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Tout a commencé par une idée de cadeau à la résonance bien particulière. Michael Airdo, avocat de Chicago et ami de longue date du pape Léon XIV, s’apprêtait à rendre visite, en août 2026, celui qu’il appelle affectueusement "Père Bob" lorsqu’il a imaginé lui offrir une œuvre sacrée représentant Notre-Dame du Bon Conseil. Pour la réaliser, il s’est tourné vers Joseph Malham, iconographe installé dans la ville américaine, en lui confiant une commande dont le destinataire est longtemps resté mystérieux.

Pour comprendre le choix de cette œuvre, il faut revenir au début du parcours religieux de Robert Francis Prevost. En 1977, avant même de devenir prêtre, le futur Pape rejoint les Augustins du Midwest, au sein de la province de Notre-Dame du Bon Conseil. L’icône viendrait ainsi rendre hommage à cette histoire personnelle et spirituelle, tout en plaçant sous le regard de Léon XIV la Vierge Marie, figure chère à la tradition augustinienne.

Icône de Notre-Dame du Bon Conseil, réalisée par Joseph Malham pour le pape Léon XIV. Joseph Malham

Les Augustins ont en effet joué un rôle majeur dans la diffusion de la dévotion à Notre-Dame du Bon Conseil à travers le monde. C’est justement à Genazzano, deux jours seulement après son élection, que le pape Léon XIV a choisi d’effectuer son premier déplacement hors de Rome. Le 10 mai 2025, il s’est rendu dans cette petite ville de quelque 5.000 habitants, située à une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale italienne, pour visiter le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil.

Un délai exceptionnel pour une œuvre unique

Michael Airdo connaissait le travail de Joseph Malham, dont il avait déjà eu l’occasion d’admirer les œuvres. Il s’est donc naturellement tourné vers lui pour lui confier cette commande. Toutefois, une contrainte de taille s’imposait : le cadeau devait être prêt en moins de dix jours, avant le départ de l’avocat pour Rome. Ainsi, lorsque Michael Airdo explique à Joseph Malham qu’il s’agit d’un cadeau destiné à "un Augustin très éminent", l’artiste comprend qu’il y a probablement plus derrière cette commande qu’il ne veut bien le laisser entendre. "Je n’allais pas poser de questions. Je ne pouvais pas trop m’immiscer. Mais j’avais des soupçons", raconte l’iconographe à Aleteia.

"Sans aucun doute, Notre-Dame du Bon Conseil était avec moi, car je n’aurais pas pu y arriver sans elle"

Malgré le délai particulièrement court, Joseph Malham accepte de relever le défi. Il met alors de côté ses autres projets, notamment un livre sur lequel il travaillait, pour se consacrer entièrement à cette icône. Une parenthèse qu’il décrit comme une véritable grâce. "J’ai senti qu’on m’offrait le temps et la liberté de travailler sur ce projet et de m’y concentrer dans la prière et le silence", confie-t-il. Pour l’artiste, cette aide ne pouvait venir que de celle qu’il était justement chargé de représenter. "Sans aucun doute, Notre-Dame du Bon Conseil était avec moi, car je n’aurais pas pu y arriver sans elle".

Une place privilégiée auprès de Léon XIV

Les cadeaux offerts à un pape sont nombreux. Chaque année, des visiteurs venus du monde entier lui remettent des présents, dont beaucoup rejoignent ensuite les archives du Vatican. Celui-ci a pourtant connu un tout autre destin. Réalisée à Chicago, la ville natale de Léon XIV, l’icône porte en elle un lien tout particulier avec le pontife américano-péruvien. Pour Joseph Malham, cette proximité n’est d’ailleurs pas sans importance. "Je pense que cela l’a probablement rendue encore plus spéciale", estime le spécialiste.

Après avoir rencontré Léon XIV en privé pour lui remettre le cadeau, Michael Airdo a rapporté à l’iconographe que le Pape avait souhaité conserver l’icône près de lui, dans ses appartements privés. Il lui aurait ainsi réservé une place sur une étagère de sa chambre, afin de garder à portée de main un souvenir de Notre-Dame du Bon Conseil, mais aussi de Chicago, sa ville natale. Une manière, selon l’avocat, de se rappeler "l’immense talent artistique des gens qui ont foulé les mêmes rues que lui".

Note manuscrite du pape Léon XIII remerciant Joseph Malham pour l'icône. Joseph Malham

L’icône, un art tourné vers Dieu

L’iconographie obéit à une tradition bien particulière, qui la distingue des autres formes d’art. Dans la tradition chrétienne, les icônes ne sont pas simplement "peintes", elles sont "écrites". Il ne s’agit pas pour l’artiste d’exprimer sa propre vision, mais de transmettre, à travers l’image, les enseignements de l’Église puisés dans les Écritures et la Tradition. Réalisées dans la prière et la contemplation, les icônes sont ainsi souvent décrites comme des "fenêtres sur le ciel", invitant celui qui les regarde à tourner son regard vers Dieu.

Cette manière de travailler, dans la prière et le silence, a profondément marqué Joseph Malham. Au-delà de la réalisation elle-même, l’iconographe garde de cette expérience "une succession de beaux moments", dont l’un des plus précieux aura été la confirmation qu’elle lui a apportée dans sa propre vocation. Comme beaucoup, il lui est en effet arrivé de s’interroger sur le sens de son travail. "Ma vocation est-elle utile à quelque chose ? Est-ce que quelqu’un le remarque ? Est-ce qu’elle change quelque chose dans le monde ou dans la vie des personnes qui m’entourent ?", s’est-il parfois demandé.

La réalisation de cette icône a justement contribué à lever ces doutes. En travaillant sur ce projet, Joseph Malham a rapporté avoir eu le sentiment que son art pouvait réellement toucher les autres et porter une dimension spirituelle. "Je ne suis pas seul. Ce que je fais a du sens et possède une force spirituelle", assure-t-il aujourd'hui. Ce sentiment s’est trouvé renforcé lorsqu’il a découvert une photo de Léon XIV tenant l’icône entre ses mains. Une émotion à laquelle s’est ajoutée, une semaine plus tard, la réception d’un petit mot manuscrit du Pape. Un geste que Joseph Malham qualifie "d’extraordinaire" et qu’il dit encore avoir du mal à réaliser.