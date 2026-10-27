Jeunesse et consumérisme : le syndrome de Lorenzaccio

Musset, Dostoïevski et René Girard peuvent éclairer l’actuel "malaise dans la civilisation". Comme dans "Lorenzaccio", la jeunesse imite le modèle qu’elle dénonce.

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Quelques souvenirs de lectures peuvent aider à interpréter les événements qui bousculent et inquiètent ces temps-ci. La révolte d’une jeunesse qui, en apparence, réclame simplement davantage de moyens, mais n’arrive pas à dire pour quoi au fond, fait penser au héros éponyme d’une pièce finalement peu connue d’un auteur pourtant célèbre : Lorenzaccio d’Alfred de Musset (1810-1857) — le benjamin, dans nos manuels d’histoire littéraire, du quartette des grands poètes romantiques (les trois aînés étant Lamartine, Vigny et Hugo).

Un héros romantique

Lorenzaccio, publié en 1834, est un drame aussi touffu qu’une œuvre de Shakespeare (qui revient alors à la mode) et ne sera joué pour la première fois qu’en 1896, avec dans le rôle-titre Sarah Bernhardt, à l’époque "monstre sacré" du théâtre. La mise en scène la plus marquante est cependant celle de Gérard Philippe au festival d’Avignon en 1952, incarnant lui-même le personnage principal, qui contribuera autant à son aura que ceux du Cid ou de Fanfan la Tulipe.

La pièce, où s’enchevêtrent plusieurs intrigues secondaires, tourne autour de l’échec du jeune Lorenzo de Médicis en 1537. Il veut libérer Florence de la tyrannie qu’y exerce le duc Alexandre, son cousin pas tellement plus âgé. Pour l’approcher afin de le tuer, le damoiseau se fait l’obligeant complice de ses débauches et s’attire ainsi un mépris qui lui vaut les surnoms péjoratifs de Lorenzino ou Lorenzaccio – Laurent le Piètre ou le Minable, en contraste avec "le Magnifique", redoutable maître de la cité à la fin du XVe siècle et grande figure de la Renaissance comme protecteur des arts et des lettres.

Du XVIe au XXIe siècle

Ce médiocre Lorenzo est aussi complexe et divisé que Hamlet. Le jeu qu’il joue finit par le corrompre : "Le vice a été pour moi un vêtement ; maintenant il est collé à ma peau", avoue-t-il (Acte III, scène 3). Il assassine Alexandre, mais la mort du despote ne provoque pas de soulèvement populaire. Car les républicains sont pusillanimes, et les citoyens s’intéressent plus à la préservation de leurs conforts qu’à la restauration de leurs libertés et de leur dignité. Un autre Médicis, Côme, prend facilement le pouvoir. Lorenzo doit fuir et est bientôt trucidé par des spadassins. (Dans la réalité historique, ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard.)

La transposition à l’actualité de cette triste histoire n’est pas si malaisée. À la violence du meurtre que commet Lorenzo correspond celle des casseurs. Relevons qu’ils brûlent des poubelles, autrement dit les outils de collecte des déchets de la société d’abondance, et dans la foulée pillent, après les avoir fracassées, des vitrines où s’étalent les produits les plus tentants d’une économie prospère, ou bien ils saccagent et incendient des bâtiments publics, symboles de pouvoirs par lesquels, de même que Lorenzaccio, ils se sentent méprisés, voire exploités.

Fascination et détestation de la société de consommation

Tout ceci suggère deux choses. L’une est que la tyrannie dont les émeutiers, comme le jeune Florentin, entendent s’affranchir n’est pas, comme pour lui, une dictature répressive basée sur sa police, la censure et toutes sortes d’intimidations. C’est plutôt celle — plus subtile et peut-être plus efficace — du consumérisme. Bien que vilipendé depuis Mai 68, celui-ci ne cesse d’exercer son emprise en offrant des biens matériels et des technologies propres non seulement à effacer contraintes et frustrations, mais encore à satisfaire tous les désirs qu’il excite (voire crée).

