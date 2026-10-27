Les violences des manifestations lycéennes sont le symbole de l’écroulement d’une société dont la désintégration menace l’avenir de la jeunesse. Tout espoir n’est pas perdu, estime l’historien Jérôme Fehrenbach, si l’on cesse de mentir.

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Du 24 au 27 août 410, Rome est mise à sac par Alaric et ses Goths. Certes, voilà 150 ans que des villes de l’Empire, Trèves, Autun, Aquilée, Milan, Strasbourg, Andrinople, pour ne citer que quelques-unes, sont assiégées ou ravagées par des incursions barbares ou des guerres civiles. Mais là, dans l’indifférence et l’impuissance générale, le pillage et l’incendie s’invitent jusqu’au cœur de la Rome éternelle.

L’ultime agonie

Honorius, l’empereur d’Occident sans enfant, réside à Ravenne au milieu d’une cour remplie d’intrigues, parmi les rhéteurs et les panégyristes, en bord de mer — ce qui rend une fuite plus aisée en cas de nécessité. Le Sénat, ombre de lui-même, lutte pour rétablir les cultes païens et préserver les privilèges de sa caste. Rome, l’antique capitale du monde, est ville ouverte, abandonnée par ses défenseurs.

Deux ans plus tôt Honorius a laissé assassiner le Vandale Stilicon, l’homme fort qui aurait pu enrayer la débâcle. Cette date, avant la déposition de Romulus Augustulus en 476, est souvent considérée comme celle du début de l’ultime agonie de l’Empire, dans l’indifférence générale, car depuis plus de cent ans on redoute les fonctionnaires pour leurs rapines organisées. L’État, insatiable prédateur, mais incapable de prévenir le brigandage endémique, a mis en coupe réglée villes et campagnes, les élites se réfugient à la campagne, fuyant les responsabilités dangereuses, le patriciat local voit comme une malédiction les fonctions municipales. Il ne reste plus de l’autorité civile que le fisc et ses pouvoirs de recouvrement. Voilà bien longtemps que l’État ne parvient plus à rétribuer correctement ses légions peuplées de mercenaires et commandées par des officiers d’origine barbare.

La République responsable

Chacun fera son marché, dans cette évocation, des similitudes avec les temps présents, avec les signes de la démission, de la décadence désormais aveuglante des institutions et de la désintégration de la société qu’offre ce mois d’octobre dans un saisissant concentré. Pourtant les groupes humains du 17 octobre ne sont pas des envahisseurs barbares venus d’ailleurs. Ils ont grandi parmi nous. La République n’est certes pas coupable des déraillements individuels. Elle est responsable de la désintégration sous-jacente dont cet épisode est l’expression. Une désintégration sociale, économique, philosophique et morale.

On ne peut réduire le mouvement lycéen et étudiant à son détournement, à sa captation, à sa récupération par des prédateurs forcenés...

Si l’on essaie de faire la part des choses, il faut admettre que, même si black-blocs, ultra-gauche, LFI, occupent magistralement le devant de la scène, le point de départ est bien l’expression par une fraction agissante de lycéens d’un désarroi fondamental. Certes, sans doute moins de 8% de la classe d’âge de 16 à 29 ans a défilé dans les rues. Mais pour ces 8%, combien, plus tièdes, se seraient joints volontiers au mouvement ? On ne peut réduire le mouvement lycéen et étudiant à son détournement, à sa captation, à sa récupération par des prédateurs forcenés, des pillards sans scrupules, des politiciens cyniques, bien présents mais minoritaires. Cette génération se porte mal quand elle devrait être pour nous tous promesse d’avenir, elle nous offre un aspect inquiétant quand nous devrions l’aimer de tout notre cœur. Trop de menaces à l’horizon pour elle. Nul socle robuste chez elle pour tenir ferme.

