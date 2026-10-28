“Ce sont eux ou moi !” : que faire si je n’aime pas les amis de mon conjoint ?

Votre conjoint a-t-il des amis que vous n’appréciez pas ? Essayez de comprendre ce qui vous dérange, puis abordez le sujet avec honnêteté et bienveillance.

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Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez aimer les mêmes personnes que votre conjoint. Il est fréquent que les amis de l’un ne soient pas tous appréciés de l’autre, ou que l’un se sente très proche d’une personne avec laquelle l’autre éprouve davantage de difficultés.

Même si l’amour et la vie commune peuvent donner l’impression qu’un couple pense et ressent les choses de la même manière, la réalité est souvent différente, car chaque conjoint garde sa personnalité, ses goûts et ses convictions. Il est donc possible de ne pas avoir les mêmes affinités avec les mêmes personnes. La communication et la recherche d’un terrain d’entente deviennent alors essentielles. Il est essentiel de ne pas minimiser ses préoccupations et de rester à l’écoute. Voici quelques pistes qui peuvent aider les couples à faire face à cette situation :

1 Faire le point sur soi-même

Avant d’en parler à son conjoint, il peut être utile de se demander pourquoi on n’apprécie pas certains de ses amis. "La première chose à faire est d’essayer de comprendre ce qui me pose problème : qu’est-ce que je n’aime pas ? Qu’est-ce qui me met mal à l’aise ? Ou peut-être qu’est-ce que je crains ?", détaille ainsi Isabelle Gastal, conseillère conjugale au sein du Réseau Mots croisés, auprès d'Aleteia. Parfois, ce sont certaines manières d’agir, les sujets abordés, les opinions politiques ou encore le mode de vie de ces amis qui nous dérangent.

Dans d’autres cas, ce sont les ambiguïtés de certaines relations ou la crainte d’une influence négative qui suscitent l’inquiétude. "Par exemple, au cabinet, une épouse s’inquiétait de l’amitié que son mari entretenait avec d’anciens amis de jeunesse, car ils étaient tous séparés. Elle percevait cette situation comme une menace pour leur couple, alors même qu’ils traversaient déjà des difficultés." Il est donc important de prendre ce temps de réflexion et d’introspection afin d’identifier ce qui est réellement touché en soi et quelles sont ses craintes.

2 En parler sans devenir ennemis

SeventyFour | Shutterstock

De nombreuses disputes conjugales commencent lorsqu’une tierce personne est évoquée : "Je n’aime pas ton ami", "Tes amis sont insupportables", "Tu choisis toujours les autres plutôt que moi"… Ce type de phrases met généralement le conjoint sur la défensive et peut rapidement créer des tensions. Lorsque l’on décide d’aborder le sujet, "il faut le faire sur un fond de confiance, un fond d’échange. Il faut que ce soit dépassionné, parce que si on le dit à chaud, cela va être difficile. Il faut que ce que je dis soit vraiment précis : ce que l’on observe, quelque chose de concret", explique Isabelle Gastal. Il est alors possible de remplacer les accusations par une expression plus personnelle de son ressenti : "Je me sens mal à l’aise lorsque cela se produit", "Je suis inquiet/inquiète de la façon dont ils nous parlent", "J’ai du mal avec cette personne parce que…". La façon dont les conjoints s'expriment change complètement le sens de la conversation et peut mener à une solution.

3 Ne pas forcer son conjoint

Que faire si, malgré tout, le conjoint ne partage pas cet avis ? Il peut être tentant de poser un ultimatum : "Ce sont eux ou moi !" Pourtant, on ne peut pas obliger son conjoint à ne plus voir ses amis simplement parce qu’on ne les apprécie pas. Le respect au sein du mariage implique également de reconnaître que votre conjoint a le droit d'établir ses propres relations et de fixer ses propres limites. Une fois que l’on a exprimé son ressenti avec bienveillance, c’est au conjoint de décider. "On peut dire ce qui se passe pour nous et inviter l’autre à en tenir compte. Mais on ne peut pas le contraindre. C’est au conjoint de faire son propre chemin", explique la conseillère familiale.

4 Chercher un terrain d’entente

Lorsque chacun a pu expliquer les raisons pour lesquelles il apprécie ou non certaines fréquentations, il devient important de chercher ensemble un accord. "Qu’est-ce qu’on fait dans cette situation ? Et cela, c’est à chaque couple de le construire", explique Isabelle Gastal. Les réponses peuvent être différentes selon les situations. Parfois, le conjoint décidera de prendre ses distances lorsque la fréquentation entraîne des comportements qui fragilisent réellement le couple : consommation excessive d’alcool, manque de respect, relation ambiguë ou influence négative. Dans d’autres cas, lorsqu’il s’agit davantage d’une question d’affinités personnelles, il pourra simplement choisir de voir un peu moins souvent ses amis ou de privilégier certains moments sans eux.