«D’un côté, on se plaint de l’insuffisance des moyens dans l’éducation et de "la vie chère". De l’autre, on craint de ne pas jouir des mêmes avantages que les générations précédentes. »

Mais — et c’est la seconde leçon — il y a une discordance : on attend plus d’un "système" qu’on juge foncièrement défectueux. D’un côté, on se plaint de l’insuffisance des moyens dans l’éducation et de "la vie chère". De l’autre, on craint de ne pas jouir des mêmes avantages que les générations précédentes. On est taraudé par des menaces de désastre écologique, de retour de la guerre, d’épuisement des ressources, de dérèglements climatiques et migratoires, de sélection universitaire, de technologies incontrôlables (nucléaire, IA), d’appauvrissement général, etc. Les gouvernants sont accusés d’impuissance à maintenir le niveau de vie actuel. Mais cela veut dire qu’on n’est pas prêt à y renoncer, et qu’on est en quelque sorte, à l’instar du petit Médicis, modelé par cela même qu’on dénonce. C’est le syndrome de Lorenzaccio.

Freud, René Girard et Dostoïevski à la rescousse

Ce paradoxe évoque Malaise dans la civilisation, où Freud analyse en 1934 la dialectique périlleuse entre pulsions et conformismes, les unes aussi contradictoires que les autres. C’est de même que, pour de nobles raisons, Lorenzino imite mimétiquement — on est ici renvoyé aussi à René Girard — le cynisme de son cousin, à la seule fin de le supprimer, ce qui s’avère vain, car la tyrannie survit au tyrannicide. Mais l’aporie est confirmée par une autre réminiscence : la légende du Grand Inquisiteur, dans Les Frères Karamasov (1880) de Dostoïevski.

Ce sinistre personnage explique au Christ revenu sur terre que les hommes préfèrent le pain, la sécurité et des jeux aux responsabilités qu’implique la liberté, si bien qu’ils acceptent toute sujétion qui leur assure un bien-être sans trop de privations, d’épreuves et donc de souffrances. Ainsi, le peuple de Florence, sans idéal ni guide, par peur des risques, ne profite pas de la mort de l’autocrate pour revenir à la république. Lorenzino est trop contaminé par sa victime pour paraître un héros et pour qu’elle serve de bouc émissaire. Et il est sacrifié à son tour, sans que nul ne le défende, pour restaurer l’ordre (despotique) — merci de nouveau à René Girard.

Charmes et scandales de la tyrannie

La parabole de Dostoïevski fait comprendre comment les dictatures durent, dans la mesure où elles entretiennent un État fonctionnel, voire réparateur après des crises. C’est ainsi, en tout cas, que surgissent dans l’histoire Cromwell, Napoléon Ier et III, Hitler, Staline, Mao — entre autres... Ces précédents sont à méditer par quiconque rêve encore d’une révolution (même si le mot est à présent démythisé). D’ailleurs, la tyrannie contre laquelle on bat le pavé et on casse aujourd’hui n’est pas (on l’a vu) celle d’un régime politiquement oppressif. Les violences sont dues à des dérapages, qui sont sans doute fort loin de venir uniquement du côté de la police.

Reste qu’il s’agit bien (quelque part) d’une tyrannie — en quoi les manifestants n’ont (de même que Lorenzaccio) pas entièrement tort. Le scandale n’est pas que l’État, bien qu’il assume une part généreuse de la redistribution, n’arrive pas à assurer l’utopique égalité dans la consommation. C’est plutôt qu’en dehors d’incitations tacites à obtenir et garder les moyens de s’offrir ce dont l’envie est érigée en besoin, le "système" ne fournit guère de motivations pour apprendre, travailler, partager et transmettre les dons reçus, à commencer par la vie.

Vers Big Brother et Le Meilleur des mondes

Mais le plus grave est les manipulations de l’information et du langage qui, selon la vision de George Orwell en 1949 dans 1984, brouillent toute vérité, font déclarer "paix" la guerre, "service de l’amour" la police de la pensée, et à présent "droit" tout désiré techniquement réalisable. C’est aussi les bébés fabriqués en stricte fonction de prévisions économiques, les amours libres quasi obligées et les drogues désangoissantes jusqu’à l’euthanasie programmée : exactement ce que peignait Aldous Huxley dès 1932 dans Le Meilleur des mondes.