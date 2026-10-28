Depuis leur arrivée au pouvoir fin 2024, les autorités syriennes ont révisé les manuels scolaires. Ces modifications, notamment dans la représentation des femmes, suscitent de nombreuses critiques et des craintes d’islamisation.

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Images de femmes supprimées, voiles rajoutés, chefs-d’œuvre retirés ou retouchés : des modifications apportées aux manuels scolaires officiels en Syrie suscitent de vives critiques et alimentent les craintes d’une islamisation de la société. Dans un message publié le 24 octobre sur Facebook, le journaliste syrien Mohammad Salloum a relevé, sur la base d’une étude publiée le 19 octobre par l’organisation Impact-se, des changements dans les nouvelles éditions des manuels de sciences sociales, d’éducation islamique et d’histoire dans le pays.

Ces révisions ont été introduites par les autorités islamistes arrivées au pouvoir fin 2024, après la chute du président Bachar al-Assad, au terme de plus de treize ans de guerre civile. Sous le régime de l’ancien dirigeant syrien, le parti Baas reconnaissait la place prépondérante de l’islam tout en préconisant un État laïc. Ahmed al-Chareh, ancien chef du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham, devenu président intérimaire, dirige une coalition ayant renversé l’ancien régime. Depuis, la transition politique suscite des inquiétudes, notamment en raison de la concentration des pouvoirs entre les mains du président et de la place accordée aux différentes composantes de la société syrienne.

L'AFP a vérifié plusieurs modifications mentionnées dans le rapport en consultant des versions numériques disponibles sur des sites officiels. Ainsi, la Joconde n'apparaît plus dans le livre d'histoire de cinquième, et des sculptures emblématiques de civilisations syriennes antiques, certaines représentant des femmes, ont été supprimées d'un manuel de CE2. Dans le livre d'éducation islamique de CM1, une photo sur laquelle figuraient ensemble des femmes, dont une voilée, et des hommes, a été remplacée par un cliché avec des hommes et un autre avec des femmes portant le niqab, un voile intégral. Dans le même ordre d’idées, selon des images partagées par des internautes syriens, deux fillettes représentées devant un ordinateur sont désormais voilées, une sculpture de scribe le montre à présent vêtu d'une chemise, et des photos de danse ont été supprimées d'un ouvrage de la classe de sixième.

Le ministère de l’Éducation a affirmé lundi 26 octobre, dans un communiqué, que les manuels avaient été modifiés afin de "supprimer des symboles du régime déchu et ses contenus idéologiques, et corriger des images et des contenus qui lui sont liés". Il n’a pas apporté d’autre commentaire. Cette révision des manuels s’inscrit ainsi dans une refonte plus large des programmes scolaires engagée dès 2025, avec notamment des changements en éducation islamique, en histoire et en géographie, ainsi que la suppression de symboles du parti Baas.

L’école, nouveau terrain de bataille idéologique

Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités islamistes ont pris plusieurs mesures qui suscitent des craintes quant à une possible limitation des libertés individuelles et des droits des femmes. Dans ce contexte, l’organisation Impact-se, spécialisée dans l’évaluation des programmes scolaires, souligne que le nouveau programme "témoigne d’une transformation idéologique". Selon le centre de recherche, les modifications apportées aux manuels visent à "reconfigurer l’identité nationale, la mémoire historique, les valeurs civiques et la place du pays dans la région, à travers ce qui apparaît comme un cadre islamiste".

De son côté, l’avocat et militant des droits humains Michel Chammas a appelé sur les réseaux sociaux à revoir les programmes selon des "critères pédagogiques et scientifiques", et à renforcer la pensée critique ainsi que le respect de la diversité, qu’il jugeait absents des manuels sous Bachar al-Assad. Le défenseur syrien des droits humains a également dénoncé une "tentative d’imposer un récit idéologique" aux nouvelles générations, en qualifiant par exemple de "complotistes" les opposants au règne ottoman pendus en 1916, auparavant célébrés comme des héros.