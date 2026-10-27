Peter Bhatti : « Les chrétiens pakistanais vivent dans la peur »

Fondateur d’International Christian Voice, Peter Bhatti vit au Canada et poursuit le combat de son frère Shahbaz Bhatti, assassiné en 2011, pour défendre la minorité chrétienne au Pakistan. "La situation des chrétiens au Pakistan ne cesse de se dégrader, notamment en raison de la peur suscitée par les lois contre le blasphème", confie-t-il à Aleteia. Entretien.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

De passage à Paris pour la présentation du rapport annuel de l’Aide à l’Église en détresse (AED), Peter Bhatti, fondateur et président d’International Christian Voice, alerte sur le sort de la minorité chrétienne au Pakistan. Installé au Canada, il poursuit le combat de son frère Shahbaz Bhatti, ministre pakistanais des Minorités assassiné en 2011 pour son engagement en faveur des chrétiens persécutés. Sa cause de béatification, officiellement ouverte en mars 2016, prolonge la mémoire d’un homme dont Peter entend faire vivre l’héritage : défendre les droits des minorités religieuses au Pakistan.

Peter Bhatti à Paris lors de la présentation du rapport annuel de l'Aide à l'Eglise en détresse. Aleteia

Dans ce pays à majorité musulmane, les chrétiens représentent moins de 2% de la population totale. Considérés comme des citoyens de seconde zone, ils sont constamment discriminés dans leur quotidien, et subissent des persécutions dont la violence s’intensifie chaque jour un peu plus. Accusations de blasphème, violences collectives, enlèvements et mariages forcés de jeunes filles : il témoigne d’une situation de plus en plus préoccupante et appelle la communauté internationale à ne pas détourner le regard. Entretien.

Aleteia : À quoi ressemble le quotidien d’un chrétien au Pakistan aujourd’hui ? Quelles discriminations rencontre-t-il dans sa vie quotidienne, à l’école ou au travail ?

La situation des chrétiens au Pakistan ne cesse de se dégrader, notamment en raison de la peur suscitée par les lois contre le blasphème. Cette menace s’étend à tous les aspects de la vie quotidienne. En se rendant simplement dans des lieux de vie, en allant faire les courses, les gens craignent d’être accusés. Les chrétiens vivent dans une peur constante parce qu'ils sont sous la menace.

«Le danger vient surtout des violences extrajudiciaires. La foule se fait très souvent justice elle-même, sans attendre une décision judiciaire. Elle constitue ainsi une menace majeure pour les chrétiens.»

Une mère qui envoie son enfant à l’école peut lui recommander de ne pas parler de religion avec les enfants musulmans, et surtout de ne pas parler de Dieu, de peur que toute la famille soit accusée de blasphème. Au travail, lorsqu’ils sont insultés ou accusés injustement, beaucoup préfèrent garder le silence. Répondre pourrait aggraver leur situation et les exposer à de nouvelles représailles.

Dispose-t-on de chiffres sur les accusations de blasphème visant les chrétiens au Pakistan ?

Il est très difficile d’évaluer l’ampleur réelle du phénomène, car la plupart des affaires ne sont jamais rendues publiques. Seuls quelques cas émergent, mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité. En 2025, plus de 600 cas d’accusations de blasphème ont été recensés, concernant également des musulmans. Depuis l’affaire Asia Bibi, ces accusations ont pris une ampleur préoccupante. Aujourd’hui encore, de nombreuses affaires restent inconnues de l’opinion internationale. Il existe aussi une différence de traitement entre les musulmans et les chrétiens accusés de blasphème. Lorsqu’un musulman est mis en cause, il peut être puni, mais la peine de mort n’est pas systématique. Lorsqu’un chrétien est accusé, les conséquences peuvent dépasser largement sa propre personne : il risque d’être tué, sa famille peut être prise pour cible et son église incendiée. Le danger vient surtout des violences extrajudiciaires. La foule se fait très souvent justice elle-même, sans attendre une décision judiciaire. Elle constitue ainsi une menace majeure pour les chrétiens.