Ces menaces qui barrent l’horizon

Les menaces : l’État-tiroir-caisse fonce sans dévier de trajectoire sur le mur de la dette, vers une déflagration dont nul ne sortira épargné, l’État-providence semble condamné par son imprévoyance, l’avenir de la retraite par répartition est une fiction ; le pays tempéré des vieux manuels de géographie est submergé de canicules et ses rivages grignotés par la montée des eaux, l’annexion par des puissances impériales de tel morceau de notre espace national n’est plus une hypothèse ; l’intelligence artificielle balaie les espoirs d’emploi, de carrière, et ravale le cerveau humain à un concentrateur émotionnel, le numérique dote les pouvoirs publics de moyens de contrôle sans précédent ; ce numérique désolidarise le monde de son assise réelle, offrant la séduction du refuge dans un méta-monde…

Cette génération qui avait dépassé l’âge de raison au moment du Covid a connu des restrictions gravissimes de libertés et se voit expliquer les nouvelles menaces épidémiques, on lui promet désormais presque à coup sûr de devoir offrir sa vie dans une guerre probable agrémentée de drones tueurs, d’ici à 10 ans. Que ces hypothèses soient juste ou fausses, instinctives ou raisonnées, elles barrent l’horizon moral et mental des 10 à 30 ans.

Une détresse vitale sans fond

Ni socle ni repères. Point n’est besoin de revenir sur l’amoindrissement du bagage fourni par l’école, mis en charpie par les programmes et l’abandon du par-cœur dès 1975, privant les jeunes Français de cette liberté inaliénable qu’offrent les savoirs. Petits-enfants des jeunes de Mai 1968, nos jeunes ont grandi dans des foyers d’une taille de 2,14 individus, délaissées par des parents partagés entre une vie professionnelle captivante et des séries consommées sans frein, dans une société contestatrice de toute autorité, réfractaire à toute transcendance.

Les dévastations du 17 octobre sont une réalité douloureuse.

Ils étaient à l’âge de l’école primaire au moment de la loi insensée du mariage pour tous (2013), ils sont à celui d’entrer dans la vie adulte au moment de la loi légalisant l’euthanasie (2026), ils ont subi les prêches de la théorie du genre et la pornographie à ciel ouvert, ils voient la classe politique se complaire dans la quête éperdue d’une émancipation improbable — celle, désormais, des lois de la nature. Il en résulte une détresse vitale sans fond et sans nom, malgré les ressorts individuels, encore puissants, et presque miraculeux, qui subsistent parmi nos jeunes.

L’enchaînement des démissions

Dans cette évolution, l’État, responsable en France de la cohérence et du récit national, a failli — de la classe politique à l’État profond — poussant les jeunes vers une forme d’agonie prématurée — une impasse inéluctable. Les dévastations du 17 octobre sont une réalité douloureuse. Elles sont le symbole, aussi, de l’écroulement d’une société laissée ville ouverte par l’enchaînement des démissions. Y compris la nôtre, celle de protestations trop timides contre la déraison du monde raisonnable.

Peut-être cette faillite n’est-elle au fond que le dénouement d’un lent déclin français entamé dès 1763, ou en 1870, ou en juin 1940, ou en mai 1968… Qu’importe. Mais il faut une rupture avec les mensonges de l’ère républicaine. En premier lieu, avec la mystique révolutionnaire. La référence à 1789 est peut-être la seule que manifestants et émeutiers d’octobre aient en partage, et dont on se réclame à volonté dans tout l’archipel politique. Sur des bases sciemment faussées par le catéchisme républicain, nourries par une vision romantique des barricades de 1830 ("Les Misérables"). Non, n’en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, le 5 octobre 1789 n’est pas un beau jour féministe de la nation, mais un cortège funèbre hérissé de têtes coupées. Non, n’en déplaise à ses hagiographes des années 1880 qui ont placé Danton au panthéon républicain, il est l’homme du tribunal du 17 août, celui qui laissa faire les atrocités des massacres de septembre 1792. Oui, comme le rappellent les historiens objectifs, d’Hippolyte Taine (Les Origines de la France contemporaine) à Jean-Christian Petitfils (La Révolution française) en passant par Alexandre Maral (Les Derniers Jours de Versailles), la Révolution de 1789 a immédiatement sombré dans l’intimidation et la violence, la France a inventé la Terreur de masse et moins de 10% d’agités ont pendant dix ans meurtri toute une nation et ébranlé l’Europe.

Avant de cultiver l’espoir de lendemains qui chanteraient à nouveau, il faut cesser les mensonges et les non-dits...

Cesser les mensonges et les non-dits