Administration, nationalisme religieux, djihadisme et conflits armés : le rapport 2024-2026 de l’Aide à l’Église en détresse (AED) publié ce 27 octobre alerte sur une oppression qui a atteint, ces deux dernières années, des niveaux sans précédent. 220 millions de chrétiens sont directement exposés à la persécution.

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Plus de 220 millions de chrétiens sont directement exposés à la persécution. Dans son rapport biennal Persécutés et oubliés ?, rendu public ce mardi 27 octobre, l’Aide à l’Église en détresse (AED) dresse un nouvel état des lieux alarmant sur le niveau de persécution à l'encontre des chrétiens dans le monde. Le rapport expose son constat à travers 18 pays emblématiques, sélectionnés pour leur représentativité géographique et la diversité des menaces qu’ils incarnent.

Le constat est sans appel : au cours des deux dernières années, l’étau s’est resserré à des niveaux sans précédent. Plus de la moitié des pays étudiés par le rapport rencontrent une aggravation de l'oppression depuis 2024. Alors que la liberté religieuse est déjà en recul dans le monde et que le harcèlement contre divers groupes religieux atteint déjà un niveau critique, "l'écart entre les chrétiens et les autres se confessions se creuse", note l'AED.

Plusieurs tendances majeures permettent de comprendre cette dégradation. Premièrement, la persécution administrative, policière et judiciaire s’impose comme un outil de contrôle à part entière. En Chine, la surveillance s’étend jusque dans les Églises officielles. Les autorités cherchent à limiter la transmission de la foi et à imposer la "sinisation" des religions, c’est-à-dire leur mise en conformité avec les orientations du Parti communiste chinois. Au Nicaragua, la répression contre l’Église s’est drastiquement intensifiée, notamment en visant les membres du clergé et les communautés religieuses, arrêtés pour des motifs obscurs et même contraints à l'exil.

Propagation du djihadisme

Deuxième constat : la montée du nationalisme ethnoreligieux. Ainsi, en Inde comme au Pakistan, la confusion entre identité nationale et appartenance religieuse contribue à marginaliser les minorités chrétiennes, exposées aux discriminations et aux violences. La foi chrétienne devient alors un facteur d’exclusion. Les chrétiens sont soumis à des lois injustes et à la colère des foules, comme en Inde où s'appliquent des lois anti-conversions dans de plus en plus d'Etats et où des attaques quotidiennes empêchent les chrétiens de pratiquer leur foi en toute liberté. Au Pakistan, les accusations de blasphème se répandent de plus en plus et entraînent expéditions punitives, jugements hâtifs et emprisonnements sans preuve. Les jeunes filles chrétiennes pauvres sont particulièrement ciblées par les enlèvements et les mariages forcés. “Lorsqu’une jeune fille est convertie de force à l’islam, il devient extrêmement difficile pour sa famille de la récupérer”, raconte ainsi à Aleteia Peter Bhatti. “Sa conversion est présentée comme officielle et, si elle souhaite ensuite revenir à sa religion d’origine, elle risque d’être considérée comme apostate et de subir de graves violences.”

La propagation du djihadisme, particulièrement en Afrique subsaharienne, constitue une autre menace majeure. La région est devenue, selon l’AED, le principal épicentre mondial des violences djihadistes visant les chrétiens. Six des dix pays les plus concernés se trouvent en Afrique, comme le Burkina Faso où 40% du territoire est contrôlé par des islamistes, ou encore le Mozambique et le Malo. Au Nigeria, plus de 3.000 chrétiens auraient été tués depuis le début de l’année 2026, selon un rapport de l'ONG Intersociety publié le 6 septembre. Les attaques, souvent sanglantes, provoquent des déplacements de population, fragilisant durablement la présence chrétienne.

Enfin, les guerres et les conflits contribuent à l’effacement des communautés chrétiennes, même lorsqu’elles ne sont pas directement ciblées en raison de leur foi. Au Liban, l’évacuation du Sud illustre la manière dont les affrontements contraignent des familles à abandonner leurs terres ancestrales et leurs lieux de vie. A Gaza, les chrétiens ont été contraints de fuir par centaines tandis que les quelque 700 fidèles restés sur place continuent de faire face aux bombardements et parfois à des attaques de l’armée israélienne.