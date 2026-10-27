Un mois après la visite de Léon XIV, 9 millions d’euros restent à collecter pour boucler le budget du voyage du Pape en France, dont 7 millions pour Paris et 2 millions pour Lourdes.

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Au total, 27 millions d’euros ont été nécessaires pour organiser les quatre jours de visite de Léon XIV en France, du 25 au 28 septembre. Pour son premier voyage apostolique dans le pays, le Pape s’était rendu à Paris, Lourdes et Metz, multipliant les rencontres avec les fidèles. Un programme particulièrement dense, qui a nécessité d’importants moyens logistiques et humains pour accueillir les foules venues à sa rencontre. Un mois après sa venue, 18 millions d’euros ont déjà été récoltés, principalement grâce aux dons des fidèles et au mécénat. Néanmoins, "il reste environ 9 millions d’euros à collecter, dont environ 2 millions pour Lourdes et 7 millions pour Paris", a confirmé la Conférence des évêques de France (CEF) à Aleteia ce mardi 27 octobre.

"Nous remercions tous les fidèles pour leur générosité qui ont permis de collecter les 2/3 des besoins", a souligné la CEF. Une mobilisation qui a toutefois rencontré quelques difficultés, certains participants n’ayant pas réussi à effectuer leur don sur place. "La saturation des réseaux téléphoniques n’a pas toujours permis de faire un don", a précisé l’institution. Ainsi, "le diocèse de Paris et le sanctuaire de Lourdes vont poursuivre leurs actions jusqu’à la fin d’année pour encourager aux dons", a ajouté la Conférence des évêques de France, invitant également ceux qui le souhaitent à participer au financement de la venue de Léon XIV via la plateforme dédiée.

Une facture à la hauteur de l’affluence

"Le budget de 27 millions d’euros est tenu", a déclaré la CEF, confirmant que le montant prévu avant la venue du Pape avait bien été respecté. Sur les 27 millions d’euros engagés, la plus grosse part de la facture revient à Paris, avec environ 20 millions d’euros consacrés aux différents événements organisés dans la capitale. Lourdes représente 3,7 millions d’euros, contre moins d’un million pour Metz.

Ce montant s’explique notamment par l’affluence enregistrée lors des grands rassemblements dans la capitale. La veillée des jeunes au Stade de France a, en effet, rassemblé environ 80.000 personnes, tandis que la messe célébrée place de la Concorde a attiré quelque 800.000 fidèles. À eux seuls, ces deux événements ont réuni deux fois plus de participants que prévu, entraînant une hausse mécanique de certains postes de dépenses. "Il y avait beaucoup de coûts variables, qui augmentaient proportionnellement au nombre de personnes, comme les sanitaires et les écrans", a expliqué à La Croix Sylvie Bretones, déléguée générale de la Fondation Notre Dame, qui collecte les dons pour le diocèse de Paris.

Les écrans géants, ainsi que le son et la lumière, ont représenté à eux seuls cinq millions d’euros. Les sanitaires, rendus obligatoires par la réglementation, et la gestion des déchets ont coûté deux millions. Cinq autres millions ont été consacrés aux infrastructures et aux différents aménagements nécessaires à l’organisation des événements. Les réseaux et les télécommunications ont représenté deux millions d’euros supplémentaires, tandis que deux millions ont été consacrés à la signalétique et à la sécurité. Malgré cette facture importante, la Fondation Notre Dame estime que le coût reste proportionné au nombre de personnes venues rencontrer le Pape. "Environ un million de personnes sont venues voir le Pape à Paris, pour l’un ou l’autre des événements, ce qui fait revenir le coût à 20 euros chacun : cela nous semble raisonnable", a ainsi détaillé Sylvie Bretones à La Croix.