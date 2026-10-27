Sœur Stéphanie Baliga court chaque année depuis 2010 le marathon de Chicago au profit de la Mission Notre-Dame des Anges afin de récolter des fonds pour son ordre qui vient en aide aux personnes démunies. Elle revient pour Aleteia sur les liens profonds qui unissent, à ses yeux, la course à pied et la vie spirituelle.

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"J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j'ai gardé la foi" (2 Tm 4). Depuis saint Paul, les auteurs spirituels ont utilisé le sport comme métaphore de la croissance spirituelle. Sœur Stéphanie Baliga, religieuse franciscaine de l'Eucharistie de Chicago (États-Unis), a choisi de prendre cette image au pied de la lettre. Depuis 2011, elle enchaîne les marathons pour récolter des fonds au profit de la mission Notre-Dame-des-Anges de sa communauté, implantée dans un quartier défavorisé de Chicago. À ce jour, elle a permis de réunir plus de 3,2 millions de dollars.

Chaque année, elle participe ainsi au marathon de Chicago aux côtés de ses sœurs, sœur Bridget et sœur Eleanor. Cette course constitue le principal événement de collecte de fonds de leur communauté. Les dons permettent notamment de financer une banque alimentaire qui vient en aide à 3.000 à 4.000 familles chaque mois, ainsi que d’autres programmes sociaux gérés par les religieuses dont la mission est installée dans l’ouest de Humboldt Park, sur le West Side de Chicago, dans les anciens bâtiments de la paroisse Our Lady of the Angels (Notre-Dame-des-Anges, ndlr). Une partie des ressources récoltées est également consacrée à la formation des futures sœurs, avec notamment le projet d’ouverture d’un noviciat distinct. Un engagement dans lequel sœur Stéphanie Baliga a trouvé le moyen de conjuguer ses deux passions : l’aide aux autres et la course à pied.

Les religieuses encouragent sœur Stéphanie et son équipe lors du marathon de Chicago 2025. Mission of Our Lady of the Angels Facebook Page

La course à pied, un environnement propice à la croissance spirituelle

Le sport, elle l’a dans le sang. Adolescente, elle était sprinteuse de haut niveau en première division universitaire à l'Université de l'Illinois et figurait même parmi les plus rapides du pays. Une performance qui l’avait poussé à envisager une carrière d'athlète professionnelle jusqu'à ce qu'une blessure au pied, survenue en deuxième année d'université, la pousse à choisir une autre voie. Et c’est la voie du Seigneur qu’elle a décidé de suivre. En 2010, alors âgée de 22 ans, elle est entrée chez les Sœurs Franciscaines de l'Eucharistie à Chicago. Mais pas question pour autant de délaisser son sport favori car elle estime que "la course à pied est un environnement propice à la croissance spirituelle". Sœur Stéphanie Baliga en est persuadée, l'exercice physique peut être un terrain fertile pour développer toutes sortes de vertus : la discipline, la persévérance, le respect, le courage et l'humilité. "Plus on court, plus on apprend à prier ; c’est un espace sûr et maîtrisé pour développer la bonne attitude et la bonne disposition pour affronter la souffrance et l’offrir au Seigneur, en union avec le Saint Sacrifice de la Messe", précise-t-elle à l’édition américaine d’Aleteia, ajoutant par ailleurs que le sport donne aux gens l’opportunité de s’inscrire dans quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. "Il existe chez l’être humain un désir inné de comprendre comment souffrir et donner sa vie aux autres pour le Seigneur. Tous ces cœurs aspirent à apprendre à vivre pleinement, à unir leur sacrifice à quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes."

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