Les jeunes filles chrétiennes sont régulièrement victimes d’enlèvements, de mariages forcés et de conversions religieuses contraintes. Quelle est l’ampleur de ce phénomène ?

Là encore, seuls quelques cas sont connus, généralement parce qu’une plainte a été déposée. Nous recensons plus d’une centaine de cas par an, mais ce chiffre reste très en deçà de la réalité. Les familles qui osent porter plainte risquent parfois leur vie. Lorsqu’une jeune fille est convertie de force à l’islam, il devient extrêmement difficile pour sa famille de la récupérer. Sa conversion est présentée comme officielle et, si elle souhaite ensuite revenir à sa religion d’origine, elle risque d’être considérée comme apostate et de subir de graves violences.

«Les jeunes filles issues des familles les plus pauvres sont particulièrement vulnérables. Améliorer leur situation économique pourrait contribuer à les protéger et à leur donner davantage de moyens pour échapper à ces situations. »

Lorsque la police et le gouvernement ne protègent pas les victimes, la foule peut imposer sa propre loi. Les groupes extrémistes islamistes exercent une telle pression que tout changement est extrêmement difficile. Ceux qui tentent d’agir peuvent être réduits au silence. Je pense notamment au cas de Marie Shevaz, une jeune fille de 14 ans victime d’une conversion forcée. Son affaire a été portée devant la plus haute juridiction du pays, mais, sous la pression des islamistes, le juge a rendu une décision favorable à son ravisseur. Cette jeune fille est donc, selon les informations dont nous disposons, mariée de force depuis un an et toujours sous son emprise. Nous avons le sentiment de ne disposer d’aucun pouvoir face à une telle situation.

Quelles solutions les familles peuvent-elles trouver pour protéger leurs filles ? Les autorités prennent-elles ce problème au sérieux ?

Le problème ne réside pas uniquement dans l’absence de lois. Les tribunaux eux-mêmes n'appliquent pas toujours les textes de manière à protéger les victimes. Même si de nouvelles lois étaient adoptées, rien ne garantirait leur application. Les jeunes filles issues des familles les plus pauvres sont particulièrement vulnérables. Améliorer leur situation économique pourrait contribuer à les protéger et à leur donner davantage de moyens pour échapper à ces situations. C’est un travail de longue haleine, qui nécessite des efforts sur le long terme.

Comment informer le monde sur ce que vivent les chrétiens pakistanais sans mettre davantage en danger les témoins et leurs familles ?

Il est très dangereux de dénoncer ce que subissent les chrétiens. Moi-même, je prends des risques lorsque je m’exprime sur ces questions. Même un évêque peut se mettre en danger en dénonçant les persécutions. Je me rends parfois au Pakistan, mais je dois rester discret et faire profil bas. La situation impose une grande prudence à tous ceux qui veulent défendre les droits des minorités. Je pense que nous pouvons travailler avec des organisations comme l’Aide à l’Église en détresse (AED) ou d’autres ONG humanitaires. Ces organisations peuvent contribuer à faire connaître la situation et à soutenir les victimes, tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas mettre en danger les personnes concernées. Il est essentiel de sensibiliser la communauté internationale, mais cette démarche doit s’accompagner d’une véritable attention à la sécurité des témoins et de leurs proches restés au Pakistan.

«Mon frère est venu au monde avec une mission. Il est finalement mort pour défendre les droits de son peuple. »

Comment les communautés chrétiennes parviennent-elles à vivre leur foi et à la transmettre aux jeunes générations malgré les persécutions ? Constatez-vous des abandons de la foi ou, au contraire, une forte résilience ?

Les chrétiens continuent de vivre leur foi malgré la peur. Ce sont des croyants très courageux, qui refusent d’abandonner leurs convictions malgré les menaces. Je pense notamment à un garçon de 15 ans, accusé de blasphème et torturé au point de frôler la mort. On lui demandait de se convertir, mais il a refusé. Il préférait mourir plutôt que de trahir le Christ. Ce témoignage illustre la détermination de nombreux chrétiens pakistanais. Malgré les souffrances et les risques, ils restent attachés à leur foi.