moment. À ce rythme, notre loi fondamentale finit par ressembler moins à la charpente de nos institutions qu'à un inventaire à la Prévert des idéologies successives de nos gouvernants. Après avoir constitutionnalisé la liberté de recourir à l'avortement en 2024, voici donc venu le temps de constitutionnaliser nos racines chrétiennes !

«Reconnaître l'influence historique d'une religion n'oblige aucunement l'État à faire sienne sa doctrine morale.»

Avouons que le rapprochement ne manque pas de sel. Nous aurions une Constitution qui garantirait la liberté de commettre une atteinte grave à la vie humaine, tout en célébrant l'héritage de l’Église qui défend le respect de la vie dès sa conception. Ce qui constitue une abomination aux yeux du croyant pourrait ne soulever aucune contradiction pour le juriste. Et pour cause : reconnaître l'influence historique d'une religion n'oblige aucunement l'État à faire sienne sa doctrine morale. Mais ce paradoxe devrait au moins nous interroger sur la signification réelle d'une telle reconnaissance. De quel christianisme notre Constitution se réclamerait-elle exactement ?

Une norme fondamentale

Car enfin, que demandons-nous à la Constitution ? De reconnaître une évidence historique ? De protéger certaines traditions ? C'est une intention légitime, mais encore faut-il déterminer si les instruments juridiques existants sont insuffisants. Ou bien voulons-nous donner à nos racines chrétiennes une véritable portée normative ? Dans ce cas, il faut accepter d'en tirer toutes les conséquences.

«Sommes-nous bien certains, nous autres catholiques, de vouloir confier aux membres du Conseil constitutionnel le soin d'interpréter juridiquement nos racines chrétiennes ?»

Car une Constitution n'est pas une déclaration d'intention. Elle constitue la norme fondamentale à laquelle les lois doivent se conformer. La Charte de l'environnement de 2004 en offre un exemple : depuis son intégration à notre bloc de constitutionnalité, ses principes ont acquis une portée juridique réelle et les juges ont été amenés à en préciser les conséquences. Aujourd'hui, un justiciable peut même, à l'occasion d'un procès, contester une loi au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité lorsqu'il estime qu'elle porte atteinte à un droit ou une liberté garantis par la Constitution.

Un christianisme interprété

Imaginons demain que nos racines chrétiennes y figurent. Selon la rédaction retenue et la portée qui lui serait reconnue, cette référence pourrait être invoquée dans le contrôle de certaines lois. Il appartiendrait alors aux juges de déterminer ce qu'elle signifie, quels principes juridiques peuvent éventuellement en découler et comment les concilier avec les autres exigences constitutionnelles. Sommes-nous bien certains, nous autres catholiques, de vouloir confier aux membres du Conseil constitutionnel le soin d'interpréter juridiquement nos racines chrétiennes ? Sans faire injure à Richard Ferrand, son actuel président, on peut se demander si c'est véritablement là que nous souhaitons voir se décider ce que recouvre notre héritage religieux !

Bien sûr, personne n'imagine que les Sages de la rue de Montpensier se mettront à trancher les débats théologiques sur la grâce ou la Trinité. Mais ils pourraient être conduits à déterminer ce qui, dans notre héritage chrétien, mérite une protection juridique et ce qui ne relève que de l'histoire ou des convictions particulières des croyants. Le christianisme ainsi défini par le droit pourrait être fort éloigné de celui que nous professons. Et le juge n'aurait pas nécessairement tort en droit : il ne lui appartient pas de faire de la théologie.

Une puissance de contestation

Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez savoureux à voir les catholiques réclamer que la République, dont une partie de l'histoire s'est écrit dans un anticléricalisme parfois féroce, se voie désormais confier le soin de donner une portée normative à nos racines chrétiennes. Mais au-delà de ce paradoxe historique, peut-être faudrait-il simplement rappeler à chacun les limites de sa compétence. À l'État de garantir les libertés et d'organiser la vie commune ; à l'Église d'annoncer l'Évangile. L'un peut légitimement reconnaître ce que le christianisme a apporté à notre histoire, sans pour autant devoir en fixer la signification.

« Le chrétien sait qu'aucune constitution, même la mieux inspirée, ne saurait tenir lieu de Jérusalem céleste.»

Car le christianisme n'est pas seulement l'une des forces qui ont construit notre civilisation. Il est aussi une puissance de contestation de toutes les civilisations, y compris de celles qu'il a contribué à faire naître. L'Évangile n'a pas pour mission de garantir la pérennité d'un ordre politique, aussi respectable soit-il, mais d'annoncer un Royaume devant lequel tous les royaumes de ce monde sont appelés à s'effacer. C'est toute la dimension révolutionnaire de l'espérance chrétienne. Non pas une révolution de plus, qui prétendrait substituer un ordre politique à un autre, mais l'annonce d'un monde nouveau, d'une humanité réconciliée et d'une création transfigurée. Le chrétien peut aimer sa patrie, servir ses institutions et travailler à la justice de la cité terrestre. Il sait simplement qu'aucune constitution, même la mieux inspirée, ne saurait tenir lieu de Jérusalem céleste.

La République n’est pas le Royaume