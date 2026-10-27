Ce que les Irlandais nous apprennent sur l’art de la convivialité

L’Irlande peut se targuer d’être le pays le plus accueillant d’Europe. Et si l’on s’inspirait de ses habitants pour cultiver l’art de la convivialité ?

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Le magazine international Condé Nast Traveller, consacré aux voyages et à l’art de vivre, a désigné l’Irlande comme le pays le plus accueillant d’Europe, dans son classement des Readers’ Choice Awards 2026, avec un score impressionnant de 98,39 sur 100. Et ce n’était pas leur coup d’essai, puisque l’Irlande occupait déjà la deuxième marche du podium depuis deux ans.

Le magazine met notamment en avant le goût des Irlandais pour la conversation, leur convivialité et leur sens de l’hospitalité, sans oublier le fameux craic, cet art de profiter des bons moments ensemble, dans la bonne humeur. Autant de qualités que l’on peut cultiver chez soi, sans avoir besoin d’un passeport irlandais. Découvrez sept façons d’inviter un peu plus de convivialité irlandaise dans votre quotidien :

1 Parlez à des inconnus

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Entrez seul dans un pub irlandais et il y a fort à parier que vous ne le resterez pas longtemps. Condé Nast Traveller souligne d’ailleurs la facilité avec laquelle les irlandais engagent la conversation avec des inconnus. Une habitude saine à adopter ! Dans la société contemporaine, il est facile de s’éviter les uns les autres dans les lieux publics. Les téléphones, les écouteurs et cette soudaine fascination pour le sol dès que l’on entre dans un ascenseur aident beaucoup. Pourtant, certaines des plus belles rencontres de la vie commencent par une simple phrase, une question ou un sourire. Inutile, bien sûr, de raconter toute sa vie à un passager dans le métro ou un bus… mais lever les yeux de temps en temps est un excellent début !

2 Posez des questions et écoutez les réponses

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Ce qui est merveilleux dans une bonne conversation, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être forcément intéressant. Il suffit de s’intéresser à l’autre. Demandez à votre interlocuteur d’où il vient, quel est son travail ou bien où il passe ses vacances. Et lorsqu’il vous répond, résistez à la tentation de passer tout votre temps à préparer l’anecdote passionnante que vous allez ensuite raconter sur vous-même. La curiosité est l’une des formes les plus simples de l’amitié. Elle fait comprendre à l’autre que, pendant quelques minutes au moins, il a toute votre attention. Elle lui montre qu’il a de la valeur.

3 Faites une place à quelqu’un de plus

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L’hospitalité irlandaise n’exige ni une table magnifiquement dressée, ni des serviettes assorties, ni trois jours de ménage frénétique avant d’oser recevoir qui que ce soit. Parfois, il suffit de tirer une chaise et de mettre la bouilloire en marche. Il y a une véritable générosité dans le fait de faire une place aux autres, que ce soit autour d’une table ou au détour d’une conversation. Peu importe ce que vous servez ou si votre maison est parfaitement rangée : l’essentiel est que la personne qui arrive ne se sente jamais de trop, mais chaleureusement accueillie.

4 Ne vous prenez pas trop au sérieux

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Les Irlandais ont un talent certain pour l’humour. Mais, plus important encore peut-être, c’est leur capacité à rire d’eux-mêmes. Ainsi, savoir rire de vos propres maladresses, de vos bizarreries et de vos gaffes rend la vie plus agréable à tous ceux qui vous entourent. Cela évite aussi aux autres la tâche gênante de faire semblant de n’avoir rien remarqué ! Bien sûr, certaines situations exigent du sérieux, mais beaucoup d’autres peuvent très bien s’en passer. Un peu d’autodérision suffit parfois à mettre tout le monde à l’aise et à permettre à chacun d’assumer plus sereinement ses propres imperfections.

5 Racontez des histoires

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La tradition orale irlandaise a donné au monde de formidables écrivains. Mais nul besoin d’être James Joyce pour goûter au plaisir de transformer un événement ordinaire en une histoire mémorable. Une bonne histoire n’a même pas besoin d’un début particulièrement prometteur. Quelqu’un a raté son train, tante Marie s’est disputée avec le prêtre au sujet de son sermon, papa a tenté de réparer quelque chose qu’il n’aurait absolument pas dû toucher… Quelques années plus tard, l’anecdote s’est enrichie de trois nouveaux personnages et de dialogues bien bien plus savoureux. Il est devenu le récit incontournable de chaque réunion de famille. L’exactitude historique en pâtit peut-être, mais l’ambiance est bien meilleure ! Les histoires ont aussi ce pouvoir merveilleux de rapprocher les gens. Le récit de l’un fait immanquablement écho à celui d’un autre. Et, en un rien de temps, une pièce remplie de personnes qui ne discutaient de rien d’important se retrouve à passer deux heures à rire et à échanger, tout simplement heureux d’être ensemble.

6 Remarquez ceux qui restent à l’écart

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C’est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Il est facile d’être aimable lorsque l’on est entouré de personnes que l’on connaît et que l’on apprécie. Cela demande un petit effort supplémentaire de remarquer la personne seule à une fête, le nouveau collègue qui reste en retrait d’une conversation, le voisin âgé que l’on n’a pas croisé depuis quelques jours ou le parent, à la sortie de l’école, qui semble n’avoir personne à qui parler. Vous n’avez pas besoin de devenir leur meilleur ami. Il suffit de leur faire une place et de les accueillir chaleureusement. Parfois, la différence entre le sentiment d’être en dehors d’un groupe et celui de s’y sentir pleinement intégré tient à une seule personne qui vous sourit et vous invite à les rejoindre.

7 En cas de doute, préparez du thé

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Voici l’une des solutions miracles pour faire face aux difficultés humaines : le thé. Vous avez passé une mauvaise journée ? Un thé. Vous avez une visite à l’improviste ? Un thé. Vous traversez une crise familiale ? Un thé, sans hésiter. Quelqu’un vient de faire six heures de route et prétend ne rien vouloir ? N’en croyez rien : mettez l’eau à bouillir ! Offrir un verre est l’une des formes d’hospitalité les plus anciennes et les plus simples qui soient, et ce n’est pas un hasard. Cela invite les gens à s’asseoir, à prendre leur temps et à discuter un peu.