Chine-Vatican : le casse-tête du choix des évêques

Il y a 100 ans, le 28 octobre 1926, le pape Pie XI consacrait à Rome les six premiers évêques chinois, pour une prise de responsabilité accrue du clergé local. Ces Chinois s’associaient à 56 évêques occidentaux. Un siècle après, la nomination des évêques chinois donne lieu à d’âpres négociations entre l’Église catholique et le régime de Pékin qui souffle le chaud et le froid…

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En 1939, en signe d’adaptation pastorale, Pie XII annule l'interdiction pontificale des rites chinois de prière pour les morts, qui avait entravé l’évangélisation au début du XVIIIe siècle, sur fond de rivalité entre franciscains et jésuites... En 1942, il institue un statut canonique de l’Église de Chine. Mais une persécution systématique contre les chrétiens commence après l’installation du régime communiste de Mao Zedong en 1949 : les missionnaires étrangers sont expulsés de 49 à 53, à part quelques victimes d’assassinats. L’été 1951, le nonce apostolique est lui aussi expulsé : c’est la rupture des relations diplomatiques entre Rome et Pékin.

Cette situation débouchera sur la création en 1957 d'une "Église patriotique" contrôlée par le parti communiste. Les prêtres et évêques chinois désirant rester fidèles au Saint-Siège vivent clandestinement, créant une Église "souterraine". À Shanghai, le cardinal jésuite chinois Ignace Kung Pin Mei passera trente ans en prison pour avoir refusé de rompre avec Rome. Un autre évêque, Dominique Tang Yee Ming, vingt-deux ans pour la même raison.

Le barrage de la "triple autonomie"

Depuis 1957, le régime communiste fondé par Mao met en œuvre le principe xénophobe de la "Triple autonomie", exigeant que les communautés chrétiennes présentes en Chine soient totalement indépendantes de toute hiérarchie extérieure au pays, en manifestant à la fois une autogouvernance, un autofinancement et une auto-propagation. L’Église implantée en Chine doit être dirigée par des responsables issus de la population, en n’étant contrôlée par aucun missionnaire étranger, vivre sans aucun financement extérieur, et ne suivre aucune initiative d’une quelconque autorité extérieure.

Les Églises chrétiennes doivent ainsi être entièrement contrôlées par le pouvoir de Pékin. Sous Mao Zedong, les lieux de culte chrétiens sont détruits. Dès 1966, au début de la révolution culturelle, toutes les religions sont interdites en Chine. La politique de persécution religieuse se poursuit jusqu’à la fin des années soixante-dix, pour déboucher sur des restrictions administratives. Les pratiques religieuses seront de nouveau tolérées peu à peu à partir de 1978, trois ans après la mort de Mao.

Des évêques "officiels" se tournent vers Rome…

L'Église officielle dite "Association patriotique des catholiques chinois" créée en 1957 est soumise au contrôle du gouvernement. Elle est chargée d'assurer le respect de la ligne politique officielle à l'intérieur de l'Église. Mais depuis 1980, certains évêques de cette "Église officielle", nommés par l’Association patriotique catholique, ont fait secrètement allégeance à Rome. De 2006 à 2010, on observe un apaisement relatif, tous les nouveaux évêques sont consacrés avec la double approbation des autorités chinoises et du Saint-Siège. En mai 2007, Benoît XVI demande l’unité des catholiques de Chine, "officiels" et réfractaires.

La situation se détériore à nouveau à partir de 2010 : l'Association patriotique des catholiques chinois recommence des ordinations illicites d'évêques. Le Vatican rappelle que cela entraîne l’excommunication automatique des nouveaux consacrés et des consécrateurs. Un évêque nommé en 2012 à la suite d'un compromis entre l'"Église officielle » et l'"Église souterraine", annonce son retrait de l'Association patriotique du régime. Son séminaire est fermé et il est envoyé à Shanghaï pour une rééducation…

Un "accord provisoire"

Le 22 septembre 2018, un "accord provisoire" révisable, négocié par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, est signé entre le Saint-Siège et la Chine sur la nomination des évêques. Cet accord donne aux deux parties un droit de veto sur la nomination des prochains évêques de l’Église officielle. L'accord prévoit aussi la reconnaissance par Rome de sept évêques chinois choisis auparavant par Pékin. Le cardinal Zen de Hong-Kong le dénonce comme une "trahison" funeste.